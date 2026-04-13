Românii au luat cu asalt stațiunile turistice de Paște, dar hotelierii pierd bani. Cum se explică paradoxul: „Au evitat să plătească”

Paște nefericit! Românii au luat cu asalt drumurile spre munte, au umplut parcările și au animat stațiunile turistice în perioada sărbătorilor pascale, însă dincolo de această imagine aparent idilică se ascunde o realitate economică dură: hotelierii au resimțit din plin o scădere a încasărilor, într-un paradox care definește perfect Paștele din acest an. Deși traficul și aglomerația au dat impresia unui sezon prosper, realitatea din spatele cifrelor arată un „electroșoc” pentru industria turismului.

Paște cu aglomerații pe șosele: banii, dați pe benzină, nu pe cazare la hotel

a confirmat, de altfel, trendul negativ început încă din primele luni ale anului, când turismul a înregistrat o scădere de aproximativ 5% față de perioada similară a anului trecut. Este pentru prima dată de la pandemie când începutul de an vine pe minus, iar acest recul s-a propagat inevitabil și în comportamentul turiștilor români.

Pe scurt, românii au strâns cureaua. Au vrut să iasă din casă, să profite de vreme bună și de aerul curat, dar au tăiat drastic din bugetele alocate vacanțelor. În locul sejururilor de mai multe zile, cu pachete all inclusive sau demipensiune, mulți au ales varianta excursiilor de o zi. Au urcat la munte, au făcut grătare, au cumpărat mâncare din supermarketuri și, cel mai important pentru hotelieri, s-au întors acasă seara.

Grad de ocupare la cazări cu 25% mai mic

Această schimbare de comportament este explicată foarte clar de Adrian Voican, vicepreședintele ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism), exclusiv pentru FANATIK: „Așa cum am estimat, gradul de ocupare a fost între 60 și 70%. Hotelurile au avut un grad de ocupare superior pensiunilor”.

Cifrele pot părea, la prima vedere, rezonabile, însă ele ascund o realitate mult mai nuanțată. În anii trecuți, pentru turismul intern, cu grade de ocupare apropiate de 90-100% în multe stațiuni. În acest context, un nivel de 60-70% reprezintă, de fapt, o scădere semnificativă.

Mai mult, diferențele dintre tipurile de unități de cazare au devenit evidente. Hotelurile mari, bine poziționate și cu facilități complexe, au reușit să atragă turiștii cu bugete mai generoase. În schimb, pensiunile au avut mai mult de suferit, fiind ocolite de o categorie importantă de clienți.

ANAT: Românii cu venituri mici, cei mai afectați

Voican explică și această polarizare a pieței: „Cei cu bani puțini au fost mai afectați. S-au retras în conservare. Iar cei cu bani au continuat să meargă la hoteluri bune și pachete mai complete”.

Cu alte cuvinte, clasa de mijloc, motorul tradițional al turismului intern, a făcut un pas în spate. Incertitudinile economice, creșterea prețurilor și presiunea costurilor de zi cu zi i-au determinat pe mulți români să renunțe la vacanțe sau să le reducă drastic.

Datele din teren confirmă această tendință. În multe zone turistice, hotelierii au raportat scăderi semnificative față de anii anteriori. De exemplu, în Bucovina, una dintre destinațiile tradiționale pentru Paște, gradul de ocupare a coborât la aproximativ 50%, o situație fără precedent în ultimul deceniu, potrivit operatorilor locali.

Situația nu este mai roz nici în stațiunile montane consacrate. În Poiana Brașov, unde în mod normal hotelurile sunt pline în perioada sărbătorilor, gradul de ocupare a coborât în unele cazuri la 45%. Managerii din domeniu vorbesc deschis despre o contracție a pieței și despre un comportament mult mai precaut al turiștilor.

Pe de altă parte, există și excepții. Unele hoteluri au reușit să atragă clienți prin oferte mai agresive sau pachete atractive. Complexul Alpin din Poiana Brașov, de exemplu, a raportat un grad de ocupare aproape complet, însă acest rezultat a fost obținut prin reduceri de preț și beneficii suplimentare incluse în ofertă.

Paradoxul șoselelor pline de mașini

Revenind la imaginea de ansamblu, paradoxul acestui Paște devine evident: drumuri aglomerate, stațiuni animate în timpul zilei, dar hoteluri mai goale decât în alți ani. Explicația stă în schimbarea profundă a comportamentului de consum.

Adrian Voican descrie foarte clar acest fenomen: „Consumatorii aflați la limită cu bugetele au făcut un pas în spate, poate au venit doar intr-o excursie de 1 zi, cumpărând mâncare din supermarketuri, bucurându-se de aer curat dar seara întorcându-se acasă, și, astfel, au evitat să plătească la cazare”.

Această frază sintetizează, de fapt, întregul „electroșoc” resimțit de industria turismului. Nu lipsa oamenilor este problema, ci lipsa consumului. Românii au fost prezenți, dar nu au mai cheltuit ca înainte.

Cauzele sunt multiple și țin atât de contextul economic intern, cât și de cel internațional. Inflația, creșterea prețurilor la energie și combustibili, dar și incertitudinile geopolitice au determinat o schimbare de priorități în rândul populației. Cheltuielile considerate neesențiale, precum vacanțele, sunt primele care sunt reduse în astfel de perioade.

Vacanțele devin un lux

De altfel, această tendință a început încă de la finalul anului trecut și s-a accentuat în primele luni din 2026. Dacă apetitul pentru vacanțe nu își va reveni, există riscul ca turismul să traverseze unul dintre cei mai dificili ani de după pandemie.

În concluzie, Paștele din acest an a fost unul al contrastelor. Pe de o parte, aglomerație, trafic intens și stațiuni pline de viață în timpul zilei. Pe de altă parte, hoteluri cu grad de ocupare sub așteptări și încasări în scădere.