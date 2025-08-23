Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu, gol după o pasă genială a lui Alex Maxim. Video

După un start ratat de sezon, cu două înfrângeri la scor, Gaziantep începe să dea semne de viață în campionatul Turciei. Și asta după ce Deian Sorescu a înscris primul gol al formației în actuala stagiune.

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu, primul gol în noul sezon din Turcia

În cea de-a treia etapă din Turcia, Gaziantep a primit vizita nou promovatei Genclerbirligi, la care atacantul Daniel Popa nu a fost în lot. În schimb, gazdele au început în primul ”11” cu Deian Sorescu și Alex Maxim.

Startul partidei nu a fost deloc unul fast pentru Gaziantep. Era doar minutul 8 când fundașul sloven Zan Zuzek q deschis scorul pentru oaspeți. Însă, în finalul primei reprize au ieșit la rampă ai gazdelor.

ADVERTISEMENT

Maxim a dat o pasă genială din jumătatea proprie peste toată apărarea celor de la Genclerbirligi, Sorescu a sprintat printre fundașii adverși, a preluat cu genunchiul și de la 13 metri l-a învins pe portarul Gokhan Akkan cu un șut în forță.

Sorescu | 🇹🇷 Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Maxim a scris istorie la Gaziantep

Aflat la șaptelea sezon la Gaziantep, Alex Maxim este și se află la 3 goluri distanță pentru a deveni și cel mai bun marcator, însă este interesat mai mult de reușitele echipei.

ADVERTISEMENT

”Prioritatea și obiectivul meu au fost întotdeauna să am succes cu echipa și să am un sezon bun. Desigur, sunt mândru când astfel de recorduri devin realitate. Este un privilegiu, dar nu le urmăresc. Nu am încercat niciodată să obțin astfel de recorduri”, a declarat Maxim, înaintea duelului cu Genclerbirligi.