Românii care vor scăpa de dobânzile și penalitățile datorate statului. ANAF a decis ce se întâmplă cu amnistia fiscală

Premierul Marcel Ciolacu e decis să-i recompenseze pe oameni dacă aceștia vor alege să-și plătească dările, probabil și pentru că ANAF e disperat să colecteze banii. Așadar, contribuabilii care își vor achita taxele la zi vor primi inclusiv o bonificație de 3%. Această măsură ar urma să fie ”o premieră după Revoluție”.

Românii care vor scăpa de dobânzile și penalitățile datorate statului

”Azi va fi pus în transparenţă publică şi actul normativ prin care luăm o serie de măsuri pentru a aduce venituri în plus la buget. Anulăm dobânzile şi penalităţile celor cu datorii la stat dacă plătesc aceste restanţe până la data de 25 noiembrie.

Luăm însă şi o măsură în premieră după Revoluţie: răsplătim şi contribuabilii corecţi, cu taxele la zi. Astfel, de luna următoare ei primesc o bonificaţie de 3%, deci plătesc mai puţin către stat. Considerăm că este o formă cât mai firească prin care arătăm un semn de apreciere pentru toţi contribuabilii oneşti din această ţară”, a transmis premierul Ciolacu.

anunță că bonificația de 3% acordată celor care își plătesc la timp datoriile, inclusiv firmele, este ”propunerea 100% a PNL”. ”Bonificaţia de 3% pentru firmele care îşi plătesc la timp datoriile este o propunere legislativă 100% a PNL, depusă în Parlament de mine în calitate de iniţiator, alături de preşedintele PNL,

Nicolae Ionel Ciucă, liderul de grup Andronache Gabriel, de fostul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare şi de preşedintele Comisiei buget-finante, Hutuca Bogdan, alături de colegi din grupul PNL.

Depusă în septembrie 2023. Nu există nici un iniţiator de la PSD! Propunerea legislativă am depus-o urmare a discuţiilor cu mediul privat din Alba, care reclama lipsa de interes a statului pentru firmele care îşi plătesc datoriile la timp. Şi de această dată, PSD ar fi dorit să dea un OUG doar pentru amnistiere, nu şi pentru buni platnici”, a scris Florin Roman.

Marcel Ciolacu anunță amnistie fiscală pentru românii buni platici

, persoane fizice sau juridice, să își plătească taxele până la data limită, pentru a scăpa de penalități. Sunt încurajați, printre alții, ”contribuabilii corecți”, cei care își vor plăti taxele la timp. Interesant, Florin Roman l-a ironizat pe Marcel Ciolacu, sugerând că acesta doar copiază sugestiile PNL de a guverna țara.

”Este pentru prima dată, când se intervine cu o astfel de măsură de respect pentru contribuabilii corecţi. Aici are dreptate domnul Ciolacu. Unde nu spune adevărul este ca uite să amintească că am depus acest proiect în Parlament, noi liberalii, încă în urmă cu 1 an.

Ne bucurăm totodată că proiecte liberale precum neimpozitarea pensiilor sub 3000 de lei sau acordarea bonificaţiei pentru buni platnici devin surse de inspiraţie pentru domnul Ciolacu”, încheie Roman, unul dintre liderii PNL.

Marcel Ciolacu se lăuda că această măsură gândită de PSD și PNL ar fi ”în premieră după Revoluție”, pentru că astfel sunt răsplătiți contribuabilii corecți. ”Răsplătim şi contribuabilii corecţi, cu taxele la zi! Astfel, de luna următoare, ei primesc o bonificaţie de 3%, deci plătesc mai puţin către stat. Consider că este forma cea mai firească prin care arătăm un semn de apreciere pentru toţi contribuabilii oneşti din această ţară”, a completat Ciolacu.