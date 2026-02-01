Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile

ADVERTISEMENT

Milioane de români muncesc la ora actuală în țările dezvoltate din Europa Centrală și de Vest. Iubitori ai „sportului rege”, conaționalii noștri stabiliți într-o zonă importantă din Belgia au decis să înființeze o echipă de fotbal. Aceasta nu numai că evoluează într-o întrecere importantă, dar și obține rezultate notabile.

Când s-a înființat FC Bucovina Loenhout, o echipă unde joacă românii care muncesc în construcții, agricultură și transporturi în Belgia

În urmă cu mai bine de o jumătate de deceniu, în inima Belgiei flamande, acolo unde diaspora românească a prins rădăcini adânci în ultimii ani, s-a născut o frumoasă și inimoasă echipă de fotbal. Echipa se află în Loenhout (provincia Antwerpen). Vorbim de o zonă în care este o comunitate foarte mare de români.

ADVERTISEMENT

În prezent, clubul românilor evoluează în campionatul Provincial Belgian. Sunt afiliați la Royal Belgian Football Association (Federatia Belgiană de Fotbal). Weekend de weekend, conaționalii noștri se luptă cu și infrastructuri sportive de top.

Aceste lucruri nu reprezintă deloc impedimente pentru români. FC Bucovina reușește cu succes să țină piept și să se lupte pe teren de la egal la egal cu aceste formații. „Suntem o nucă tare pentru adversarii noștri, o echipă care surprinde prin determinare și unitate”, spun reprezentanții clubului.

ADVERTISEMENT

FC Bucovina a luat ființă într-un an extrem de complicat pentru întreaga planetă – 2020 – cel al pandemiei de Covid-19. Au început ca o echipă de prieteni români care jucau fotbal de plăcere, apoi s-au afiliat oficial.

ADVERTISEMENT

Galben verzii joacă în ligile provinciale belgiene (Voetbal Vlaanderen), în special Antwerp 4C (liga a 4-a provincială Antwerpen, nivel amator inferior). Clubul românilor este unul „profesionist” la nivel de promovare în social-media. Dispune de un site oficial: : aici au clasament, program, poze, istoric.

De asemenea, echipa are și o pagină oficială de Facebook: , cu peste 1700 de urmăritori, postări regulate cu meciuri, poze de la echipă etc..

ADVERTISEMENT

Cât de dificili au fost primii ani pentru echipa de fotbal a românilor din Belgia

Bazele echipei românilor din Belgia au fost puse de Bogdan Toma Bogdan, Ciprian Vrabie și de primul sponsor, Marius Olteanu, un român din județul Vrancea. Acesta din urmă deține un magazin cu produse românești în Belgia, cu aprovizionare de la firme din zona Sucevei.

Cei de mai sus, după o serie de consultări, au ales culorile galben-verde. S-au inspirat de la celebra echipă din nordul Moldovei, Foresta Fălticeni. Numele echipei FC Bucovina a fost ales tot corelat cu Foresta.

Primii ani au fost extrem de grei pentru echipa conaționalilor noștri. Imediat după ce s-a „sudat” lotul, pandemia și restricțiile severe au lovit crunt și Belgia. „Din păcate, după ce am reușit să construim grupul, a început pandemia și totul a fost blocat, neavând posibilitatea să jucăm aproape deloc fotbal, până în august 2020 când am început pregătirile pentru primul sezon care a debutat în septembrie 2020, echipa având ca și obiectiv calificarea în play-off. După doar 4-5 meciuri, competiția a fost oprita din cauza COVID și nu a mai fost reluată”, transmite staff-ul echipei, citat de .

Povestea celor de la FC Bucovina începe cu adevărat în sezonul 2021- 2022. Este momentul și pentru primul trofeu. „După 14 etape, FC Bucovina a câștigat competiția KVDV Zondag cu 36 de puncte, bifând 12 victorii și 2 înfrângeri și un golaveraj de 44 -9, având cea mai bună apărare din competiție.

