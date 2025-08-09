Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe „lista rușinii”. Ce măsuri pregătesc autoritățile fiscale

Românii care nu își plătesc datoriile ar putea apărea pe o listă a autorităţilor fiscale centrale şi locale. Este vorba atât despre persoane juridice, cât și despre persoane fizice. De asemenea, în document ar mai putea apărea și suma neplătită.

Românii care nu-și plătesc datoriile ar putea apărea pe „lista rușinii”

Autoritățile fiscale centrale și locale ar putea publica pe site-urile proprii o listă cu , dar și cu sumele de bani neplătite, arată un proiect de lege publicat de Ministerul Dezvoltării.

„Se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante – se extinde obligaţia organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi pe cele ale persoanelor fizice, care au obligaţii fiscale restante şi cuantumul acestora, promovând transparenţa fiscală”, se menționează în document.

Pe lângă numele persoanelor datornice și suma neplătită, ar putea apărea și alte date, precum domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, pentru a asigura o transparență mai mare.

Și cei care nu au datorii la stat ar putea apărea pe site-urile autorităților fiscale

De asemenea, ar putea exista și o listă cu persoanele care și-au plătit toate obligațiile. Scopul acestora este de a stimula alte persoane să își achite datoriile la timp.

„În esenţă, aceste modificări urmăresc creşterea transparenţei fiscale şi încurajarea comportamentului responsabil în achitarea obligaţiilor fiscale, prin publicarea regulată şi clară a listelor contribuabililor fără restanţe.

În ansamblu, urmăresc sporirea transparenţei fiscale, facilitarea controlului social asupra respectării obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirea gestionării informaţiilor fiscale publice, atât pentru contribuabili, cât şi pentru publicul larg”, se precizează în expunerea de motive.

În acest context, ar „crește vizibilitatea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale, promovând conformitatea fiscală”. În același timp, proiectul mai prevede că Fiscul este obligat să transmită organelor fiscale locale ale persoanelor fizice