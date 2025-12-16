Românii cuceresc La Liga! Andrei Rațiu și Ionuț Radu, cifre mai bune decât vedetele lui Real Madrid

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii români din campionatul Spaniei au parte de un sezon de poveste. Ionuț Radu și Andrei Rațiu impresionează etapă de etapă la Celta Vigo și Rayo Vallecano, iar cifrele furnizate de platforma de statistici Wyscout din La Liga vorbesc de la sine. Cei doi au devenit, într-un timp extrem de scurt, unii dintre cei mai bine văzuți fotbaliști ai campionatului, deși nu evoluează la echipe care se bat la locurile de Champions League.

Ionuț Radu, omul numărul 1 la Celta Vigo! Cifrele portarului român

Ionuț Radu a ajuns la Celta Vigo în această vară și s-a impus ca titular la echipa de pe Balaídos. , unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai momentului. Cu doar câteva zile înainte, goalkeeperul român a închis poarta în victoria obținută de echipa sa pe Bernabéu, în fața celor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

👕 Ionuț Radu, 28yo GK

🏟️ Real Madrid 0-2

🏆 🇪🇸 ⭐️ 8.7 rating & MOTM

🎯 13/26 (50%) passes cmp

🚀 2/15 long balls

❌ 2 clearances

🧤 7 saves (4 inside box)

🥊 2 punches WHAT A PERFORMANCE & clean sheet against Los Galacticos ⚪️‼️👏 — Romanian Football (@RoFtbl)

Mai mult decât atât, Ionuț Radu este unul dintre cei mai buni portari ai campionatului până în acest moment din La Liga. Goalkeeperul român a reușit, în cele 16 meciuri jucate, să adune 60 de intervenții decisive, fiind pe locul 3 la acest capitol, în spatele lui Aarón Escandell de la Real Oviedo și al lui Sergio Herrera de la Osasuna.

Procentajul intervențiilor decisive în urma unui reflex se ridică la 68,33%, unul ridicat, care îl propulsează pe locul 8 în clasament. Ionuț Radu este mai bine cotat la acest capitol decât Thibaut Courtois sau Unai Simón. De altfel, Celta Vigo este una dintre echipele cel mai des încercate la propria poartă, adversarii expediind nu mai puțin de 79 de șuturi în cele 16 meciuri disputate.

ADVERTISEMENT

Andrei Radu, peste Rodrygo și Mastantuono. Capitolul la care românul excelează

Fotbalistul român este o piesă de bază în echipa celor de la Rayo Vallecano. Acesta este folosit în flancul drept, atât pe poziția de fundaș dreapta, cât și de aripă, datorită calităților tehnice excelente pe care le posedă.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul român este fundașul din Spania cu cele mai multe driblinguri reușite, 49 la număr. Desigur, Andrei Rațiu nu se poate compara cu superstarurile de la Real Madrid sau Barcelona, precum Lamine Yamal sau Vinícius, care au trecut deja de 130 de driblinguri, însă această diferență se datorează poziției pe care evoluează.

🇷🇴 Andrei Ratiu is clearly a unique athletic profile for Romania but once again we can see that he is also among the best worlwide. By — Alex Scout (@AlexScoutRo)

Andrei Rațiu a reușit în acest sezon mai multe driblinguri decât Rodrygo de la Real Madrid, fotbalist care joacă exclusiv în atac, sau decât Mastantuono, puștiul-minune al galacticilor. Antrenorul celor de la Rayo Vallecano a încercat, în ultimele etape, să îi ofere mai multă libertate românului în zona ofensivă, pentru a profita pe deplin de tehnica sa.

ADVERTISEMENT

Aproape în permanență, Andrei Rațiu încearcă să își angajeze colegii din ofensivă cu pase progresive. Media pe meci ajunge la 6,74%, fiind pe locul 5 în clasamentul fundașilor de bandă. De asemenea, fundașul român stă bine și din punct de vedere defensiv, acolo unde are o rată de succes de 62% la duelurile câștigate.