Românii, distruși și ei din cauza morții lui Pele. Reacțiile lui Gică Hagi, Mircea Lucescu și Gabi Balint: „A fost un model pentru mine. Va rămâne Unic”

Fotbalul românesc deplânge moartea lui Pele. Mesajul lui Gică Hagi

Printre cei care au reacționat pe rețelele de socializare după moartea brazilianului a fost și Gheorghe Hagi, care și-a exprimat îndurerat regretul.

„Încă o veste tragică, după ce Maradona a plecat dintre noi acum 2 ani.

Toate gândurile mele merg spre familia lui Pele, către toți cei apropiați lui, dar și către toți iubitorii fotbalului care suferă în aceste momente.

Un geniu a plecat astăzi dintre noi…

Sunt mândru că am avut ocazia să joc în meciul amical dintre Brazilia și World Stars, la aniversarea de 50 de ani a lui Pele, în 1990.

Odihnește-te în pace, Pele!”, a scris Gheorghe Hagi, pe Facebook.

Mircea Lucescu: „Tricoul lui e la mine! Nici nu l-am spălat, are urme de iarbă!”

Mircea Lucescu a avut și el o reacție emoționantă după ce a aflat de dispariția brazilianului. Actualul antrenor al lui Dinamo Kiev a făcut schimb de tricouri cu marele Pele în 1970, la Campionatul Mondial din Mexic.

„România are ceva de la Pele. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă. Eram destul de aproape de el ca vârstă. Avea o imagine extraordinară, îl priveam ca pe un extraterestru. În ianuarie 1970, cu o jumătate de an înaintea turneului final, am fost în turneu în Brazilia. Și am locuit la Plaza, pe vestita Copacabana, același hotel la care au venit și brazilienii pentru vizita medicală și testele fizice.

Avea tot ce îi trebuie pentru marea performanță, la cel mai bun nivel. Tehnic, fizic, tactic, totul era la înălțime. Am mai spus, era ca Michael Jordan, un lider. Fantastic pe teren. De-o exigență maximă cu el și cu coechipierii. Chiar rău cu colegii, nu mai zic de adversari, pentru că nu accepta altceva decât victoria”, a spus Mircea Lucescu, conform .

Pele, mesaj de adio de la „Pele” Balint

Pe numele real Gavril Pele Balint, „Gabi” Balint deplânge și el disparița „Regelui” din Țara Cafelei. Fostul câștigător de Cupa Campionilor Europeni, cu Steaua, a postat pe Facebook o fotografie cu autograful regretatului megastar brazilian, trecut în neființă în data de 29 decembrie 2022.

„De la Pele pentru Pele… Dumnezeu să-l odihnească”, a scris Balint, pe contul oficial de Facebook.

Și echipa națională de fotbal a României și-a lua adio de la Pele cu mesajul „Odihnește-te în pace, Pele (1940-2022)”.