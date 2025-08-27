Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea pensiilor private 2025

Creștere spectaculoasă a interesului participanților după anunțul referitor la modificarea legislației privind pensiile private. Interesul românilor pentru Pilonii II, III și IV s-a amplificat dramatic în ultimele zile, ca urmare a adoptării de către Guvernul condus de Ilie Bolojan a proiectului de lege care schimbă regulile privind accesul la economiile acumulate.

ADVERTISEMENT

Schimbarea revoluționară – 30% din pensia privată disponibilă la început

, condus de premierul Ilie Bolojan, a adoptat joi, 21 august 2025, proiectul de lege privind modificarea legislației în domeniul pensiilor private. Documentul reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri recente în materie de politici sociale și economice, întrucât vizează modul în care românii vor avea acces la economiile acumulate de-a lungul anilor de muncă.

Comparativ cu varianta inițială, pusă în dezbatere publică, proiectul a fost ajustat prin câteva modificări considerate minore, menite însă să clarifice anumite aspecte tehnice. În continuare, textul de lege urmează să fie transmis în Parlament, unde va fi dezbătut în procedură de urgență, pentru ca măsurile să intre cât mai repede în vigoare.

ADVERTISEMENT

Cum funcționează noua regulă a pensiilor private. Maximum 30% retragere + restul eșalonat pe 8 ani

Noile reglementări introduc o schimbare semnificativă în modul de accesare a economiilor din pensiile private. Astfel, , la momentul îndeplinirii condițiilor legale de pensionare, maximum 30% din activul acumulat, printr-o singură tranșă.

Pentru suma rămasă, legea prevede două opțiuni: fie va fi distribuită sub formă de plăți lunare, pe o perioadă de până la opt ani, fie va fi transformată într-o pensii viageră, care să asigure venituri constante pe întreaga durată a vieții.

ADVERTISEMENT

Care este diferența dintre fondurile de pensii de acumulare și cele de plată

Specialiștii și autoritățile explică diferența dintre fondurile de pensii de acumulare și cele de plată, evidențiind scopurile și regulile diferite care le guvernează.

ADVERTISEMENT

„La fondul de pensii de acumulare scopul este investițional, pentru a obține un randament cât mai mare, dar restricțiile impuse legal pentru investiții sunt mai mari.

Fondul de plată are ca scop plata pensiilor – scop operațional. Sunt lucruri total diferite. Avem nevoie de segregarea activelor”, a declarat la finalul ședinței de Guvern, Dan Armeanu, vicepreședinte Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

ADVERTISEMENT

Cât vor primi românii din pensia privată, în funcție de anii de cotizare. Exemplu concret

Autoritățile precizează că sumele acumulate în fondurile de pensii vor fi distribuite în funcție de perioada de cotizare și de regulile legale, astfel încât participanții să beneficieze de un venit stabil pe termen lung.

„Cei care, de exemplu au un ciclu complet de cotizare de 35 de ani, vor avea bani suficienți să îi eșaloneze pe o perioadă mai mare de timp. Pensia minimă lunară trebuie să fie de minim 1.251 de lei”, mai explicat Dan Armeanu.

Adică, un participant la Pilonul III care are acumulată suma de 120.000 de lei poate retrage imediat, într-o singură tranșă, până la 30% din bani, respectiv 36.000 de lei. Restul de 84.000 de lei ar trebui distribuit prin plăți lunare, pe o perioadă de maximum opt ani.

Însă aici intervine o condiție esențială: pensia lunară nu poate fi mai mică de 1.251 de lei. Dacă suma rămasă nu permite o astfel de plată timp de opt ani, perioada va fi redusă automat, astfel încât beneficiarul să primească cel puțin acest nivel minim.

De exemplu, cine a acumulat 160.000 de lei și retrage 30% (48.000 de lei), rămâne cu 112.000 de lei pentru eșalonare. Împărțiți pe opt ani, banii ar însemna 1.166 lei pe lună, sub pragul legal. În acest caz, perioada de plată ar fi ajustată la șase sau șapte ani, pentru ca fiecare tranșă lunară să depășească 1.251 de lei.

