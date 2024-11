Românii care au această grupă de sânge nu trebuie să bea alcool deloc. Ar putea avea mari probleme de sănătate

Puține persoane știu faptul că grupa sanguină pe care o au este foarte importantă pentru evoluția lor. Sunt mulți specialiști care susțin că trebuie să-și adapteze stilul de viață în funcție de grupa de sânge. Asta în condițiile în care una dintre ele provoacă adicție de băuturi alcoolice.

Grupa de sânge care nu permite consum de alcool

. Psihologul Morse din America a analizat datele pacienților tratați de alcoolism, din SUA și Japonia. El a concluzionat că aproape 50% dintre aceștia erau purtătorii și celei de-a doua grupe de sânge, A.

Oamenii de știință cred că indivizii cu o a doua grupă de sânge se disting printr-o anumită specificitate în activitatea glandelor suprarenale. Motivul este că organismul lor nu are parte de suficientă glucoză și, drept urmare, la un nivel subconștient începe să compenseze lipsa alcoolului.

Tot experții susțin că purtătorii primei grupe de sânge (0) din cauză că se poate alege cu afecțiuni gastrointestinale. Asta în timp ce a treia grupă de sânge (B) suferă mai mereu de patologii hepatice sau cardiace.

În schimb, persoanele cu a patra grupă sanguină (AB) ar fi cele mai rezistente la efectele provocate de alcool. Însă, conform Journal of Medicine of the American Academy of Neurology , cei cu AB ar avea cel mai mare risc de a dezvolta demență.

Grupa de sânge AB duce la demență?

Un procent de 82% dintre cei care au grupa sanguină AB ajung să se confrunte cu demența. Pentru a preveni apariția ei trebuie să fie precauți la obiceiurile de zi cu zi, să evite mediile toxice, să aibă o dietă echilibrată și să se odihnească atât cât le cere organismul.

”Tulburările grupate sub termenul general „demență” sunt cauzate de modificări anormale ale creierului. Aceste schimbări declanșează o scădere a abilităților de gândire, cunoscute și sub numele de abilități cognitive, suficient de sever pentru a afecta viața de zi cu zi și independența pacientului. Ele afectează, de asemenea, comportamentul, sentimentele și relațiile.

Boala Alzheimer reprezintă 60-80% dintre cazurile de demență. Demența vasculară, care apare din cauza sângerării microscopice și a blocării vaselor de sânge din creier, este a doua cea mai frecventă cauză a demenței. Cei care experimentează simultan modificări ale creierului mai multor tipuri de demență au demență mixtă.

Există multe alte afecțiuni care pot provoca simptome de demență, inclusiv unele care sunt reversibile, cum ar fi problemele tiroidiene și deficiențele de vitamine. Demența este adesea denumită în mod incorect „senilitate” sau „demență senilă”, ceea ce reflectă credința larg răspândită, dar incorectă, că declinul psihic grav este o parte normală a îmbătrânirii”, explică pe medicul Oana Cuzino.