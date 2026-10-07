România vs. Bulgaria! Comparația care arată adevăratul nivel al SuperLigii după 10 etape

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FANATIK va publica în această săptămână o serie de materiale prin care va prezenta evoluția celor mai importante echipe din campionat după o treime din desfășurarea acestuia. Materialele vor puncta, inclusiv prin statistici Wyscout, cele mai importante aspecte ale jocului, dar și o comparație cu primele zece etape ale sezonului trecut. Vom vedea împreună ce anume s-a schimbat în jocul protagonistelor campionatului de la un sezon la altul, ce s-a îmbunătățit și, deopotrivă, ce nu merge bine.

Începem seria analizelor FANATIK despre SuperLiga cu o privire asupra campionatului în ansamblul său. Pentru a pune lucrurile în context, am ales un reper extern – prima ligă a Bulgariei. Comparația cu Efbet Liga este una relevantă, din două motive: ambele naționale s-au acoperit de ridicol în Liga Națiunilor ( și a făcut egal cu Estonia), iar reprezentanta Bulgariei (Levski) a eliminat-o pe cea a României în prelimariile Champions League. Comparația privește sezonul 2026/27 și folosește (pentru statisticile de joc) informații Wyscout pe echipă la 90 de minute. Nu vom folosi în comparație cifre absolute, pentru că SuperLiga are 16 echipe, în timp ce prima ligă bulgară are doar 14.

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Ofensiva – ușor avantaj SuperLiga

Echipele din SuperLiga ajung mai des în zonele periculoase, dar nu creează mai mult pericol decât omologii bulgari. Diferența cea mai vizibilă apare în apropierea porții. O echipă din SuperLiga are, în medie, 12,60 șuturi la 90 de minute, față de 10,80 în Bulgaria: un plus de 16,7%. Acest avantaj se regăsește și la atingerile în careul advers, 17,34 față de 15,09, adică aproape 15% în plus.

Cel mai mare decalaj dintre indicatorii selectați este la pasele reușite în zona de 20 de metri de poarta adversă (fără a lua în calcul centrările): 6,37 față de 4,89, adică un avantaj de 30,3%. Toți acești indicatori sugerează că în SuperLiga se ajunge mai frecvent în apropierea porții adverse. Diferențele sunt mai mici în fazele de progresie: +5,1% la pasele către ultima treime și numai +1,9% la pasele progresive. Centrările și driblingurile sunt, de asemenea, ceva mai numeroase în România.

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Indicatori ofensivi: medii pe echipă la 90 de minute. Diferențele procentuale sunt calculate față de valorile Bulgariei.

Așadar, avantajul se accentuează la finalul construcției, în apropierea porții. Mai multe șuturi nu implică însă automat ocazii mai bune. Statistica Wyscout spune că valoarea medie xG pe șut este 0,12 în ambele campionate.

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Bulgarii sunt mai eficienți

SuperLiga are 208 goluri în primele 10 etape, la un total de 260,42 xG. În Bulgaria sunt 184 de goluri și 193,26 xG. Cum numărul de echipe e diferit, raportul dintre goluri și xG este mai relevant pentru această comparație decât diferența de goluri. La fiecare 1 xG, România înregistrează aproximativ 0,80 goluri, iar Bulgaria 0,95. Cu alte cuvinte, la 10 goluri așteptate se înscriu aproximativ 8 în SuperLiga și 9,5 în Efbet Liga. Evident, în Bulgaria se finalizează mai aproape de așteptarea statistică.

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Sunt atacanții mai eficienți în Bulgaria? Sunt portarii mai valoroși în România? Greu de tras o concluzie. Cu siguranță însă în SuperLiga se ratează mai mult.

