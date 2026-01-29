Românii, alături de suferința lui PAOK la FCSB – Fenerbahce. Mesajul de pe Arena Națională

FCSB a primit vizita celor de la Fenerbahce în ultima rundă din faza principală UEFA Europa League. Suporterii campioanei României au ținut să transmită un mesaj special, dedicat fanilor lui PAOK Salonic, care și-au pierdut viața în urma unui accident rutier cumplit.
În urmă cu doar câteva zile, șapte suporteri ai echipei de fotbal din Grecia, PAOK Salonic, și-au pierdut viața pe șoselele din România. Șoferul autovehiculului a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a ciocnit frontal cu un camion care venea din sens opus.
Incidentul a șocat lumea fotbalului mondial. Trupurile neînsuflețite ale suporterilor au fost aduse cu un avion în Salonic, iar fanii echipei pregătite de Răzvan Lucescu au aprins torțe și lumânări în fața stadionului Toumba Stadium.
Nici ultrașii de la FCSB nu au uitat de această cumplită tragedie. În timpul partidei cu Fenerbahce din Europa League, suporterii campioanei României au afișat mai multe bannere, în semn de susținere pentru familiile îndoliate, unul dintre mesaje fiind „Ultras Never Die”.
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam
Rezerve: Zima, Udrea, Crețu, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
Fenerbahce: Ederson – Caglar, Jayden, Mert, Semedo- Ismail, Fred, Nene- Kerem, Talisca, En-Nesyri
Rezerve: Tarik, Engin Can, Efe, Alagettin, Kamil, Asensio, Oguz
Antrenor: Domenico Tedesco