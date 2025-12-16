Sport

Românii cuceresc La Liga! Andrei Rațiu și Ionuț Radu, cifre mai bune decât vedetele lui Real Madrid

Ionuț Radu și Andrei Rațiu traversează un sezon excelent în La Liga. Fotbaliștii români au impresionat Celta Vigo și Rayo Vallecano. Cifrele care îi urcă în topul celor mai buni jucători.
Alex Bodnariu
16.12.2025 | 09:00
Romanii cuceresc La Liga Andrei Ratiu si Ionut Radu cifre mai bune decat vedetele lui Real Madrid
SPECIAL FANATIK
Cifre fabuloase pentru Ionuț Radu și Andrei Rațiu. Fotbaliștii români fac spectacol în La Liga
ADVERTISEMENT

Fotbaliștii români din campionatul Spaniei au parte de un sezon de poveste. Ionuț Radu și Andrei Rațiu impresionează etapă de etapă la Celta Vigo și Rayo Vallecano, iar cifrele furnizate de platforma de statistici Wyscout din La Liga vorbesc de la sine. Cei doi au devenit, într-un timp extrem de scurt, unii dintre cei mai bine văzuți fotbaliști ai campionatului, deși nu evoluează la echipe care se bat la locurile de Champions League.

Ionuț Radu, omul numărul 1 la Celta Vigo! Cifrele portarului român

Ionuț Radu a ajuns la Celta Vigo în această vară și s-a impus ca titular la echipa de pe Balaídos. În weekend, a reușit să apere un penalty în meciul cu Athletic Bilbao, chiar în fața lui Nico Williams, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai momentului. Cu doar câteva zile înainte, goalkeeperul român a închis poarta în victoria obținută de echipa sa pe Bernabéu, în fața celor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Ionuț Radu este unul dintre cei mai buni portari ai campionatului până în acest moment din La Liga. Goalkeeperul român a reușit, în cele 16 meciuri jucate, să adune 60 de intervenții decisive, fiind pe locul 3 la acest capitol, în spatele lui Aarón Escandell de la Real Oviedo și al lui Sergio Herrera de la Osasuna.

Procentajul intervențiilor decisive în urma unui reflex se ridică la 68,33%, unul ridicat, care îl propulsează pe locul 8 în clasament. Ionuț Radu este mai bine cotat la acest capitol decât Thibaut Courtois sau Unai Simón. De altfel, Celta Vigo este una dintre echipele cel mai des încercate la propria poartă, adversarii expediind nu mai puțin de 79 de șuturi în cele 16 meciuri disputate.

ADVERTISEMENT
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un...
Digi24.ro
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”

Andrei Radu, peste Rodrygo și Mastantuono. Capitolul la care românul excelează

Și Andrei Rațiu o duce excelent în La Liga. Fotbalistul român este o piesă de bază în echipa celor de la Rayo Vallecano. Acesta este folosit în flancul drept, atât pe poziția de fundaș dreapta, cât și de aripă, datorită calităților tehnice excelente pe care le posedă.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și...
Digisport.ro
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea

Fotbalistul român este fundașul din Spania cu cele mai multe driblinguri reușite, 49 la număr. Desigur, Andrei Rațiu nu se poate compara cu superstarurile de la Real Madrid sau Barcelona, precum Lamine Yamal sau Vinícius, care au trecut deja de 130 de driblinguri, însă această diferență se datorează poziției pe care evoluează.

Andrei Rațiu a reușit în acest sezon mai multe driblinguri decât Rodrygo de la Real Madrid, fotbalist care joacă exclusiv în atac, sau decât Mastantuono, puștiul-minune al galacticilor. Antrenorul celor de la Rayo Vallecano a încercat, în ultimele etape, să îi ofere mai multă libertate românului în zona ofensivă, pentru a profita pe deplin de tehnica sa.

ADVERTISEMENT

Aproape în permanență, Andrei Rațiu încearcă să își angajeze colegii din ofensivă cu pase progresive. Media pe meci ajunge la 6,74%, fiind pe locul 5 în clasamentul fundașilor de bandă. De asemenea, fundașul român stă bine și din punct de vedere defensiv, acolo unde are o rată de succes de 62% la duelurile câștigate.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu Cristi Mihai după Dinamo –...
Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce a vorbit cu Cristi Mihai după Dinamo – Metaloglobus 4-0. Cum a trăit golul de tiki-taka
Reacția lui Cosmin Olăroiu după ce naționala Emiratelor Arabe Unite a ratat finala...
Fanatik
Reacția lui Cosmin Olăroiu după ce naționala Emiratelor Arabe Unite a ratat finala la Cupa Arabiei
Capitolul la care FCSB este lider în Superliga României îi dă apă la...
Fanatik
Capitolul la care FCSB este lider în Superliga României îi dă apă la moară lui Gigi Becali. Ce a reușit campioana în primele 20 de etape
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul concurent de la Survivor îl face praf pe Cătălin Moroșanu: 'Mințea foarte...
iamsport.ro
Fostul concurent de la Survivor îl face praf pe Cătălin Moroșanu: 'Mințea foarte mult ca să mai ciugulească un salariu! Am fost cel mai dezamăgit de el, îl admiram'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!