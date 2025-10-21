Românii iau cu asalt Bosnia pentru meciul decisiv al naționalei! Biletele s-au epuizat imediat

ADVERTISEMENT

România va juca pe 15 noiembrie la Zenica împotriva Bosniei în meciul care va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa locul 2 la finalul grupei H din preliminariile Cupei Mondiale. Fanii „tricolorilor” au primit doar 550 de bilete pentru această partidă, iar tichetele s-au epuizat foarte rapid.

În cât timp s-au epuizat biletele rezervate suporterilor români pentru meciul din Bosnia

Federația Română de Fotbal a dezvăluit că toate cele 550 de bilete puse la dispoziție fanilor români pentru meciul cu Bosnia s-au vândut în doar 90 de minute. „Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute!

Bosnia și Herțegovina – România se joacă pe 15 noiembrie de la ora locală 20:45”, a fost mesajul postat pe . Partida se va disputa pe arena „Bilino Polje” din Zenica, iar gazdele au oferit fanilor români doar minimul de 5% din capacitatea arenei, după cum .

Ce miză are duelul dintre Bosnia și România

Momentan, Bosnia ocupă locul 2 în grupa H a preliminariilor, la 3 puncte în fața României, așadar duelul direct va decide, în mare măsură, echipa care va încheia seria pe poziția secundă. Dacă va învinge, echipa pregătiți de Mircea Lucescu își vor asigura locul 2, deoarece în ultima rundă România primește vizita codașei San Marino.

Cu o remiză la Zenica, „tricolorii” păstrează șanse la locul 2, însă ar avea nevoie de o victorie cu San Marino, combinată cu un eșec al Bosniei în Austria. Dacă trupa condusă din teren de Edin Dzeko va reuși să se impună, lupta pentru locul 2 va fi tranșată în favoarea Bosniei.

România are deja asigurată prezența la baraj, datorită parcursului din Liga Națiunilor, însă . În această situație, România ar putea găzdui unica manșă din penultimul act.

Program grupa H. Când se vor disputa partidele României

15 noiembrie:

Ora 19:00: Cipru – Austria

Ora 21:45: Bosnia și Herțegovina – România

18 noiembrie: