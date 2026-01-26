Românii bagă spaima-n turci înaintea barajului pentru Mondiale! Jucătorii lui Mircea Lucescu i-au eclipsat pe adversari în Superlig

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja destul de bine, mai mulți jucători ai lui Mircea Lucescu, aflați în vizorul selecționerului pentru convocare la barajul pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România, evoluează în prezent în Superlig. Iar în cursul zilei de duminică, patru dintre ei au fost decisivi pentru echipele lor, în vreme ce jucătorii turci nu au marcat niciun gol în patru meciuri disputate în această zi.

România începe să spere la o victorie cu Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Ce s-a întâmplat duminică în Superlig: „tricolorii” lui Mircea Lucescu au fost în prim-plan

Așadar, în partida Gaziantep – Konyaspor 1-1, , în vreme ce pentru oaspeți a punctat Blaz Kramer, un sloven. De asemenea, în duelul dintre Rizespor și Alanyaspor, terminat cu același scor, , în timp ce Steve Mounie, originar din Benin, a egalat pe final de joc, după ce a deviat decisiv un șut trimis de Ianis Hagi din afara careului.

Tot duminică, în Superlig s-a mai jucat și meciul Antalyaspor – Genclerbirligi 2-1. Pentru gazde au marcat bosniacul Dario Saric și olandezul Sander van de Streek, iar pentru oaspeți a înscris Sekou Koita din Mali. Nu în ultimul rând, în partida dintre Fenerbahce și Goztepe, încheiată cu scorul de 1-1, au punctat Dorgeles Nene, de asemenea din Mali, respectiv brazilianul Janderson.

Așadar, se poate observa că românii din Turcia încep să livreze din ce în ce mai mult pentru echipele lor, în vreme ce fotbaliștii autohtoni, unii dintre ei fiind în anturajul echipei lor naționale, au anumite probleme în a se impune și a avea realizări notabile, într-un campionat dominat de străini.

Pe de altă parte, turcii se bazează în principal la națională pe jucători din străinătate

Concluzia după cele petrecute duminică în Superlig ar fi că România poate măcar să spere la o victorie în Bineînțeles că în tot acest context trebuie pus și faptul că naționala Turciei se bazează în principal în prezent pe jucători care activează în străinătate, unii dintre ei chiar la cluburi uriașe, cum ar fi Arda Guler la Real Madrid, Kenan Yildiz la Juventus sau Hakan Calhanoglu la , ceea ce, din nefericire, nu se poate spune și despre fotbaliștii români.

