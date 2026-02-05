Românii la JO de Iarnă 2026: cine participă, probe, program și ce șanse există

FANATIK îți spune tot ce trebuie să știi despre românii care participă la JO de Iarnă 2026. Cine reprezintă țara noastră în Italia, care sunt probele și ce șanse sunt ca sportivii noștri să scrie istorie la disciplinele în care vor fi implicați.
În urmă cu patru ani, România a participat la Olimpiada de iarnă de la Beijing cu 22 de sportivi. Am avut concurenți în probele de sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, biatlon şi patinaj viteză, anunța la acea vreme Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Lucrurile vor sta ceva mai bine în Italia.
Încă din decembrie 2025, Federația Română de Schi Biatlon (FRSB) transmitea că țara noastră se pregătește să deplaseze la Milano și Cortina cea mai numeroasă delegație din istoria participării la Jocurile Olimpice de Iarnă. Țara noastră are sportivi eligibili în punctaje pentru calificare la toate cele cinci discipline aflate în responsabilitatea federației. E vorba de biatlon, snowboard, schi alpin, schi sărituri și schi fond.
Cu mai puțin de o lună până la startul competiției din Italia, Comitetul Executiv al COSR a aprobat componența delegației României la JO 2026. Lotul este format din 28 de sportivi titulari și o rezervă. Ei vor fi însoțiți de staff-uri tehnice și vor fi cazați în șase sate olimpice.
România trimite la Milano Cortina 2026 cea mai numeroasă delegație de la Beijing 2022 încoace. Sportivii tricolori concurează la 9 discipline sportive, cu prezențe în sate olimpice diferite (Milano, Anterselva, Cortina, Predazzo, Livigno etc.). Iată componența completă pe discipline:
Biatlon (Sat Olimpic Anterselva) – 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin):
Bob (Sat Olimpic Cortina) – 4 titulari + 1 rezervă (masculin, echipaj de 4):
Sanie (Cortina):
Patinaj artistic (Milano):
Schi alpin (Livigno / Cortina):
Snowboard (Livigno):
Schi fond (Predazzo):
Sărituri cu schiurile (Predazzo):
Programul românilor, ca de altfel și cel general, va suferi modificări constant imediat după startul întrecerilor. În acest moment, bătut în cuie este faptul că ceremonia de deschidere are loc pe 6 februarie 2026, pe Stadio San Siro (Milano). Competițiile în sine încep însă pe 4 februarie (curling – dublu mixt) și se încheie pe 22 februarie.
FANATIK va prezenta, în timp real, programul sportivilor din țara noastră implicați în probele de la Jocurile Olimpice 2026 din Milano și Cortina, de îndată ce va fi disponibil.
Am văzut, așadar, că România pregătește cea mai numeroasă delegație din istorie la sporturi de iarnă. Vom intra în calificări la biatlon, schi fond, schi alpin, snowboard, sărituri cu schiuri și schi-alpinism (2 sportivi).
Este cunoscut faptul că România are o singură medalie la JO de iarnă. Performanța unică a fost obținută la Grenoble 1968, de cuplul Ion Panțuru (pilot) – Nicolae Neagoe (frânar) la bob 2 persoane.
Oficialii COSR și ai FRSB sunt realiști. Un top 10 la biatlon ar reprezenta o performanță uriașă pentru România la aceste Jocuri Olimpice. Apoi, la snowboard și la sărituri cu schiurile se mizează pe o clasare în zona locurilor 10–15 la snowboard. Cât despre restul probelor, se așteaptă o ”prezență solidă”, fără așteptări la medalii, conform spuselor lui Mihai Covaliu, președinte COSR.