Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor, după o combinație de efect cu Drăguș. Video

Românii de la Gaziantep au ieșit la rampă în meciul cu Konyaspor, din runda cu numărul 19 a primei ligi a Turciei. Denis Drăguș a pasat decisiv la golul înscris de Deian Sorescu, fotbalist care a evoluat în carieră pentru Dinamo și FCSB.
Denis Drăguș a semnat în această iarnă cu Gaziantep. Atacantul, cu meciuri la echipa națională de seniori a României, a plecat de la Eyüpspor după o primă parte de sezon mult sub așteptări și încearcă să revină la forma sa maximă, pentru a nu risca să rateze barajul cu Turcia din luna martie.
Jucătorii români de la Gaziantep o duc din ce în ce mai bine. Deian Sorescu, mijlocașul echipei, a fost găsit perfect cu o pasă de Denis Drăguș în meciul jucat duminică după-amiază, în fața celor de la Konyaspor. Acesta l-a învins pe portarul advers cu o execuție simplă.
Și Alex Maxim a fost titular în partida disputată de Gaziantep în etapa cu numărul 19 din prima ligă a Turciei. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, s-ar putea folosi în luna martie de jucătorii care evoluează în campionatul Turciei. De asemenea, Denis Drăguș reușise să marcheze în debutul reprizei secunde, însă reușita a fost anulată pe motiv de fault în atac.
La începutul lunii august 2025, Marius Ștefănescu a plecat de la FCSB și a semnat cu Konyaspor, în prima ligă a Turciei. Totuși, fotbalistul în vârstă de 27 de ani nu s-a impus la noua echipă și a intrat rapid în dizgrațiile antrenorului.
De altfel, Ștefănescu nu a bifat nicio apariție în tricoul lui Konyaspor în 2026. Mai mult decât atât, fotbalistul român a fost exclus din lot, deși mai are contract cu formația din Turcia până în august 2028.