Românii care vor să își facă o firmă vor scoate mai mulți bani din buzunare. Taxele pentru înființarea unui SRL vor exploda

Guvernul României vrea capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL, după ce pragul a fost 200 de lei înainte de 2020 și 1 leu după 2021. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Românii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru înființarea unui SRL. Taxele vor exploda

Oficialul spune că statul recuperează prea puțin când În paralel, vine obligația ca toate persoanele juridice să aibă cel puțin un cont bancar. De asemenea, prin intermediul conferinței de presă, politicianul a anunțat mai multe schimbări pentru toți cei care vor să își înființeze o firmă.

”În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 1990.

Propunem stabiliarea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a spus ministrul de finanţe Alexandru Nazare.

Câte firme din România nu au un cont bancar

În același timp, oficialul a anunțat că autoritățile vor introduce . Decizia, spune Nazare, a fost determinată din cauza lipsei de trasabilitate în plăți și încasări. Măsura țintește relațiile comerciale dintre operatori.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat. . Ponderea acestor firme este extrem de mare raportat la numărul total de companii active”, a declarat Nazare.

Potrivit ministrului, băncile vor deschide cel puțin un cont pentru fiecare companie. Ideea este ca nicio firmă să nu rămână în afara sistemului bancar. Astfel, plățile vor fi urmărite, iar riscurile de evaziune fiscală scad.