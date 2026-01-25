Sport

Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor, după o combinație de efect cu Drăguș. Video

Deian Sorescu a reușit să marcheze în prima repriză a meciului Gaziantep - Konyaspor. Pasa decisivă a fost oferită de un alt internațional român, Denis Drăguș.
Alex Bodnariu
25.01.2026 | 14:56
Romanii fac spectacol in Turcia Deian Sorescu gol in Gaziantep Konyaspor dupa o combinatie de efect cu Dragus Video
ULTIMA ORĂ
Deian Sorescu a reușit să marcheze în Turcia, în Gaziantep - Konyaspor. Drăguș i-a pasat decisiv. Foto: Instagram - @deiansorescu.
ADVERTISEMENT

Românii de la Gaziantep au ieșit la rampă în meciul cu Konyaspor, din runda cu numărul 19 a primei ligi a Turciei. Denis Drăguș a pasat decisiv la golul înscris de Deian Sorescu, fotbalist care a evoluat în carieră pentru Dinamo și FCSB.

Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor din pasa lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a semnat în această iarnă cu Gaziantep. Atacantul, cu meciuri la echipa națională de seniori a României, a plecat de la Eyüpspor după o primă parte de sezon mult sub așteptări și încearcă să revină la forma sa maximă, pentru a nu risca să rateze barajul cu Turcia din luna martie.

ADVERTISEMENT

Jucătorii români de la Gaziantep o duc din ce în ce mai bine. Deian Sorescu, mijlocașul echipei, a fost găsit perfect cu o pasă de Denis Drăguș în meciul jucat duminică după-amiază, în fața celor de la Konyaspor. Acesta l-a învins pe portarul advers cu o execuție simplă.

Și Alex Maxim a fost titular în partida disputată de Gaziantep în etapa cu numărul 19 din prima ligă a Turciei. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, s-ar putea folosi în luna martie de jucătorii care evoluează în campionatul Turciei. De asemenea, Denis Drăguș reușise să marcheze în debutul reprizei secunde, însă reușita a fost anulată pe motiv de fault în atac.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Marius Ștefănescu nu e în lot la Konyaspor

La începutul lunii august 2025, Marius Ștefănescu a plecat de la FCSB și a semnat cu Konyaspor, în prima ligă a Turciei. Totuși, fotbalistul în vârstă de 27 de ani nu s-a impus la noua echipă și a intrat rapid în dizgrațiile antrenorului.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"

De altfel, Ștefănescu nu a bifat nicio apariție în tricoul lui Konyaspor în 2026. Mai mult decât atât, fotbalistul român a fost exclus din lot, deși mai are contract cu formația din Turcia până în august 2028.

Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita...
Fanatik
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Jucătoarea lui CSM București a...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Jucătoarea lui CSM București a fost prezentată la noua sa echipă
De nicăieri! Steven Nsimba, propus la naționala României: „Ar fi bun pentru noi”
Fanatik
De nicăieri! Steven Nsimba, propus la naționala României: „Ar fi bun pentru noi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A lucrat 10 ani cu Gică Hagi la Academie și dă detalii despre...
iamsport.ro
A lucrat 10 ani cu Gică Hagi la Academie și dă detalii despre cum se comportă 'Regele' cu angajații săi
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a...
viva.ro
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Dosarul Clotilde Armand, caz-școală de tergiversare până la prescripție: 10 amânări succesive, un...
Jurnalul.ro
Dosarul Clotilde Armand, caz-școală de tergiversare până la prescripție: 10 amânări succesive, un an până la „adio, condamnare”
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor...
adevarul.ro
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am...
unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat...
Observatornews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e...
as.ro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și...
Libertatea.ro
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Schimbările din Strategia de Apărare a SUA și cum modifică politica de securitate...
informat.ro
Schimbările din Strategia de Apărare a SUA și cum modifică politica de securitate a României
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au...
RTV.NET
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!