Românii, alături de suferința lui PAOK la FCSB – Fenerbahce. Mesajul de pe Arena Națională

FCSB a primit vizita celor de la Fenerbahce în ultima rundă din faza principală UEFA Europa League. Suporterii campioanei României au ținut să transmită un mesaj special, dedicat fanilor lui PAOK Salonic, care și-au pierdut viața în urma unui accident rutier cumplit.

Gestul suporterilor FCSB pentru fanii PAOK Salonic

În urmă cu doar câteva zile, șapte suporteri ai echipei de fotbal din Grecia, PAOK Salonic, și-au pierdut viața pe șoselele din România. Șoferul autovehiculului a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a ciocnit frontal cu un camion care venea din sens opus.

Trupurile neînsuflețite ale suporterilor au fost aduse cu un avion în Salonic, iar fanii echipei pregătite de Răzvan Lucescu au aprins torțe și lumânări în fața stadionului Toumba Stadium.

. În timpul partidei cu Fenerbahce din Europa League, suporterii campioanei României au afișat mai multe bannere, în semn de susținere pentru familiile îndoliate, unul dintre mesaje fiind „Ultras Never Die”.

Echipele de start la FCSB – Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam

Rezerve: Zima, Udrea, Crețu, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson – Caglar, Jayden, Mert, Semedo- Ismail, Fred, Nene- Kerem, Talisca, En-Nesyri

Rezerve: Tarik, Engin Can, Efe, Alagettin, Kamil, Asensio, Oguz

Antrenor: Domenico Tedesco