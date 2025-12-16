Românii îşi lasă economiile pe seama inteligenţei artificiale. Ce dezvăluie raportul Revolut despre tendinţele în gestionarea banilor

ADVERTISEMENT

Finalul de an aduce cu el nu doar imaginea în oglindă a ce a însemnat 2025 pentru românii care folosesc Revolut, dar este și prilej și de a dezvălui o parte din surprizele care îi aşteaptă pe clienţi în anul care vine şi a oferi o perspectivă asupra a ceea ce își propun clienţii să obțină de la banii lor în 2026, indiferent dacă sunt sau nu clienți ai unei bănci digitale.

Peste o treime din clienţii Revolut şi-au propus ca în 2026 să ia decizii financiare mai inteligente

Românii se bazează tot mai mult pe tehnologie și pe automatizare în planificarea bugetelor personale, în timp ce bugetarea manuală scade ca importanță, după cum arată un studiu Revolut realizat de Dynata, care are ca scop identificarea tendințelor care au fost în 2025 în finanțele personale, dar ia în calcul și perspectivele pentru 2026.

ADVERTISEMENT

După un an 2025 dominat de creşteri de taxe, austeritate şi incertitudine economică, 34% dintre respondenți spun că pentru 2026 şi-au propus să ia decizii financiare mai inteligente, în timp ce 23% intenţionează să își dezvolte activ activele financiare, mai degrabă decât să economisească. „Comportamentul nostru în preajma banilor e în bună parte condus de o poveste personală. Pentru a înțelege investiții, economii și cheltuieli, avem nevoie de psihologie în aceeași măsură în care avem nevoie de educație financiară”, spune Andreea Roșca, jurnalist, scriitor și antreprenor, fondator al platformei The Vast&The Curious.

60% dintre clienţii Revolut plătesc pentru cel puțin un abonament pe care nu îl folosesc

faptul că românii nu au suficientă claritate asupra cheltuielilor zilnice, iar eficiența financiară rămâne o problemă. Astfel, 60% recunosc că plătesc pentru cel puțin un abonament pe care nu îl folosesc, iar 35% refuză să anuleze aceste servicii neutilizate, spunându-şi că la un moment dat le-ar putea fi de folos. În acelaşi timp, 44% dintre români recunosc că au unul sau două abonamente lunare, de la cele de streaming (38%), până la cel pentru activităţi de fitness (12%) şi jocuri video/platforme de gaming (11%). Totuşi, 48% dintre respondenți spun că au cheltuit lunar sub 100 de lei pentru aceste servicii.

ADVERTISEMENT

Datele Revolut mai arată că românii au cheltuit în 2025, în mediem 60 de lei/tranzacție pentru abonamente și plăți recurente pentru utilități, efectuând aproape 39 de milioane de tranzacții către diferiți furnizori pentru a plăti serviciile de internet, telefonie mobilă şi abonamentele la servicii de streaming şi cablu tv.

ADVERTISEMENT

„Turismul din răzbunare” va fi înlocuit cu „turismul de evadare”

În ceea ce priveşte tendinţele, 2026 se anunţă un an al cheltuielilor inteligente, iar inteligenţa artificială joacă un rol din ce ce mai mare în planificările bugetare. Nu mai puţin de 55% dintre respondenți spun că inteligența artificială le influențează comportamentul de consum. Chiar pentru perioada ce urmează, 26% dintre respondenţi spun că folosesc inteligența artificială special pentru a economisi bani când achiziționează cadourile pentru Crăciun și fac cumpărăturile pentru finalul de an. La polul opus se află un procent de 15% dintre românii care folosesc Revolut care se tem că inteligența artificială nu se va potrivi cu propriile gusturi și preferințe, iar 12% au îngrijorări legate de confidențialitatea datelor.

Se observă o tendinţă de schimbare şi în domeniul călătoriilor, „turismul din răzbunare” de după pandemia de COVID-19 urmând să fie înlocuit în 2026 de „turismul de evadare”. Nu mai puţin de 35% dintre respondenți spun că ar călători special pentru a elibera presiunea psihologică, iar 13% pentru a scăpa de grija facturilor și responsabilităților financiare. Cât priveşte destinaţiile, deşi Grecia, Bulgaria și Italia rămân printre favorite, se remarcă un interes tot mai crescut pentru destinații exotice ca Japonia, Thailanda sau Vietnam, consumatorii cautând astfel o deconectare totală.

ADVERTISEMENT

„Suntem alături de clienții noștri pentru a-i ajuta să treacă de la anxietatea financiară la un control financiar superior în 2026”

„Viziunea noastră ‘Banking and Beyond’ merge dincolo de serviciile de plăți. pentru a diminua presiunile financiare. Datele din studiile comandate de noi ne arată că 43% dintre oameni își doresc, pentru anul viitor, mai multă disciplină financiară, iar 23% caută instrumente digitale pentru a automatiza gestionarea averii lor. Fie că este vorba de utilizarea inteligenței artificiale sau de integrarea multiplelor servicii financiare într-o singură aplicație pentru gestionarea cheltuielilor și a nevoilor legate de călătorii, suntem alături de clienții noștri pentru a-i ajuta să treacă de la anxietatea financiară la un control financiar superior în 2026″, spune Florina Moisei, director general la Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

Un capitol interesant îl reprezintă cel al investițiilor, observându-se o tendință de trecere de la investiţiile speculative la cele pe termen lung, axate pe obiective. „Asistăm la o maturizare a pieței locale, cei interesați de investiții făcând tranziția de la speculații la investiții documentate. În timp ce 32% dintre români menționează lipsa fondurilor, iar 21% consideră că nu au informațiile necesare pentru a începe să investească, prioritatea noastră este democratizarea accesului unei diversități de profiluri de investitori la aceste instrumente. Prin oferirea de servicii de trading cu costuri reduse, cum ar fi acțiunile fracționate și ETF-urile, în același loc, în aceeași aplicație, eliminăm barierele care odinioară împiedicau oamenii să își construiască o bază de active pe termen lung”, afirmă şi Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.