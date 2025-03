Românii au Talent ediția de vineri, 21 martie. Concurentul care îi va lăsa fără cuvinte pe jurații show-ului de la PRO TV

Ce se va întâmpla la Românii au Talent, în ediția din această seară. Vineri, 21 martie, jurații faimosului show de la PRO TV vor fi profund impresionați de povestea de viață a unui concurent.

Emoțiile ating cote maxime în ediția Românii au Talent din această seară

Românii au Talent este una dintre cele mai longevive emisiuni de la PRO TV. Ajuns la sezonul cu numărul 15, show-ul continuă să aducă în fața juraților și în fața celor de acasă cei mai talentați români.

În ediția de va urca o concurentă care va reuși s stârnească emoții puternice la masa juraților. De profesie inspector fiscal, Mihaela Breabăn a ales să își spună povestea de viață pe acorduri de chitară.

Mihaela Breabăn și-a descoperit pasiunea pentru muzică la 14 ani. La un moment dat, bucuria ei de a cânta la chitară a fost umbrită de un diagnostic crunt. A aflat că are cancer, iar de atunci, viața ei s-a schimbat radical.

”Am fost bolnavă. Am avut cancer la sân. Domnul doctor mi-a spus, după un an de luptă, că am învins și sunt un om sănătos! Credeți-mă că am ajuns acasă, mi-am luat chitara în mână, după cei 7 ani în care nu mai cântasem, și am compus melodia pe care o să v-o cânt în seara aceasta.”, a spus concurenta la audiții, potrivit .

Povestea de viață a Mihaelei Breabăn a impresionat-o pe Andra

este, de fapt, o lecție despre curaj și putere. În același timp, este și un mesaj de speranță pentru cei care trec prin astfel de momente. Chiar dacă nu a fost deloc o perioadă ușoară pentru ea, femeia de 52 de ani a luptat cu toate forțele pentru viața sa.

”Uitasem ce înseamnă să mă mai iubesc. Uitasem de mine, uitasem să mai cânt, să mă mai ocup de sufletul meu. Din moment ce am scăpat de cancer, mi-am dat seama ce înseamnă să lupți pentru viața ta, pentru ziua de mâine.”, spune Mihaela

Emoțiile au atins cote maxime la masa juraților. Andra a fost profund impresionantă de momentul Mihaelei, dar și de curajul de care a dat dovadă. Artista a vrut să îi transmită câteva cuvinte, menite să îi dea și mai multă încredere Mihaelei Breabăn în propria persoană și în misiunea sa.

”Atât de mult m-a atins faptul că cineva care a trecut prin ceva atât de greu a scris un cântec atât de pozitiv: vreau să trăiesc, vreau să zâmbesc. Doar o femeie curajoasă reușește să facă asta. (…) Mă doare carnea pe mine de cât de mare a fost impactul asupra mea.”, sunt cuvintele artistei, potrivit sursei menționate.