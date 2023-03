Românii ar putea ajunge șoferi de la 17 ani. Ce condiţie trebuie să îndeplinească după examen

Românii ar putea ajunge șoferi la 17 ani, după modelul Suediei, considerată țara cu cele mai sigure șosele din Europa. Comisia Europeană a propus ca tinerii din întreaga Uniune Europeană să-și poată obține carnetul de șofer categoria B la 17 ani.

Românii ar putea ajunge șoferi de la 17 ani

să fie însoțit mereu de o persoană majoră, cu vârsta de 18 ani împlinită, care deține un permis de conducere valid. Reprezentanții Comisiei Europene au constatat că un astfel de sistem există deja în Germania, Suedia sau Austria, unde a avut un impact pozitiv asupra ”siguranței rutiere”.

ADVERTISEMENT

Asta, pentru că tinerii au 1 an de zile în care dobândesc experiență de conducere sub atenta supraveghere a unui adult. Președintele Asociației Victimelor Accidentelor Rutiere, Cătălin Codescu, crede că această măsură e benefică și ar ajuta foarte mult.

”Ajută un tânăr șofer să se formeze în perioada cea mai vulnerabilă, adică în cea de după examenul de conducere. Cu un adult lângă el, un șofer tânăr își poate forma deprinderi sănătoase despre modul în care se pot anticipa riscurile din trafic, de exemplu.

ADVERTISEMENT

dar de care pot să apară ulterior, iar sfatul unui șofer cu experiență poate face diferența. Practic, tânărul conducător auto beneficiază de niște cursuri de aprofundare a celor învățate anterior în școala de șoferi. Repet, măsura este una benefică. Drept dovadă, a fost adoptată de ceva vreme în Suedia, țara cu cele mai sigure șosele din Europa”, a precizat Cătălin Codescu.

Între timp, actualii și viitorii șoferi trebuie să știe că tarifele polițelor RCA au fost plafonate, conform unui anunț oficial al ASF. ”În privința tarifelor practicate de service-uri pentru închirierea mașinilor, acestea vor fi plafonate la prețul mediu al tarifelor de rent a car practicate de către reprezentanțele auto”, a transmis ASF.

ADVERTISEMENT

Valentin Ionescu, directorul general al ASF, a oferit mai multe detalii: ”Societăţile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuţii cu principalele societăţi de asigurări ca pentru următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate în urmă cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi facă o poliţă RCA, Autoritatea va renunţa la taxa de 1% pe care o aplică asigurătorilor.

Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi, luni, le vom înainta Ministerului de Finanţe. Vrem să avem stabilitate pe piaţa RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe piaţă”. După dispariția Euroins de pe piață, șoferii se tem că se confruntă cu un nou episod de tipul City Insurance.

ADVERTISEMENT

Inclusiv ministrul finanțelor Adrian Câciu s-a arătat îngrijorat de întreaga situație iscată. ”La acest moment, ASF va trebui să propună o serie de soluţii pentru toţi asiguraţii din piaţa de RCA din România, soluţii care pot cuprinde diverse căi de acţiune, pe de o parte pentru cei asiguraţi la compania care a fost sancţionată de către Autoritate deoarece este instituţia care reglementează şi monitorizează şi gestionează această piaţă, iar în funcţie de soluţiile propuse, pot să vă asigur că Guvernul va lua acele măsuri, cele mai bune măsuri, pentru că pot fi mai multe soluţii cu care să vină, astfel încât românii să fie protejaţi”, a transmis Câciu.