Mai multe pase în România dar diferențele sunt mici

La circulația balonului, echilibrul e aproape perfect. SuperLiga are un avantaj moderat: 389,71 pase pe echipă la 90 de minute, față de 372,70, adică +4,6%. Precizia este de 82%, comparativ cu 81%. Pasele înainte urmează aceeași direcție: 135,3 față de 130,6 la 90 de minute, cu o precizie de 70% față de 69%. Și la pasele lungi, volumele sunt aproape identice: 42,2 și 42,5. Bulgaria are precizia mai bună, 53% față de 51%. Lungimea medie a pasei este și ea apropiată, 19,83 metri în SuperLiga și 20,05 metri în Efbet Liga.

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O posesie durează în medie 14,2 secunde în România și 13,7 în Bulgaria (indicator care se corelează cu PPDA-ul mai scăzut din prima ligă bulgară).

Bulgaria are mai multe dueluri și un PPDA mai mic (adică un pressing mai bun)

PPDA este 11,27 în Bulgaria și 12,99 în România. Indicatorul raportează pasele adversarului la acțiunile defensive din zona analizată (duel, tackling, intercepții, fault); o valoare mai mică este asociată unui presing mai intens. Bulgaria are și mai multe dueluri: 48,94 ofensive față de 46,10 în România, respectiv 48,81 defensive față de 46,00. La duelurile aeriene, diferența ajunge la aproximativ 10,5%: 28,56 față de 25,85. Statistica pare să spună că fotbalul este ceva mai fizic și mai intens în Bulgaria.

Totuși, recuperările totale sunt aproape egale: 75,47 pe echipă la 90 de minute în SuperLiga și 75,27 în Bulgaria. România are chiar un mic avantaj în ultima treime, 10,38 față de 9,93, și ceva mai puține pierderi ale balonului, 107,37 față de 108,83.

Levski domină posesia mai mult decât Craiova

Mediile de campionat ascund diferențe importante între echipe, așa că e interesant să ne uităm și la echipele cu statistici de top. Universitatea Craiova conduce în România la capitolul posesie, cu 56,7%, dar . La cealaltă extremă se află Voluntari, cu 42,1% și Spartak Varna, cu 36,5%.

Același contrast apare și dacă analizăm statistica paselor. Craiova are 471,05 pe echipă la 90 de minute, iar Levski 563,25. Minimele sunt 303,90 pentru Petrolul și 252,85 pentru Spartak Varna. Diferența dintre maxim și minim este de 167,15 pase în România și de 310,40 în Bulgaria.

Diferențele dintre competitoare sunt mai mici în SuperLiga, ceea ce înseamnă că avem un campionat mai echilibrat decât cel bulgar.

Ritmul de joc – același echilibru

Match tempo e definit de Wyscout ca număr de pase pe minut de posesie efectivă. El este 16,9 în România și 16,6 în Bulgaria. Diferența este de numai 1,8%. Circulația balonului are, așadar, o frecvență apropiată, ușor mai mare în SuperLiga. Indicatorul Duel intensity este 4,3 în România și 4,6 în Bulgaria. Acesta raportează acțiunile defensive la minutele de posesie adversă și confirmă imaginea unei activități defensive ceva mai intense în Efbet Liga. Cum și PPDA este mai bun în Bulgaria, avem un pressing mai intens în campionatul bulgar.

După 10 etape, Wyscout ne spune că SuperLiga are un avantaj de volum în atac și ajunge mai des în zona porții adverse. Bulgaria, pe de altă parte, transformă ocaziile în goluri mult mai aproape de indicatorul xG și prezintă un pressing mai intens. La capitolele pase și recuperări, diferențele dintre campionate sunt mici. Dar, per total, sunt două competiții extrem de apropiate. Cu alte cuvinte, Wyscout confirmă impresia microbistului și mesajul dat de Liga Națiunilor – fotbalul din România este la un nivel similar cu cel din Bulgaria.

Discutăm în următoarele episoade despre echipele din Cluj – U și CFR, adică protagonistele primului meci al SuperLigii de după perioada de întrerupere. Derby-ul Clujului fiind, evident, restanța cauzată de meciurile din cupele europene.