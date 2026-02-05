Românii la JO de Iarnă 2026: cine participă, probe, program și ce șanse există

ADVERTISEMENT

FANATIK îți spune tot ce trebuie să știi despre românii care participă la JO de Iarnă 2026. Cine reprezintă țara noastră în Italia, care sunt probele și ce șanse sunt ca sportivii noștri să scrie istorie la disciplinele în care vor fi implicați.

Ce trebuie să știi despre România la JO 2026

În urmă cu patru ani, România a participat la Olimpiada de iarnă de la Beijing cu 22 de sportivi. Am avut concurenți în probele de sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, biatlon şi patinaj viteză, anunța la acea vreme Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Lucrurile vor sta ceva mai bine în Italia.

Încă din decembrie 2025, Federația Română de Schi Biatlon (FRSB) cea mai numeroasă delegație din istoria participării la Jocurile Olimpice de Iarnă. Țara noastră are sportivi eligibili în punctaje pentru calificare la toate cele cinci discipline aflate în responsabilitatea federației. E vorba de biatlon, snowboard, schi alpin, schi sărituri și schi fond.

Lista sportivilor români confirmați și probele lor

Cu mai puțin de o lună până la startul competiției din Italia, Comitetul Executiv al COSR a aprobat componența delegației României la JO 2026. Lotul este format din 28 de sportivi titulari și o rezervă. Ei vor fi însoțiți de staff-uri tehnice și vor fi cazați în șase sate olimpice.

România trimite la Milano Cortina 2026 cea mai numeroasă delegație de la Beijing 2022 încoace. Sportivii tricolori concurează la 9 discipline sportive, cu prezențe în sate olimpice diferite (Milano, Anterselva, Cortina, Predazzo, Livigno etc.). Iată componența completă pe discipline:

Biatlon (Sat Olimpic Anterselva) – 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin):

Anastasia Tolmacheva

Andreea Mezdrea

George Buta

George Colțea

Raul Flore

Dmitrii Shamaev

Bob (Sat Olimpic Cortina) – 4 titulari + 1 rezervă (masculin, echipaj de 4):

Constantin Dinescu

George Iordache

Mihai Păcioianu

Mihai Tentea (titulari)

Andrei Nica (rezervă)

Sanie (Cortina):

Feminin: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu

Masculin: Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Patinaj artistic (Milano):

Julia Sauter

Schi alpin (Livigno / Cortina):

Sofia Moldovan (feminin)

Alexandru Ștefănescu (masculin)

Snowboard (Livigno):

Kata Mandel

Schi fond (Predazzo):

Feminin: Delia Reit

Masculin: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Sărituri cu schiurile (Predazzo):

Daniela Toth (feminin)

Delia Folea (feminin)

Daniel Cacina (masculin)

Mihnea Spulber (masculin)

Programul românilor, ca de altfel și cel general, va suferi modificări constant imediat după startul întrecerilor. În acest moment, bătut în cuie este faptul că ceremonia de deschidere are loc pe 6 februarie 2026, pe Stadio San Siro (Milano). Competițiile în sine încep însă pe 4 februarie (curling – dublu mixt) și se încheie pe 22 februarie.

Programul zilnic de la JO 2026 cu ore exacte, inclusiv pentru sportivii români va fi updatat zilnic pe site-ul oficial

FANATIK va prezenta, în timp real, programul sportivilor din țara noastră implicați în probele de la Jocurile Olimpice 2026 din Milano și Cortina, de îndată ce va fi disponibil.

Scenariul realist pentru delegația României

Am văzut, așadar, că România pregătește cea mai numeroasă delegație din istorie la sporturi de iarnă. Vom intra în calificări la biatlon, schi fond, schi alpin, snowboard, sărituri cu schiuri și schi-alpinism (2 sportivi).

Este cunoscut faptul că de iarnă. Performanța unică a fost obținută la Grenoble 1968, de cuplul Ion Panțuru (pilot) – Nicolae Neagoe (frânar) la bob 2 persoane.

Oficialii COSR și ai FRSB sunt realiști. Un top 10 la biatlon ar reprezenta o performanță uriașă pentru România la aceste Jocuri Olimpice. Apoi, la snowboard și la sărituri cu schiurile se mizează pe o clasare în zona locurilor 10–15 la snowboard. Cât despre restul probelor, se așteaptă o ”prezență solidă”, fără așteptări la medalii, conform spuselor lui Mihai Covaliu, președinte COSR.