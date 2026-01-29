Sport

Românii, alături de suferința lui PAOK la FCSB – Fenerbahce. Mesajul de pe Arena Națională

Suporterii FCSB au transmis un mesaj emoționant pentru fanii PAOK Salonic, decedați într-un accident rutier din România. Ce banner au afișat în timpul partidei cu Fenerbahce
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă, Marian Popovici
29.01.2026 | 22:50
Romanii alaturi de suferinta lui PAOK la FCSB Fenerbahce Mesajul de pe Arena Nationala
Gestul suporterilor FCSB pentru fanii PAOK Salonic
FCSB a primit vizita celor de la Fenerbahce în ultima rundă din faza principală UEFA Europa League. Suporterii campioanei României au ținut să transmită un mesaj special, dedicat fanilor lui PAOK Salonic, care și-au pierdut viața în urma unui accident rutier cumplit.

Gestul suporterilor FCSB pentru fanii PAOK Salonic

În urmă cu doar câteva zile, șapte suporteri ai echipei de fotbal din Grecia, PAOK Salonic, și-au pierdut viața pe șoselele din România. Șoferul autovehiculului a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a ciocnit frontal cu un camion care venea din sens opus.

Incidentul a șocat lumea fotbalului mondial. Trupurile neînsuflețite ale suporterilor au fost aduse cu un avion în Salonic, iar fanii echipei pregătite de Răzvan Lucescu au aprins torțe și lumânări în fața stadionului Toumba Stadium.

Nici ultrașii de la FCSB nu au uitat de această cumplită tragedie. În timpul partidei cu Fenerbahce din Europa League, suporterii campioanei României au afișat mai multe bannere, în semn de susținere pentru familiile îndoliate, unul dintre mesaje fiind „Ultras Never Die”.

Echipele de start la FCSB – Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam
Rezerve: Zima, Udrea, Crețu, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Popescu
Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson – Caglar, Jayden, Mert, Semedo- Ismail, Fred, Nene- Kerem, Talisca, En-Nesyri
Rezerve: Tarik, Engin Can, Efe, Alagettin, Kamil, Asensio, Oguz
Antrenor: Domenico Tedesco

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
