Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii

La Senat a fost depus un proiect de lege prin care va fi interzisă explicit solicitarea copiei după cartea de identitate de către funcționarii statului. O interdicție similară vizează și solicitarea dovezii domiciliului sau reședinței. Proiectul are șanse mari de adoptare, în condițiile în care este susținut de parlamentari din toate partidele coaliției de guvernământ, la care s-au alăturat chiar și parlamentari din opoziție.

„Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului. În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmare unor inforații care se regăsesc deja în registre publice oficiale”, susțin inițiatorii în a proiectului de lege.

Astfel, procedura implică timp pierdut, costuri suplimentare, deplasări care pot fi evitate pentru cetățeni, iar în instituții se adună maldăre de hârtii ce cinține date cu caracter personal, ceea ce generează și riscuri suplimentare privind confidențialitatea acestora, cu toate că informațiile de pe cartea de identitate sau datele privind domiciliul sau reședința pot fi verificate și prin Registrul național de evidență a persoanelor.

Deși bazele de date există, mulți funcționari continuă să ceară copii după în cadrul procedurilor administrative existente, tocmai pentru că nu depun efortul minim de a face ei înșiși verificarea informațiilor. Din acest motiv, parlamentarii semnatari ai proiectului propun ca solicitarea copiilor după actele de identitate sau dovada domiciliului sau reședinței să fie interzisă explicit.

„Instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, le este interzis să solicitate depunerea ori să rețină copia după actul de identitate a persoanei, cu excepția cazurilor prin care prin lege se dipune altfel”, este prevederea esențială a proiectului de lege.

Sancțiuni pentru funcționarii care cer copii

Pentru eventualitatea în care un funcționar va continua să pună în cârca cetățeanului o muncă pe care chiar el trebuie să o facă, prin verificarea în Registrul național de evidență a persoanelor, se stabilește o amendă între 2.000 și 3.000 de lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se va face de către ofițerii și agenții din cadrul Poliției Române.

Pentru a asigura aplicarea legii, proiectul prevede și ca toate instituțiile menționate să aibă dreptul de a accesa Registrul național de evidență a persoanelor, astfel încât să obțină informațiile de care au nevoie, fără să mai ceară copii după cartea de identitate din partea persoanelor care au nevoie de un serviciu public.

După eventuala adoptare de către Parlament a proiectului, sunt acordate termene de grație pentru instituțiile statului să se asigure că nu vor mai fi nevoite să ceară aceste copii. Astfel, legea va intra în vigoare la 180 de zile după publicarea în Monitorul Oficial, iar după publicare, Ministerul Afacerilor Interne va trebui să elaboreze în termen de 60 de zile normele metodologice de aplicare a legii.

Necesitatea legii a apărut ca evidentă odată cu eliberarea cărților electronice de identitate, care , astfel că mulți cetățeni s-au trezit că nu pot dovedi domiciliul nici măcar dacă vin cu o copie după cartea de identitate. Deocamdată, Ministerul de Interne a venit cu o soluție care rezolvă doar parțial problema, anume posibilitatea eliberării unui certificat digital privind domiciliul/ reședința de pe HUB-ul site-ului MAI.