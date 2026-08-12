Sport

“Rușine TVR!” Românii, furioși după ce cursa lui David Popovici a fost însoțită de reclame Raiffeisen

Românii au fost extrem de nemulțumiți după ce TVR a „tăiat” bucuria lui David Popovici pentru un spot publicitar! Comentarii dure pe rețelele de socializare
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2026 | 07:00
Rusine TVR Romanii furiosi dupa ce cursa lui David Popovici a fost insotita de reclame Raiffeisen
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Românii, furioși după ce TVR a băgat reclama la Raiffeisen peste bucuria lui David Popovici. Foto: colaj Fanatik
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David Popovici (21 de ani) s-a calificat marți seară în finala probei de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris cu un timp excelent, un nou record al competiției și foarte aproape de recordul mondial. La scurt timp însă după încheierea semifinalei în care românul a concurat, cei de la TVR, care transmit competiția în țara noastră, au luat o decizie cel puțin interesantă.

Românii, furioși pe TVR după semifinala lui David Popovici de la Europenele de la Paris

Concret, au decis să întrerupă brusc transmisia de la fața locului, chiar în timp ce Popovici își „savura” victoria, pentru a da pe post un spot publicitar la Raiffeisen Bank, unul dintre sponsorii sportivului legitimat la CS Dinamo. Astfel, prin această chestiune, a fost „tăiat” și discursul comentatorului Emil Hossu-Longin din momentele respective, referitor la această nouă performanță de senzație obținută de David Popovici.

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Această desfășurare de evenimente a generat foarte multă nemulțumire în rândul românilor care au urmărit în direct la TV acest eveniment, iar aceștia s-au exprimat mai mult decât ferm în acest sens prin intermediul comentariilor postate în mediul virtual. „Multe persoane din țara asta au dat pe TVR să își urmărească eroul național. El nu doar câștigă, ci scoate un timp extraordinar, record european și foarte aproape de record mondial, și voi, televiziunea națională, ne arătați reclame când el nici nu a apucat să iasă bine din apă…”,

„Ce dezamăgitor! Și nu au dat nici cealaltă semifinală, unde concurau alți posibili finaliști, cu care David se întrece mâine. Oricum, nu am văzut clasamentul”, „Să vedem cum o să fie la finală, dacă mai arată cursa sau doar festivitatea de premiere”, „E ca și când la tenis n-ai lăsat momentul de final, unde cei doi vin la fileu. Sau la handbal, când nu lași să vadă cei din fața televizoarelor cine este ales omul meciului. Amatorism!”, „Am observat și eu asta. Și în prima semifinală au ratat startul. Deși apa pare curată, ‘something smells fishy’”, au fost unele dintre comentariile de la clipul de pe YouTube TVR în care a fost redată semifinala în care a evoluat David Popovici.

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„Domnilor, dar oprim și noi reclamele alea fix când înoată al nostru? Nu de alta, dar o bucurie mai avem și noi…”, „A venit momentul să dați publicitate exact când nu trebuie!!!”, „Terminați cu reclamele când înoată ai noștri. În loc să ne bucurăm, ne enervăm”, „Să vă fie rușine, nemernicilor. Nu ne-ați lăsat să ne bucurăm alături de băiatul nostru, imediat după finalul cursei ați dat publicitate”, „Din cauza reclamelor voastre nu ne putem bucura de reușita lui David. Să vă fie rușine”, „Rușine TVR”, „Rușine TVR pentru transmisia întreruptă brusc de reclame”, au fost alte comentarii revoltătoare ale românilor.

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Reacțiile din mediul virtual la adresa celor de la TVR după semifinala lui David Popovici

Ce li s-a reproșat celor de la TVR cu această ocazie

De asemenea, un alt simpatizant al lui David Popovici s-a exprimat în aceeași notă cu această ocazie, prin intermediul Facebook: „Felicitări, David Popovici! Dar atâta prostie ca la TVR Sport nu am văzut în viața mea. Să tai transmisia imediat după terminarea cursei pentru promo cu comentatorii TVR Sport e idioțenie pură. Ok, cu reclama Raiffeisen, e sponsorul lui David, dar comentatorii ce caută acolo?”. 

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Reacții fani români TVR David Popovici
Încă o reacție dură la adresa TVR după semifinala lui David Popovici de la Europenele de înot de la Paris
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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