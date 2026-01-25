Românii fac spectacol în Turcia! Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor, după o combinație de efect cu Drăguș. Video

ADVERTISEMENT

Românii de la Gaziantep au ieșit la rampă în meciul cu Konyaspor, din runda cu numărul 19 a primei ligi a Turciei. Denis Drăguș a pasat decisiv la golul înscris de Deian Sorescu, fotbalist care a evoluat în carieră pentru Dinamo și FCSB.

Deian Sorescu, gol în Gaziantep – Konyaspor din pasa lui Denis Drăguș

. Atacantul, cu meciuri la echipa națională de seniori a României, a plecat de la Eyüpspor după o primă parte de sezon mult sub așteptări și încearcă să revină la forma sa maximă, pentru a nu risca să rateze barajul cu Turcia din luna martie.

ADVERTISEMENT

Jucătorii români de la Gaziantep o duc din ce în ce mai bine. Deian Sorescu, mijlocașul echipei, a fost găsit perfect cu o pasă de Denis Drăguș în meciul jucat duminică după-amiază, în fața celor de la Konyaspor. Acesta l-a învins pe portarul advers cu o execuție simplă.

în etapa cu numărul 19 din prima ligă a Turciei. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, s-ar putea folosi în luna martie de jucătorii care evoluează în campionatul Turciei. De asemenea, Denis Drăguș reușise să marcheze în debutul reprizei secunde, însă reușita a fost anulată pe motiv de fault în atac.

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu finds the back of the net! Gaziantep FK takes the lead! — goalpostX (@GoalpostX)

Marius Ștefănescu nu e în lot la Konyaspor

La începutul lunii august 2025, Marius Ștefănescu a plecat de la FCSB și a semnat cu Konyaspor, în prima ligă a Turciei. Totuși, fotbalistul în vârstă de 27 de ani nu s-a impus la noua echipă și a intrat rapid în dizgrațiile antrenorului.

ADVERTISEMENT

De altfel, Ștefănescu nu a bifat nicio apariție în tricoul lui Konyaspor în 2026. Mai mult decât atât, fotbalistul român a fost exclus din lot, deși mai are contract cu formația din Turcia până în august 2028.