Românii care primesc ajutor social ar putea primi mai puțini bani de la stat. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească pentru suma întreagă

Ministerul Dezvoltării a propus o măsură nouă care poate schimba complet modul în care ajutorul social este primit. Dacă o persoană aflată în sistemul de ajutor social are datorii la bugetul local, primăria va putea opri o parte din bani direct din acest sprijin.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu românii care primesc ajutor social. Pot pierde bani

pus în dezbatere publică. Statul speră că prin această măsură autoritățile locale vor putea strânge taxele, impozitele și amenzile restante. Măsura se aplică doar parțial, mai exact, nu tot ajutorul va fi reținut.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat că sunt mulți români care primesc lunar ajutor social, dar nu plătesc nicio taxă, niciun impozit și ignoră amenzile primite. Noua regulă ar urma să ofere autorităților locale un instrument clar pentru recuperarea sumelor restante.

ADVERTISEMENT

În același pachet de măsuri, apare și ideea de a condiționa eliberarea unor acte sau documente. De exemplu, dacă ai datorii la stat, nu vei putea obține autorizație de construcție, nu vei putea înmatricula o mașină și nici nu îți vei putea recupera permisul suspendat.

Anunțul vicepremierului Tanczos Barna

”La creşterea capacităţii financiare veţi vedea foarte multe propuneri, noutăţi în ceea ce priveşte încasarea, noi instrumente pentru autorităţile locale de a încasa impozitele: constrângeri în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii de construcţie, dacă ai datorii nu poţi să mai iei autorizaţie de construcţie, constrângeri în ceea ce priveşte permisul de conducere, constrângeri în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme, dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poţi să-ţi înmatriculezi maşina nou cumpărată, nu poţi să-ţi recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile, din ajutorul social se pot reţine, nu total, dar parţial sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna.

ADVERTISEMENT

Un alt anunț important pentru români este că în noul pachet de reforme se regăsește și o măsură dură. își pierd dreptul de a conduce. Permisul le poate fi returnat doar după ce fac dovada că au achitat toate datoriile către bugetul local, indiferent de motivul suspendării.

ADVERTISEMENT

Șoferii care au amenzi își pot pierde permisul de conducere

Autoritățile trebuie să îi anunțe în termen de 15 zile despre restanțe și data la care își vor pierde permisul. Amenzile neachitate cresc cu 30% după trei luni și cu încă 30% după șase luni iar dacă rămân neplătite trei ani, instanța poate decide transformarea lor în muncă în folosul comunității sau amendă penală, cu termen de plată de 60 de zile.

ADVERTISEMENT

Cei care își achită amenda pot cere reducerea perioadei de suspendare a permisului cu o treime. Decizia aparține șefului poliției rutiere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în lege. Proiectul mai impune prezentarea certificatului de atestare fiscală la cumpărarea sau vânzarea unei case, a unui teren ori a unui autovehicul. Măsura face parte din pachetul de reforme prin care Guvernul vrea să reducă deficitul bugetar.