România visează la un adversar accesibil în barajul pentru Campionatul Mondial! Cum pot ajunge tricolorii în urna a doua la tragerea la sorți

S-a ajuns în această situație după ce „tricolorii” și-au câștigat grupa din cea mai recentă ediție de Nations League. Acum, în acest context, singura miză reală pentru echipa națională este reprezentată de accederea în urna a doua valorică în vederea tragerii la sorți a acelor meciuri de tip play-off pentru accederea la Cupa Mondială.

Cum poate ajunge România în urna a doua la tragerea la sorți a barajelor pentru Campionatul Mondial

Astfel, România ar putea spera la adversari ceva mai accesibili la acele jocuri de baraj programate în martie 2026. De asemenea, se poate ajunge Pentru acest lucru însă este nevoie ca naționala să își îmbunătățească acel coeficient FIFA până la finalul grupei din preliminarii.

În acest moment, România se află în urna a treia valorică, având un coeficient de 1480, la distanță foarte mică de Slovacia, prima națională din această categorie, cea care are în prezent 1483, dar și de Cehia, ultima echipă din urna a doua, cu un coeficient de 1485.

Așadar, pentru a ajunge în urna a doua la tragerea la sorți a barajelor pentru Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, naționala României are nevoie să depășească Slovacia și Cehia în acel clasament al coeficienților FIFA până la finalul preliminariilor europene pentru turneul final.

România trebuie în primul rând să termine pe locul 2 în grupa din preliminariile pentru Campionatul Mondial

Iar acest lucru înseamnă în principiu că „tricolorii” au nevoie să își câștige ultimele două meciuri din această campanie de calificare, cu Bosnia în deplasare și cu San Marino pe teren propriu, programate pe 15, respectiv 18 noiembrie, iar apoi să spere că cele două naționale nu vor obține rezultate la fel de bune în grupele lor sau, eventual, că nu vor prinde locul 2 în cele din urmă, caz în care alte echipe vor intra în această ecuația, iar calculele se vor reseta.

Pe de altă parte însă, trebuie menționat faptul că acest scenariu este valabil doar în cazul în care România încheie grupa din preliminarii pe locul 2.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci naționala lui Mircea Lucescu va ajunge la acele meciuri de play-off exclusiv în baza performanței de la ultima ediție de Nations League, ceea ce înseamnă că „tricolorii” vor ajunge în urna a patra valorică la tragerea la sorți, cea destinată exclusiv echipelor provenite din această competiție, urmând, în mod evident, a da peste adversari foarte dificili, posibil chiar și Italia, pe terenul peninsularilor, la cum stau lucrurile în acest moment în ceea ce privește clasările din preliminarii, raportat la coeficienții FIFA.

Toate detaliile despre meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial

La aceste baraje din martie, în care se va juca un singur meci, se vor crea patru culoare, în semifinale se vor împerechea naționalele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3, cu echipele din urnele 1 și 2 având avantajul de a juca pe teren propriu.

În finalele de pe cele patru culoare se vor duela bineînțeles învingătoarele din barajele echipelor din urnele 1 și 4 cu cele din semifinalele dintre naționalele din urnele 2 și 3, urmând a se stabili atunci prin tragere la sorți cine va evolua pe teren propriu.

Play-off-urile se vor desfășura deci în sistem semifinală – finală, cu câte două meciuri în primă fază pentru fiecare dintre cele patru tablouri, adică opt semifinale în total.

Vor rezulta deci opt finaliste, împărțite în patru meciuri, câte unul pentru fiecare culoar, așadar în final patru câștigătoare de baraj, naționale care vor merge la Campionatul Mondial și care se vor adăuga astfel celor 12 echipe europene calificate deja la acel moment la turneul final în baza preliminariilor.

Când și unde se desfășoară tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026

Până la momentul în care se va cunoaște exact configurația finală a tabloului de la Campionatul Mondial, se vor ști deja și grupele de la turneul final nord-american, bineînțeles cu limitările impuse de faptul că la acel moment nu vor fi aflate toate naționalele calificate, unele dintre ele urmând, după cum s-a explicat anterior, a disputa încă la acea vreme meciurile de baraj.

Asta pentru că , la Kennedy Center din Washington DC, în vreme ce meciurile de play-off se vor juca, după cum s-a notat deja, abia în martie 2026.