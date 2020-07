Românii care au încercat să intre în Grecia fără teste COVID au fost întorși la graniță! Când au devenit, de fapt, obligatorii

Zeci de turiști români au luat cu asalt miercuri dimineață vama Kulata – Promachonas, pentru a putea intra în Grecia unde plănuiau să-și petreacă vacanța, chiar dacă nu aveau la îndemână teste prin care să demonstreze că nu sunt infectați cu noul coronavirus. Planurile le-au fost date, însă, peste cap, întrucât autoritățile elene s-au răzgândit și au pus măsura în aplicare de la miezul nopții.

Asta deși compatrioții noștri erau convinși că testele devin obligatorii abia după ora 06:00 a dimineții și sperau să poată pătrunde cu ușurință pe teritoriul țării. În timp ce unii au făcut cale întoarsă și au renunțat la vacanță, alții au decis să se testeze în Bulgaria.

„Am ajuns la 04:30, am vrut să intru cu programarea de pe site și cu codurile, nu m-au lăsat motivând că trebuie să am testul. De o oră stau, nu mă bagă nimeni în seamă. Ne trimit în Bulgaria să facem testul”, a explicat un turist român pentru Digi 24.

Turiștii români care au încercat să intre în Grecia fără teste au fost întorși din drum

Practic, cine își dorește să intre de astăzi în Grecia trebuie să prezinte la graniță nu doar formularul completat online, ci și testul făcut cu cel mult 72 de ore înainte. Foarte important de precizat este faptul că nu se permite accesul în baza testelor rapide.

Totodată, autoritățile au decis să testeze la rândul lor, aleatoriu, chiar dacă oamenii au deja teste negative. În plus, pe toată durata șederii turiștii vor fi nevoiți să respecte distanțarea socială, în terase sau restaurante nu vor avea voie să stea mai mult de șase persoane la masă, iar la intrare le va fi măsurată temperatura.

Anunțul MAE

„MAE a întreprins, în regim de urgență, demersuri prin Ambasada României la Atena și pe lângă Ambasada Greciei în România pentru semnalarea acestei disfuncționalități și pentru a solicita remedierea imediată a acesteia.

Urmare acestor demersuri, autoritățile elene au remediat problema tehnică apărută, iar la acest moment platforma este funcțională.

Testele trebuie efectuate în laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie să fie emise în limba engleză și să conțină numele și prenumele persoanei testate, precum și seria și numărul cărții de identitate sau ale pașaportului persoanei respective.

De aeemenea, Ministerul de Externe reamintește că începând de miercuri, 15 iulie, ora 6.00, pe lângă formularul electronic (codul QR), cetățenii români trebuie să prezinte la intrarea pe teritoriul Greciei și testul molecular negativ pentru infecția cu COVID-19, emis cu maximum 72 ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Greciei”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor Externe.

