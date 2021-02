Românii care l-au blocat pe Haaland: “Antrenorul ne-a spus că e cel mai periculos!” Exclusiv

Erling Haaland e pe val și a ajuns la 27 de goluri în 25 de partide din actualul sezon, patru dintre reuşite venind în ultimele zile: câte o dublă cu Sevilla, în Liga Campionilor, şi cu Schalke 04. Puţini ştiu că norvegianul a fost blocat de doi fundaşi români în urmă cu aproape cinci ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Motivat de duelul cu Mbappe, Haaland e cel mai în formă atacant din Europa. FANATIK a stat de vorbă cu cei doi fotbalişti români care l-au blocat pe starul Borussiei Dortmund, dar şi cu fotbalistul care i-a “suflat” un trofeu.

“Am reuşit să-l blocăm pe Haaland”

Darius Țiereanu, cum a fost cu Haaland pe teren la Syrenka Cup în 2016? Ai reușit un meci foarte bun și tu și Antonio Manolache și l-ați blocat excelent pe Haaland.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Da, îmi aduc aminte bine de Erling Haaland! Am reușit să ajungem în finală și acolo a fost un meci greu împotriva norvegienilor. Am făcut cu antrenorul analiza jocului și am știut că este un jucător periculos. L-am văzut la analiza video și domnul Manolache (n.r. antrenorul naționalei U17) ne-a zis că e cel mai periculos jucător de la ei și am făcut un meci bun împreună cu Antonio Manolache.

Haaland a avut vreo situație de gol în acel meci?

ADVERTISEMENT

– A avut și faze periculoase, vă dați seama, dar am reușit să îl blocăm și apărarea și-a făcut treaba destul de bine. Ne-au dat un gol repede în minutul 9, dintr-o fază fixă, iar apoi au stat “la cutie”, în apărare și nu am mai reușit să egalăm.

Ai simțit vreun moment pe teren că ai în față un mare fotbalist?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu, la momentul acela nu mi-am dat seama! Era un jucător foarte bun și atunci, dar nu era ceva…. nu are rost să vorbim ce e acum el! Nu aș fi zis că în doar doi-trei ani o să devină un asemenea fotbalist. Aveam doar 16 ani. Îmi aduc aminte că era foarte periculos de atunci în jocul aerian.

Ce crezi că le lipsește tinerilor jucători români să reușească în fotbalul mare?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Eu zic că seriozitatea și determinarea, în cele mai multe cazuri! Avem foarte mulți jucători talentați și am avut tot timpul.

Te-a gândit acum după atâta timp că ai jucat împotriva lui? Ai vorbit cu foștii colegi despre asta?

ADVERTISEMENT

– Da, da! L-am urmărit cu atenție de când a explodat și ne-am gândit cu toții la acel meci, cei care am fost pe teren. Am vorbit și cu ceilalți colegi și e motivație în plus pentru că el a reușit să ajungă un mare fotbalist. Sigur, sigur!

Crezi că momentan avem vreun jucător la loturile naționale de tineret sau la România U21, care poate să joace la un nivel înalt?

ADVERTISEMENT

– Sigur! Avem foarte mulți jucători buni, talentați, care pot juca în străinătate: Dennis Man, Florinel Coman, sunt foarte mulți talentați! Ionuț Vasluian de la Ripensia… Repet, sunt mulți.

Antonio Manolache este acum la Petrolul Ploiești și a vorbit pentru FANATIK despre confruntarea cu Haaland

Antonio, cum a fost la Varșovia cu Norvegia lui Haaland?

– Până să ne dea gol am avut două-trei ocazii foarte mari, niște șuturi de la 25-30 de metri, dar portarul lor crede-mă că a scos imposibilul! Am avut o ambiție mare să câștigăm, pentru că în urmă cu un an, generația ’99 a câștigat turneul.

Cum a fost cu Haaland? L-ai blocat bine cu Țiereanu. Ați luat măsuri speciale pentru el?

