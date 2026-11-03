Cazul ciudat al lui Andrei Rațiu: românii îl fac praf și îi cer lui Hagi să-l scoată din națională, spaniolii îl adoră!

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Andrei Rațiu i-a cucerit pe spanioli cu driblingurile sale, mai ales cu cele din ultima etapă din La Liga. Nu același lucru se întâmplă și în România, unde este „taxat” constant pentru tentativele de a ajuta atacul.

Andrei Rațiu, adulat în Spania pentru realizările ofensive

Andrei Rațiu (28 ani) este cel mai bine cotat fotbalist român. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, . Iar în meciul din weekend, Rayo – Celta Vigo, 3-0, din etapa a 11-a din La Liga, a meritat de ce trebuie să fie pe primul loc la acest capitol.

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Andrei Rațiu și-a condimentat jocul excelent cu o fază de geniu în repriza a doua. Mai exact, în minutul 55, înainte să ofere pasa decisivă pentru reușita lui Jorge de Frutos, s-a descotorosit de adversarii săi într-o manieră atât de elegantă încât : „A sosit ziua în care Ronaldinho a intrat în corpul lui Rațiu”, a scris publicația DAZN Spania pe X. În timp ce jurnaliștii de la Marca au punctat: „A reușit o pasă cu călcâiul peste doi adversari, la marginea careului, o execuție demnă de Zidane, prin care l-a pus în valoare pe De Frutos”.

Laudele spaniolilor nu sunt nefondate. În meciul cu Celta Vigo, lui Andrei Rațiu i-au reușit toate cele 4 driblinguri inițiate, având un procent de 100%. Mai mult, internaționalul român a punctat și la duelurile câștigate. A câștigat 6/7 dueluri cu adversarii săi și a „păzit” excelent flancul drept al apărării lui Rayo. Ceea ce l-a făcut pe antrenorul său, Benat San Jose, să-l numească unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga.

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„Andrei ne oferă foarte mult, dar și fără el am jucat bine și am făcut meciuri bune. Sunt foarte mulțumit de toți jucătorii, însă este adevărat că Rațiu este unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga. Nu sunt prea multe de spus. Când joacă, demonstrează acest lucru.

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Ar putea fi titular la aproape orice echipă din campionat. Are valoare, capacitate fizică și tehnică. Este un fotbalist extraordinar, competitiv, cu mentalitate de învingător și ne ajută enorm”, a declarat Benat San Jose, la conferința de presă de la finalul victoriei cu Celta.

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🪄 Andrei Ratiu

⚽️ Fran Pérez #LALIGAHIGHLIGHTS #RayoAtleti https://t.co/xTTbz6i9bh — Rayo Vallecano (@RayoVallecano)

Andrei Rațiu, distrus în România după meciurile naționalei

De partea cealaltă, în România, Andrei Rațiu nu se bucură de aceleași aprecieri când vine vorba de inițiativa ofensivă. Pe lângă comentariile din mediul online, în care mulți îi cer lui Gică Hagi să nu-l mai convoace, inclusiv personalități marcante din fotbal îl bombardează cu critici pentru că se concentrează prea mult pe a ataca. Unul dintre cei mai vocali contestatari a fost Gică Popescu, care l-a criticat aspru pentru că își neglija rolul defensiv.

„Am mai vorbit despre evoluția lui Rațiu și imediat după meciul de la Viena. Să nu interpreteze nimeni că am ceva cu acest băiat! E, poate, unul dintre cei mai înzestrați fundași dreapta pe care i-a avut fotbalul românesc. Un jucător cu un potențial incredibil, o tehnică net superioară postului său, o capacitate de efort deosebită. De asemenea, e un jucător care își asumă în teren anumite chestii pe care nu mulți le îndrăznesc. Dar joacă orice, mai puțin fundaș dreapta!.

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Îl vezi când mijlocaș, când extremă! Mi se pare un jucător indisciplinat din punctul de vedere al poziției lui în teren. Sigur, când are mingea la picior, e de Barcelona! Top! Dar cred că indisciplina lui în joc e motivul pentru care nu a reușit să facă pasul către echipe importante. El trebuie să înțeleagă că, în primul rând, este fundaș dreapta”, a declarat Gică Popescu, înainte de România – Cipru, din iunie 2025, pentru .

Reproșurile au continuat și în martie 2026, după ce România a pierdut cu Turcia, 0-1: „Rațiu am senzația că ne face un favor că vine la echipa națională. Omule, ești fundaș dreapta, când vii la echipa națională trebuie să te aperi, apoi să te preocupe atacul! Iar el nu face acest lucru deloc. Postul tău de bază este de fundaș”, a spus „Baciul”, pentru aceeași sursă.

Și Gică Craioveanu a fost dur cu Andrei Rațiu. Fostul component al „Generației de Aur”, expert în fotbalul din Spania, a susținut în repetate rânduri că lacunele pe plan defensiv îl împiedică să semneze cu un club important din Europa.

„Eu am spus acum un an că Rațiu este un jucător foarte haotic. Uită-te la declarațiile mele când se vorbea de Barcelona. Am spus: ‘Domnilor, Barcelona caută un jucător, în afară de calități ofensive, foarte bun tactic, iar Rațiu este haotic’. A fost expresia mea anul trecut. În continuare mi se pare că atacă bine, dar are lacune mari pe plan defensiv. De asta nu o să-l ia o echipă mare. Nu vă supărați pe mine, eu aș vrea să joace mâine la Real Madrid, dar nu are cum. În primul rând, trebuie să știe să se apere, după aia, dacă aduce ceva în plus în atac, jos pălăria. De la el ne așteptam la mai mult. La meciurile mari apar jucătorii importanți”, a declarat Gică Craioveanu pentru .

Rațiu nu a fost criticat doar cei doi. Mihai Stoica, Marius Șumudică, Basarab Panduru, Cosmin Contra sunt unele dintre numele grele care se înscriu pe listă. Inclusiv Mircea Lucescu, din poziția de selecționer, când a spus la golul care a dus-o pe Turcia în finala barajului pentru Mondial are vina fotbalistului de la Rayo, l-a „taxat” pe cel supranumit „Sonic”.