De ce îi îngrijorează pe români modificările propuse la Pilonul III de pensii private

FANATIK, după ce în spațiul public au apărut informații despre modificările propuse la Pilonul III de pensii private. Reprezentanții companiei recunosc că interesul românilor pentru aceste schimbări este în creștere, ceea ce se reflectă în numărul mare de solicitări primite în ultimele zile. Multe dintre ele referindu-se la retragerile din Pilonul III: cum se pot efectua acestea, în ce condiții și ce proceduri trebuie respectate.

„La NN, am observat o creștere clară a numărului de solicitări din partea participanților la Pilonul III, în urma anunțurilor recente privind proiectul de lege. Putem confirma că volumul întrebărilor – în special cele legate de schimbările propuse – a crescut semnificativ”, a transmis NN Pensii, pentru FANATIK.

Diferențe critice între Pilonul II, III și IV. Ce trebuie să știi urgent

NN Asigurări de Viață gestionează fondurile de pensii din Pilonul III, care se ocupă de administrarea contribuțiilor și de investițiile participanților. În schimb, fondurile din Pilonul II sunt administrate de NN Pensii, responsabilă cu gestionarea contribuțiilor obligatorii ale angajaților.

Este important de menționat că Pilonul IV nu face parte nici din portofoliul NN Asigurări de Viață, nici din cel al NN Pensii, fiind gestionat separat.

De ce cresc cererile participanților la Pilonul III de pensii

Compania dezvăluie că numărul ridicat de cereri reflectă o nevoie crescută de informații clare și de încredere din partea participanților. Astfel, ei evidențiază importanța comunicării active cu contribuabilii.

„Vârful înregistrat în luna iulie, precum și menținerea unui nivel ridicat de solicitări în luna august, indică o schimbare în comportamentul participanților și o nevoie crescută de claritate și informații de încredere.

Aceste tendințe subliniază cât de important este să comunicăm activ cu participanții și să le oferim detalii relevante”, a mai explicat a mai punctat reprezentantul companiei de pensii.

Cât va scădea suma acumulată în pensiile private din cauza impozitelor

Veniturile obținute din pensiile private vor fi supuse acelorași reguli de impozitare și taxare prevăzute de legislația în vigoare, fără să fie introduse modificări suplimentare prin noua lege. Astfel, fiecare participant va primi sumele nete, după ce se aplică impozitul pe venit și contribuțiile aferente.

Potrivit estimărilor făcute de Dan Armeanu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), impactul acestor taxe nu este de neglijat: suma totală acumulată în conturile de pensii private ar putea fi redusă cu aproximativ 10-12%. În practică, asta înseamnă că dintr-un capital de 100.000 de lei, un participant ar putea pierde între 10.000 și 12.000 de lei doar prin aplicarea taxelor.

Această scădere trebuie luată în calcul de cei care urmează să își planifice retragerile, fie că aleg plata într-o singură tranșă, fie că optează pentru eșalonarea pe mai mulți ani sau pentru pensia viageră.

Va continua interesul românilor pentru Pilonul III de pensii?

Reprezentanții NN Pensii sunt de părere că interesul pentru Pilonul III nu se va diminua prea curând, ci dimpotrivă, va continua să crească în lunile următoare. Potrivit acestora, dezbaterile din spațiul public și modificările legislative recente au făcut ca tot mai mulți români să își dorească informații clare și sigure despre viitorul economiilor lor.

Compania subliniază că rămâne pe deplin dedicată misiunii sale de a sprijini participanții printr-o comunicare transparentă și prin furnizarea de date corecte și permanent actualizate. Scopul principal este ca fiecare persoană care contribuie la Pilonul III să poată lua decizii informate, în cunoștință de cauză.