– Întradevăr, am făcut un meci bun, ne-a felicitat și antrenorul, chiar dacă am pierdut. Nu îl știam. Era foarte mare. Foarte puternic pe fizic, chiar dacă avea 16 ani! Nu ne-am pregătit special, fiecare meci îl pregătim la fel de serios. Știu că nu am făcut marcaj în zonă, ci am făcut om la om. Am luat un gol dintr-un corner, a bătut pe bara a doua și ne-a dat gol cu capul căpitanul lor, foarte bun.

Ce crezi că le lipsește jucătorilor tineri să reușească la echipele din străinătate?

– Avem jucători talentați, dar nivelul este scăzut și la Liga 1 și la Liga 2… Nu ne putem compara cu campionatele din Vest.

Ați mai vorbit între voi după ce ați văzut ce jucător a devenit Haaland?

– Am realizat cu toții mai târziu împotriva cui am jucat și îl urmărim pe Erling Haaland. Am jucat și împotriva mijlocașului de la Dortmund, Jadon Sancho, contra lui Foden de la City și mulți alți jucători buni.

Deși Norvegia a câștigat turneul de la Varșovia, Haaland nu a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, ci Antonio Sefer

Antonio, în septembrie 2016, la Cupa Syrenka de la Varșovia ai fost mai bun decât Haaland, fiind desemnat jucătorul turneului, deși ați pierdut finala chiar împotriva Norvegiei.

– Din păcate am pierdut atunci, chiar dacă am controlat tot jocul, de la un capăt la celălalt. Cred că mi-a scos portarul vreo trei-patru șuturi de sub bară! Nu mi-am dat seama atunci cine e Haaland sau… erau mai mulți jucători buni la ei. Nu a arătat nimic special pe teren.

Cum te simți când știi că ai fost desemnat jucătorul turneului, deși ai jucat împotriva lui Haaland?

– Am fost foarte fericit și eram onorat pentru acest titlu. Iar acum parcă valorează și mai mult ținând cont de faptul că Erling Haaland a ajuns un mare fotbalist. Când am plecat din România, am ținut trofeul competiției tot timpul și era foarte greu. Îmi pare rău că am pierdut, pentru că nu meritam după joc. Mi-a zis atunci antrenorul că deși am pierdut trofeul, eu mă întorc acasă cu altul.

Te pune pe gânduri ceea ce a realizat Haaland? Practic la acea vârstă poate erați destul de apropiați ca valoare…

Chiar vorbeam cu colegii mei: Uite, unde a ajuns Haaland și unde suntem noi! Nu că mă pune pe gânduri, mă macină! Pentru că am fost acolo cu el și eu am ieșit cel mai bun jucător, dar el joacă acum la un nivel la are orice fotbalist își dorește să ajungă. Mă doare sufletul

Și de ce crezi că el a reușit?

– Nu știu ce să zic… uite, chiar aveam un prieten de la ei, Fabian Rimestad și el era foarte talentat, dar nu a reușit să joace la un nivel înalt, în schimb Haaland e printre cei mai buni din Europa. Fabian e prieten foarte bun cu Haaland!

Ce ar trebui să schimbăm ca să avem jucători de valoare?

– În primul rând trebuie schimbată mentalitatea, valoare să știi că jucătorii români au. O spun și colegii mei și presa, toată lumea. Suntem o nație care se mulțumește cu puțin, nu ne ajutăm în teren așa cum o fac echipele mari din Europa. Haaland orice ocazie pe care o are, o valorifică. Lovește mingea incredibil! Așa sunt crescuți de mici: orice ai, trebuie să dai gol prin orice mijloace.

Eu de exemplu lucrez cu psiholog sportiv și consider că mi-am schimbat această mentalitate, mai ales după ce am stat doi ani în Olanda, unde lucrurile sunt la cu totul alt nivel! Mă ajută foarte, foarte mult! Te învață cum să reacționezi, ce să faci, când și cum să faci anumite lucruri. Cu un psiholog și cu voința și ambiția ta, să ajungi acolo unde îți dorești, eu cred că mulți dintre noi pot reuși.