Românii câștigă mai mult pe hârtie, dar cheltuiesc tot ce au. Care e pragul „traiului decent” la final de 2025

ADVERTISEMENT

În ultimii 20 de ani, veniturile românilor au crescut simțitor, însă în ciuda datelor favorabile din statisticile oficiale, oamenii o duc din ce în ce mai greu. Cum se explică acest paradox? FANATIK a stat de vorbă cu un cunoscut economist pentru a explica de ce ne merge mai puțin bine, deși câștigăm mai mult față de anul 2004.

De câți bani are nevoie o familie de români ca să trăiască decent în 2025. Statistic, avem cea mai mare creștere de venituri din UE. În realitate, viața e grea

Deși veniturile în Uniunea Europeană au crescut în ultimele două decade, din ce în ce mai mulți oameni se simt vulnerabil, așteptând cu înfrigurare data salariului lună de lună. Venitul real pe cap de locuitor s-a ridicat cu 22%, existând perioade de creștere și descreștere. Criza imobiliară care a lovit și economia europeană a avut efecte serioase din 2008 până în 2012, însă după 2013, lucrurile au revenit la normal până la o nouă perioadă complicată: pandemia din 2020.

ADVERTISEMENT

România este țara cu cea mai mare creștere la nivel european (134%), urmată de Lituania, Polonia și Malta, în timp ce Grecia și Italia sunt singurele țări unde veniturile au continuat să scadă. Paradoxul apare atunci când cifrele optimiste din statistici sunt comparate cu realitatea zilnică. Un recent studiu arată că 46% din români rămân fără bani înainte de următorul salariu. Un simplu cost neprevăzut poate crea datorii greu de dus pentru o mare parte a românilor, datele arătând, totodată, că 13% dintre cetățeni nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile esențiale.

Viața bate filmul: „Câștigul real al românilor a scăzut cu cel puțin 20% în ultimii doi ani”

Analistul financiar Adrian Negrescu a analizat aceste date și explică, pe înțelesul tuturor, cum ne merge prost în viața reală, deși oficial datele furnizate de sunt de partea noastră.

ADVERTISEMENT

Atunci când vrem să aflăm cât de bine o duc oamenii, nu trebuie să ne raportăm doar la cât de mult au crescut veniturile, ci și care e rata inflației, care vine, automat, cu creșteri de prețuri. Totul trebuie observat prin prisma puterii de cumpărare, una care s-a erodat constant în ultimii trei ani.

ADVERTISEMENT

„Din această perspectivă, într-adevăr, câștigul real al românilor a scăzut cu cel puțin 20% în ultimii doi ani de zile. Uitați-vă, inclusiv la statisticile care arată că o familie cu doi copii, în momentul de față, are nevoie de aproape 13.000 de lei pentru un trai decent. Adică să reușească să aibă ce să pună pe masă în fiecare zi și să treacă de la o lună la alta fără datorii.

În aceste condiții, vă dați seama că cei mai afectați sunt cei cu salariul minim pe economie, cărora, cu siguranță, cei 2.500 de lei nu le ajung să-și plătească tot ceea ce au nevoie și să trăiască de la o lună la alta. Altfel spus, realitatea bate filmul în materie financiară, iar câștigul salarial mediu brut la care se raportează politicienii nu reflectă neapărat realitatea din economie. Avem marea majoritate a angajaților plătiți cu salariu minim sau puțin peste salariu minim pe economie. Câștigă undeva între 2.500 și 3.500 de lei”, a declarat Adrian Negrescu, pentru FANATIK, lămurind paradoxul mai sus prezentat.

ADVERTISEMENT

„Nu prea știm să folosim instrumentele care să ne garanteze banii”

Întrebarea care se pune este ce mai poate face un român cu 3.500 de lei în 2025 în condițiile unei inflații de 10%? Negrescu pune problema și din alt unghi de abordare. Marea problemă a românilor este proasta organizare a cheltuielilor, iar despre economisit nici nu se mai poate discuta.

„Suntem foarte buni platnici când vine vorba de ratele la credit, când vine vorba de utilități. Dar când e vorba de celelalte cheltuieli nu prea știm să ne folosim de instrumentele pe care le avem la dispoziție în piață, cum ar fi cardurile de credit cu dobândă zero, cardurile de credit în rate.

Nu prea știm să folosim instrumentele care să ne garanteze banii, să ne aducă dobânzi. Din această perspectivă, în general, marea majoritate a românilor pune niște bani deoparte la saltea, încercând să-și cumpere bunuri cu banii în jos. Banii ăștia se erodează de la un an la altul din perspectiva inflației. În loc să folosească, de exemplu, ratele fără dobândă, aleg să strângă de la o lună la alta. Bani care, la un moment dat, după luni de zile de agoniseală, realizează că prețurile au crescut între timp și că mai au nevoie de alții pentru a-și cumpăra ceea ce au nevoie”, completează Negrescu.

„Când devii din ce în ce mai îndatorat către bancă reușești din ce în ce mai greu să ai o viață mai bună”

ne mai spune și pe ce se duc foarte mulți bani. Românii sunt europenii care, raportat la venit, aruncă cei mai mulți euro pe alimente și vicii, și anume pe țigări și băuturi alcoolice.

„Salariile în România sunt mici și ca să-ți iei o casă, să-ți cumperi o mașină, să-ți cumperi ceva în casă nu ai nicio altă variantă decât să te duci să te împrumuți la bancă. Și atenție, la bancă plătești cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană în momentul de față. Ne îndatorăm și plătim de trei ori valoarea bunurilor pe care le cumpărăm prin credit de la bancă, de aceea se reduce, din păcate, toată această ecuație ce ține de starea de sănătate financiară a populației. Când devii din ce în ce mai îndatorat către bancă reușești din ce în ce mai greu să ai o viață mai bună, fiind, practic, prizonier creditelor făcute pe zeci de ani de acum încolo”, a încheiat Negrescu.