„Ne așteptăm ca acest interes să continue în lunile următoare, motiv pentru care rămânem pe deplin dedicați să oferim informații corecte, actualizate și să susținem participanții la Pilonul III în luarea unor decizii informate”, a mai menționat acesta, pentru FANATIK.

Ei sunt românii care își pot retrage toți banii într-o singură tranșă

În noua formă a legii adoptate de Executiv, sunt prevăzute reguli speciale pentru participanții care au acumulat sume mai mici în conturile de pensii private. Concret, cei care nu depășesc plafonul de 12 indemnizații sociale, adică aproximativ 15.300 de lei, vor avea acces mult mai rapid și mai simplu la economiile lor.

Acești beneficiari vor putea alege între două opțiuni: fie să își încaseze banii integral, într-o singură tranșă, imediat ce îndeplinesc condițiile legale de pensionare, fie să opteze pentru o distribuire eșalonată, în cel mult 12 rate lunare.

Practic, persoanele care nu au reușit să strângă capital semnificativ în Pilonul II, III sau IV nu vor fi obligate să își întindă plățile pe perioade lungi de timp, ci vor putea beneficia rapid de banii pe care i-au contribuit.

Ghid complet pentru moștenirea pensiei private. Ce drepturi ai în 2025

În cazul nefericit al decesului beneficiarului, legislația în vigoare prevede că întreaga sumă acumulată în contul de pensii private se transmite integral către moștenitori. Aceștia beneficiază de aceleași drepturi ca titularul inițial, respectând însă regulile de impozitare și modalitățile de plată stabilite prin lege.

Astfel, moștenitorii pot opta pentru încasarea banilor printr-o plată unică, ce permite accesul rapid la întreaga sumă disponibilă, sau printr-o distribuire eșalonată. În prezent, legea stabilește că această eșalonare se poate face pe o perioadă de cinci ani, adică prin 60 de tranșe lunare.

Astfel, reglementarea nu vizează doar protecția directă a pensionarilor, ci și asigurarea unei continuități a veniturilor în familie, pentru a preveni situațiile în care pierderea unei persoane ar lăsa moștenitorii fără sprijin financiar.

Ce se întâmplă cu pensia ta la deces. Reguli de moștenire

Până în 2022, fondurile acumulate în Pilonul II și Pilonul III erau supuse unui termen de prescripție. Dacă niciun moștenitor nu revendica banii timp de trei ani de la data decesului, suma se prescria și intra în fond, fiind redistribuită tuturor participanților.

Legislația a fost modificată, iar dreptul moștenitorilor a devenit imprescriptibil. Practic, banii pot fi revendicați oricând, chiar și la 50 sau 100 de ani după decesul titularului, atâta timp cât sistemul de pensii private există.

De unde pot afla participanții informații sigure despre Pilonul III?

Pentru a se asigura că participanții la Pilonul III iau decizii corecte și bine informate cu privire la economiile lor, NN Pensii recomandă consultarea surselor oficiale de informații. Printre acestea se numără site-urile ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară), APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România) și, desigur, platformele proprii NN, care oferă informații detaliate, actualizate și verificate.

Consultarea surselor oficiale ajută la evitarea informațiilor eronate sau înșelătoare, oferind participanților siguranța că iau decizii financiare în cunoștință de cauză. Astfel, NN Pensii își reafirmă angajamentul de a sprijini românii în navigarea procesului de pensionare privată și în protejarea economiilor acumulate de-a lungul anilor.

„Îi încurajăm pe toți participanții să consulte surse oficiale, precum site-urile ASF și APAPR, chiar și site-ul NN. Aceste platforme oferă informații verificate și utile în contextul actual.

Prioritatea noastră este ca fiecare participant al Pilonului III să se simtă ascultat, sprijinit și să aibă acces la informațiile de care are nevoie pentru a naviga cu încredere această perioadă”, a încheiat delegatul NN Pensii.