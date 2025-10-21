Sport

Românii iau cu asalt Bosnia pentru meciul decisiv al naționalei! Biletele s-au epuizat imediat

FRF a dezvăluit că toate biletele puse la dispoziție fanilor români pentru meciul cu Bosnia de la Zenica s-au epuizat. În cât timp s-au vândut toate tichetele.
Bogdan Mariș
21.10.2025 | 15:53
Romanii iau cu asalt Bosnia pentru meciul decisiv al nationalei Biletele sau epuizat imediat
ULTIMA ORĂ
Biletele rezervate suporterilor români pentru meciul cu Bosnia de la Zenica s-au epuizat. FOTO: Sport Pictures
România va juca pe 15 noiembrie la Zenica împotriva Bosniei în meciul care va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa locul 2 la finalul grupei H din preliminariile Cupei Mondiale. Fanii „tricolorilor” au primit doar 550 de bilete pentru această partidă, iar tichetele s-au epuizat foarte rapid.

În cât timp s-au epuizat biletele rezervate suporterilor români pentru meciul din Bosnia

Federația Română de Fotbal a dezvăluit că toate cele 550 de bilete puse la dispoziție fanilor români pentru meciul cu Bosnia s-au vândut în doar 90 de minute. „Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute!

Bosnia și Herțegovina – România se joacă pe 15 noiembrie de la ora locală 20:45”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale. Partida se va disputa pe arena „Bilino Polje” din Zenica, iar gazdele au oferit fanilor români doar minimul de 5% din capacitatea arenei, după cum a afirmat oficialul FRF Andrei Vochin la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce miză are duelul dintre Bosnia și România

Momentan, Bosnia ocupă locul 2 în grupa H a preliminariilor, la 3 puncte în fața României, așadar duelul direct va decide, în mare măsură, echipa care va încheia seria pe poziția secundă. Dacă va învinge, echipa pregătiți de Mircea Lucescu își vor asigura locul 2, deoarece în ultima rundă România primește vizita codașei San Marino.

Cu o remiză la Zenica, „tricolorii” păstrează șanse la locul 2, însă ar avea nevoie de o victorie cu San Marino, combinată cu un eșec al Bosniei în Austria. Dacă trupa condusă din teren de Edin Dzeko va reuși să se impună, lupta pentru locul 2 va fi tranșată în favoarea Bosniei.

România are deja asigurată prezența la baraj, datorită parcursului din Liga Națiunilor, însă în cazul în care „tricolorii” vor încheia grupa pe locul 2, există șanse ca prima reprezentativă să fie cap de serie pentru semifinala barajului. În această situație, România ar putea găzdui unica manșă din penultimul act.

Program grupa H. Când se vor disputa partidele României

15 noiembrie:

  • Ora 19:00: Cipru – Austria
  • Ora 21:45: Bosnia și Herțegovina – România

18 noiembrie:

  • Ora 21:45: Austria – Bosnia și Herțegovina
  • Ora 21:45: România – San Marino
