România visează să câștige Campionatul Mondial U17! Anunțul curajos al selecționerului: „Ne putem bate cu oricine!”

ADVERTISEMENT

Mircea Diaconescu a susținut conferința de presă dinaintea plecării la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Selecționerul reprezentativei U17 are ambiții mari și visează să se întoarcă în România cu trofeul.

Mircea Diaconescu visează să cucerească Campionatul Mondial U17 cu România

iar „tricolorii” mici au ambiții uriașe. Selecționerul Mircea Diaconescu și elevii săi vor să câștige marea finală.

ADVERTISEMENT

Turneul final va avea loc în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026, iar țara noastră este calificată în premieră la un turneu final mondial la această categorie de vârstă. au transmis că reprezentativa noastră poate lupta inclusiv pentrui câștigarea Cupei Mondiale.

„Suntem bucuroși și nerăbdători să mergem acolo. Avem viitor, avem copii care sunt buni, care sunt bine instruiți, depinde de ei cum vor fi în continuare. Trebuie să avem grijă de toate generațiile, ei sunt una dintre ele. Trebuie să avem grijă de copiii noștri, trebuie să avem grijă cum îi instruim, trebuie să avem grijă cum se dezvoltă în continuare. Obiectivul nostru este să stăm cât mai mult.

ADVERTISEMENT

Sunt români toți. Au aceeași mentalitate, chiar dacă sunt născuți în străinătate. Nu sunt diferențe mai intre ei. Cei din afară vin cu dorință și vor să își vadă rudele, vor să joace în România, cei din țară vor să se facă cunoscuți, poate să meargă afară să își facă un trai mai buni. Nu sunt diferiți”, a declarat Mircea Diaconescu.

ADVERTISEMENT

Ce a vorbit Mircea Diaconescu cu Gică Hagi înainte de CM U17

Înainte ca România să plece în Qatar, Mircea Diaconescu a dezvăluit că a vorbit cu selecționerul echipei naționale de seniori, Gheorghe Hagi. „Regele” are și el meciuri, ultimele două din această campanie de Nations League, , și în deplasare, în Bosnia & Herțegovina.

ADVERTISEMENT

„Este o scenă pe care ei vor juca, este o scenă pe care ei vor evolua, eu am convingerea că o să o facem bine. Sigur că am vorbit cu domnul Hagi, m-a felicitat, am vorbit cu dânsul, toată lumea e mândră. Este o mândrie să reprezinte România, este o bucurie și o mândrie.

Marincean, la fel ca Dăncuș și Anghel, ne-ar fi făcut viața mai grea în alegerea celor 21 de jucători. Cei mai importanți și sunt cei care sunt în acest moment cu noi. Suntem o echipă care am demonstrat că ne putem bate cu oricine. Suntem bine, dar trebuie să fim perfecți pentru a realiza ceva la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

E presiune. Sunt adolescenți, în mintea lor sunt multe lucruri acum. Mintea unui adolescent este complicată, dar fac față bine. Chiar sunt pregătiți, sunt adolescenți cărora le place provocarea.

Orice oportunitate de a juca la seniori, orice oportunitate de a se schimba zi de zi într-un vestiar de seniori nu poate fi decât o oportunitate care să îi facă să crească. E bine să evolueze, să aibă minute, să aibă intensitate, să aibă ritm. Repet, toți dintre ei sunt foarte bine instruiți, e foarte bine că joacă. Știu ce înseamnă emoția minutului 1, știu ce înseamnă emoția minutului 90.

Vrem să stăm cât mai mult, vedem ce se întâmplă după fiecare meci, suntem pregătiți. Ne gândim inclusiv să câștigăm trofeul, ei se gândesc mereu.

Cred că cele patru zile vor fi suficiente să ne puteam acomoda cu clima. Sunt jucători care săptămâna trecută jucau la 27-28 de grade în Spania, adolescenții se pot acomoda mult mai bine decât adulții. Suntem asigurați că totul este în regulă și sigur. Primul adversar este cel mai periculos. Trebuie să învățăm să gestionăm emoțiile noastre”, a mai spus selecționerul naționalei U17.

Programul României la Campionatul Mondial U17 din Qatar

România va debuta pe 21 noiembrie, împotriva Mexicului, urmând să dispute celelalte două partide din faza grupelor în compania Venezuelei și Camerunului.

21 noiembrie, ora 17:30: Mexic – România

24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – România

27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun

La turneul final vor participa 48 de echipe, împărțite în 12 grupe. Primele două clasate din fiecare grupă, împreună cu cele mai bune opt formații de pe locurile trei, vor avansa în fazele eliminatorii.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia);

Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria);

Mijlocași: Daniel MOTÎNTĂU (Universitatea Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal | Spania), Denys-Ioan MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

Atacanți: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)