Băieții și-au văzut de treaba lor și au jucat, dând totul pe teren. După ce în campionatul regulat am reușit să terminăm pe locul 2 , ne-am calificat în play-off, înregistrând doar 2 înfrângeri și 2 egaluri și oferind cel mai mare scor din istoria competiției, 22-0 împotriva unei echipe belgiene.

Din play-off, alături de noi au mai venit doi sponsori români, Constantin Stefan din comuna Baia și Marius Picuș din Siret, ambii cu ateliere auto în Belgia. În play-off s-au întâlnit cele mai bune echipe, iar FC Bucovina a jucat meci de meci cu gândul la victorie și la cele 3 puncte în joc”, mai spun cei din staff.

FC Bucovina Loenhout, mai mult decât o echipă de fotbal. Este o adevărată familie

În urmă cu un sezon, FC Bucovina Loenhout a avut un parcurs foarte bun în Provinciala 4 – Seria C. Românii au încheiat pe locul 5 și s-au calificat la barajul pentru promovarea în Provinciala 3. În cele 30 de etape scurse din sezonul precedent, Bucovina a înregistrat 17 victorii, 4 egaluri și 9 înfrângeri. Au avut un golaveraj impresionant de 82-62, acumulând 55 de puncte.

„Bucovina Loenhout nu este doar o echipă de fotbal – este o adevărată familie. Formată din jucători care ziua lucrează în construcții, logistică, sere sau transporturi, iar seara îmbracă tricoul echipei cu mândrie, această formație este exemplul perfect că performanța nu ține doar de condiție fizică, ci mai ales de inimă”, spun reprezentanții echipei, citați de site-ul .

Echipa românilor din Belgia se bazează și pe suporteri. Trăiește prin și pentru ei. „Nu există cuvinte suficiente pentru a le mulțumi românilor din Belgia, care sunt alături de noi la fiecare meci. Indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare, ei sunt acolo – în frig, în ploaie, pe vânt – scandând numele echipei noastre și susținându-ne cu o energie incredibilă”.

Cu ce probleme se confruntă conaționalii noștri în Belgia

Fiind departe de casă, într-o țară străină, conaționalii noștri nu duc „lipsă” de tratamente deloc fair-play. Meci de meci, echipa românească este ținta remarcilor rasiste și discriminatorii venite din partea suporterilor belgieni.

„Suntem reduși la etichete precum căpșunari sau muncitori din agricultură, ignorându-se faptul că munca noastră a românilor contribuie semnificativ la economia și societatea belgiană. O mare parte dintre românii aflați in Belgia, lucrează în sere sau în agricultură, iar prin eforturile lor, ajută la asigurarea hranei de zi cu zi a familiilor din această țară”, mai spun cei din staff, conform sursei citate.

Cei de la clubul românilor au și o replică pentru gurile rele: „Dorim să transmitem un mesaj clar: românii sunt oameni muncitori, talentați și dedicați. Prin fotbal, arătăm că identitatea noastră merge dincolo de locurile de muncă pe care le avem, iar pasiunea noastră poate să inspire și să unească. Suntem Bucovina, și purtăm cu mândrie tricolorul României în fiecare meci”.

Care este situația din prezent a echipei FC Bucovina Loenhout în campionatul din Belgia

În ultima etapă jucată în campionatul de amatori, clubul Bucovina Loenhout a câștigat în fața formației Cappellen B. Sergiu-Ioan Cataniciu a marcat golul de 1-0 pentru Bucovina în minutul 69. al disputei. Atunci, Eusebiu Ciobanu a înscris cu un șut superb.



„Băieții noștri au arătat dorință, determinare și maturitate în joc. Mulțumim tuturor suporterilor care au fost alături de noi, ne-au susținut necondiționat și au crezut în echipă până la capăt. Energia voastră a făcut diferența!”, a transmis echipa pe Facebook.