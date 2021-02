Românii blocați în aeroportul din Cancun, eliberați de autoritățile mexicane. Anunțul oficial

Românii blocați de mai multe zile pe aeroportul din Cancun, Mexic, au fost eliberați joi dimineață. În ultimele zile, peste 100 de cetățeni din țara noastră au fost ținuți de autoritățile mexicane pe acest aeroport, fără telefoane și acte și fără a primi vreo explicație.

În urmă cu câteva ore, însărcinatul cu afaceri de la ambasada României în Mexic, Ionuț Vâlcu, a anunațat că turiștii români care au fost blocați pe aeroportul din Cancun au fost lăsați să intre în țară.

La rândul său, ministrul de Externe al Mexicului a declarat, după această decizie, că românii ”vor fi întotdeauna bineveniți” în această țară și că guvernul lucrează ca astfel de situații să nu se mai repete.

Românii blocați în aeroportul din Cancun au intrat în Mexic

După o experiență umilitoare de mai multe zile, românii blocați de autoritățile din Mexic pe aeroportul din Cancun au fost eliberați și au putut intra în această țară. Din cei 114, doar 5 nu au primit accesul de intrare în această țară.

Anunțul oficial a fost făcut de ambele state. România, prin vocea însărcinatului cu afaceri de la ambasada din Mexic, Ionuț Vâlcu, și oficialul gazdelor, Marcelo Ebrard, ministrul de Externe.

”Sunt la aeroportul din Cancun, unde se finalizează favorabil intrarea turiștilor români care au avut probleme în ultimele zile în controlul imigrației. Mulțumesc în special lui Marcelo Ebrard, Secretariarului pentru Relații Externe, Institutului Național de Imigrări și lui Eduardo Albor pentru tot sprijinul și diligențele”, a scris, pe Twitter, Vâlcu.

La acest mesaj a postat o replică și ministrul de Externe al Mexicului a scris ca răspuns la mesaj că “rămânem la dispoziția dumneavoastră”.

”Rămânem la dispoziția dumneavoastră, lucrăm cu sprijinul Institutului Național de Imigrări pentru ca (n.red. astfel de situații) să nu se mai repete. Românii vor fi întotdeauna bineveniți în Mexic”, arată mesajul de pe Twitter.

Ulterior, a venit și un comunicat din partea MAE, care anunță oficial decizia celor din Mexic. Diplomația română mai informează că 5 români nu au primit accesul.

”Ca rezultat al convorbirii telefonice din seara zilei de 3 februarie a.c. a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul său mexican, autoritățile mexicane au remediat, în regim de urgență, situația cetățenilor români blocați pe aeroportul internațional din Cancun. De asemenea, ministrul mexican al afacerilor externe a transmis omologului român, în numele Guvernului țării sale, regrete pentru impactul negativ produs de acțiunile autorităților mexicane.

Astfel, tuturor cetățenilor români blocați în aeroport li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu excepția a 5 cetățeni români, pentru care a fost dispusă măsura nepermiterii intrării, din cauza existenței unei alerte de securitate individuale, aceștia urmând a se întoarce în țară în cursul acestei zile.

Toți cetățenii români au fost reevaluați în mod individual cu privire la condițiile de intrare pe teritoriul mexican. Însărcinatul cu afaceri ad interim din cadrul Ambasadei României în Statele Unite Mexicane s-a aflat în aeroport pe durata derulării procedurilor și a acordat asistență cetățenilor români care au avut nevoie de informații, sprijin pentru asigurarea traducerii și îndrumare pentru completarea formularelor. Acesta a fost asistat și de consulul onorific al României la Cancun”.

Reacția românilor ținuți captivi pe aeroport

Gabriel Horț, unul dintre românii reținuți în Mexic, a anunțat într-o postare pe Facebook că românii au fost eliberați în urma unei decizii luate de un tribunal local.

”Astăzi am fost eliberați, după o decizie a unei Instanțe locale (din ce am înțeles de la romanii stabiliți in Cancun), dar și la presiunile și negocierile duse de autoritățile române prin MAE și cu sprijinul domnului consul Ionuț Vâlcu.

Însă cel mai mare impact in acesta situație “ciudată”, ați fost voi și pentru asta va mulțumesc din suflet, atât eu cât și sutele de români care au trecut prin aceasta experiență traumatizantă”, scrie Gabriel.