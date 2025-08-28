Românii atacă cupele europene! Ce au spus Răzvan Lucescu și Răzvan Marin înainte de PAOK – Rijeka și AEK – Anderlecht

Răzvan Lucescu și Răzvan Marin au susținut conferința de presă premergătoare meciurilor din cupele europene pentru PAOK, respectiv AEK Atena, noua echipă a mijlocașului român. Ce au spus înainte de meciurile cu Rijeka și Anderlecht.

Este PAOK într-o criză în ofensivă? Echipa lui Răzvan Lucescu nu a marcat niciun gol în cupele europene

PAOK a disputat patru meciuri până în acest moment și Dacă luăm în calcul doar timpul regulamentar, formația din Salonic nu a înscris niciun gol în cupele europene până în acest moment. În meciul tur, din Croația, PAOK a pierdut cu 1-0, iar Răzvan Lucescu speră să întorcă soarta calificării pe Toumba, acolo unde FCSB a câștigat de două ori în stagiunea precedentă:

„Primul meci a fost echilibrat și o singură greșeală ne-a costat. Nicio echipă nu a dominat. Am făcut greșeli care nu ar fi trebuit să fie făcute. Am creat 2-3 situații, dar nu am profitat de spațiul pe care l-am găsit. Încă nu m-am decis în ceea ce privește echipa de start, aștept mereu ultimul antrenament.

Dacă nu am marcat în meciurile anterioare, asta este viață. Nu pot spune că este ceva normal. Cel mai important lucru este să o facem mâine. Trebuie să reușim să ne calificăm, avem nevoie de un gol mai mult decât adversarul pentru a duce meciul acolo unde ne dorim. Nu există altă cale, trebuie să facem asta. Echipa noastră nu era completă. Am avut jucători noi, chimia nu era perfectă și nu am avut soluțiile pe care le vom avea acum. Acestea au fost, de asemenea, câteva elemente. Trebuie să arătăm că nu renunțăm niciodată și să ne calificăm prin orice mijloace.

În primul meci împotriva lui Rijeka am avut senzația că ne lipsește încrederea în noi înșine. Nu spun că Rijeka ar trebui să se teamă de atmosfera pe care o va întâlni pe Toumba, ei sunt obișnuiți să joace pe stadioane pline, dar publicul ne va da un alt impuls, o energie, iar asta este foarte important. Trebuie să ne calificăm!”, a spus Răzvan Lucescu, conform .

Răzvan Marin, totul pentru cupele europene! AEK are o singură șansă

Spre deosebire de PAOK, care are faza ligii din Conference League asigurată, Formația din capitala Greciei a remizat, scor 1-1, împotriva lui Anderlecht, în Belgia, și este obligată să câștige pentru a rămâne angrenată în cupele europene.

Mijlocașul român are ca obiectiv principal rămânerea în Conference League pentru retrăi frumusețea competițiilor europene, sentiment pe care nu l-a mai cunoscut de mai bine de 5 ani: „Vreau să joc fotbal european și să ne calificăm mai departe. Îi mulțumesc directorului lui Anderlecht pentru că m-a descoperit, dar mâine vreau să mă calific.

Nu mă gândesc atât de mult (n.r. – Că a jucat în Belgia, la Standard Liege), vorbim despre acum 6-7 ani, dar cu siguranță nu uit meciurile împotriva lui Anderlecht, atmosfera din Belgia, care va fi excelentă. Ne așteptăm la un meci foarte greu și la o atmosferă incendiară. Vreau să ne calificăm în următoarea fază.

(n.r. – Ce părere ai despre fanii lui AEK) Am ajuns puțin cam târziu, dar primirea a fost foarte călduroasă. Fanii sunt uimitori! Abia aștept să joc în fața publicului mâine. Îl cunosc pe Dobos, dar nu am vorbit cu el, nu-l cunosc personal, nu am avut ocazia să vorbesc cu el”, a spus mijlocașul echipei naționale a României înainte de returul dintre AEK și Anderlecht.