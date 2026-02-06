Ceremonia de deschidere JO 2026: unde are loc, la ce oră începe și ce pregătesc italienii

ADVERTISEMENT

Ceremonia de deschidere JO 2026 va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate și urmărite evenimente de la competiția sportivă a iernii. FANATIK vă spune, în cele ce urmează, unde are loc, la ce oră începe și ce pregătesc special italienii.

Ceremonia de deschidere JO 2026 în 60 de secunde

Locul ceremoniei de deschidere JO 2026: Milano, pe stadionul San Siro (Giuseppe Meazza)

Milano, pe stadionul San Siro (Giuseppe Meazza) Ora de start a ceremoniei JO 2026: 20:00 ora locală (21:00, ora României)

20:00 ora locală (21:00, ora României) Ce pregătesc italienii pentru deschidere: un spectacol grandios pe San Siro, cu artiști internaționali de top

Unde are loc și ce simbolizează startul JO 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, mai exact a 25-a ediție, marchează a 4-a oară când Italia găzduiește această competiție. În ”Cizmă” au mai avut loc edițiile din 1956 (Cortina) și, mult mai recent, în 2006 (Torino).

În acest an, ceremonia de deschidere , ”casa” granzilor AC Milan și Inter Milano. Evenimentul de pe 6 februarie va începe cu Parada Sportivilor și un moment lung de divertisment. Totul se va întinde pe parcursul a trei ore. Se așteaptă să fie cel mai urmărit moment al Jocurilor.

Conform informațiilor puse la dispoziție de site-ul competiției – – gazdele pregătesc un spectacol grandios sub tema ”Armonia” (Armonie), produs de Balich Wonder. Acesta va simboliza unitatea, pacea, sustenabilitatea. Se va combina tradiția italiană cu inovația, natura cu tehnologia și moștenirea culturală cu viziunea asupra viitorului.

”Lumea sportului este plină de armonie exprimată în mii de feluri diferite: mișcare, proporții, ritm și conexiune. Armonia se regăsește în mișcările unui schior alpin care trece printre porțile înguste în slalom sau în poziția perfectă pe care o caută un săritor cu schiurile pentru a zbura cât mai departe.

Armonia este ceea ce vedem la patinajul artistic, unde muzica se împletește cu mișcările spectaculoase. Ea există și atunci când se marchează un gol în hochei pe gheață, iar coechipierii se mișcă ca unul singur într-un moment de unitate pură”, spun organizatorii.

Marco Balich, directorul creativ al ceremoniei de deschidere, a explicat că acest cuvânt armonie provine din greaca veche. ”Înseamnă ‘a aduce împreună’ în termeni muzicali, elemente diferite. Pentru că sunt două orașe, Milano și Cortina, oraș și munte, armonia dintre om și natură, dintre culturi, oameni și moduri diferite de gândire… este foarte semnificativă și frumoasă”, a spus el.

Program, artiști/segment cultural și ce urmăresc fanii

Fără îndoială, nu doar fanii sporturilor de iarnă vor fi atrași de ceremonie. Asta pentru că, printre momentele vedetă ale evenimentului de pe 6 februarie se numără și prestațiile spectaculoase ale unor artiști internaționali de top.

Andrea Bocelli (renumitul tenor italian) revine pe scena olimpică după Torino 2006. Artistul de 67 de ani va apărea la ceremonia olimpică în timpul unei pauze dintr-un turneu mondial, conform calendarului său oficial. Spectacolul lui Bocelli ”va constitui unul dintre cele mai emblematice momente ale evenimentului, unind spectacolul cu esența valorilor olimpice”, au declarat organizatorii într-un comunicat, adăugând că includerea lui Bocelli ”va contribui la un ton contemporan și global narațiunii”.

Pe San Siro, fanii o vor asculta și urmări și pe Mariah Carey, celebra cântăreață americană. Aceasta a fost prima vedetă internațională care a acceptat să cânte la evenimentul de la Milano. De șase ori câștigătoare a premiului Grammy, Carey și-a anunțat participarea într-o postare pe Instagram în care spunea: ”Ci vediamo a Milano” (Ne vedem la Milano). Pe scenă va urca și Laura Pausini, un alt superstar italian, câștigătoare de Grammy și Glob de Aur), notează .

Surprizele nu se opresc aici. Actrițele italiene Sabrina Impacciatore (care a apărut în al doilea sezon al serialului ”Lotusul Alb” de la HBO, și Matilde De Angelis (care a jucat în serialul Netflix ”Legea conform Lydiei Poet”), vor participa, de asemenea, la ceremonia de deschidere, au anunțat organizatorii.

În ceea ce privește Festivitatea de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, aceasta va avea loc pe 22 februarie, la Arena di Verona (denumită oficial Verona Olympic Arena pentru aceste Jocuri). Vedeta de balet de renume internațional Roberto Bolle va fi capul de afiș al ceremoniei de închidere.

Cum urmărești ceremonia în România, cine transmite la TV

Se așteaptă ca 60.000 de spectatori să urmărească pe ”viu”, de pe San Siro / Meazza, acest uriaș eveniment. La ei se adaugă alte sute de milioane care vor urmări spectacolul la televizor. Printre ei sunt și fanii sporturilor din România.

, (ca de altfel întreaga competiție) este transmisă de Eurosport și platforma Max (fostă HBO Max). Fanii pot urmări evenimentul de pe 6 februarie pe canalele Eurosport 1 și Eurosport 2. De notat că Eurosport oferă acoperire integrală, inclusiv ceremonia de deschidere de pe 6 februarie, cu comentarii în limba română și o echipă extinsă de experți (foști sportivi olimpici).

Spectatorii din țară mai au și opțiunea TVR. Televiziunea Română (TVR) va transmite Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, pe canalele sale. Postul public a achiziționat și edițiile viitoare (2028, 2032).