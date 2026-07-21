Sport

Românii le-au adus maghiarilor o victorie uriașă în cupele europene! Video

Doi români au făcut senzație în meciul în care maghiarii de la Gyor au obținut o victorie importantă în cupele europene! Ce au făcut Claudiu Bumba și Ștefan Vlădoiu
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.07.2026 | 00:20
Romanii leau adus maghiarilor o victorie uriasa in cupele europene Video
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Românii le-au adus maghiarilor o victorie uriașă în cupele europene. Foto: captură X
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Claudiu Bumba (32 de ani) și Ștefan Vlădoiu (27 de ani) au fost titular pentru maghiarii de la Gyor în meciul din deplasare cu Bissen din Luxemburg, disputat marți seară în turul doi preliminar din Conference League, prima manșă. În minutul 12, cei doi jucători români au contribuit la primul gol al partidei.

Românii Claudiu Bumba și Ștefan Vlădoiu, decisivi pentru maghiarii de la Gyor în Conference League

Fostul fundaș dreapta de la Universitatea Craiova și U Cluj a centrat perfect, iar fostul fotbalist de la ASA Tg. Mureș sau Dinamo a venit excelent din linia a doua și l-a învins pe portarul advers cu o execuție destul de complicată, fără preluare, din 7 metri. În cele din urmă, Gyor s-a impus cu scorul de 6-2 în acest meci.

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În mod evident, maghiarii au luat o opțiune mai mult decât serioasă pentru calificare înaintea returului de săptămâna viitoare de pe teren propriu. În faza următoare din Conference League, turul trei preliminar, Gyor ar urma să dea peste învingătoarea dublei manșe dintre Vardar Skopje și Riga FC.

Gyor este campioana Ungariei și a fost eliminată surprinzător din Champions League

Ambii fotbaliști români au fost înlocuiți în minutul 56 al acestui meci. Anterior, Vlădoiu mai reușise să paseze decisiv și la golul de 3-1, marcat de Nfansu Njie în minutul 44. De asemenea, el a primit și un cartonaș galben în minutul 40. Gyor este campioana Ungariei și a ajuns în turul doi preliminar din Conference League după ce a „retrogradat” din preliminariile Champions League. 

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Acolo, în primul tur preliminar, ungurii au fost eliminați, în mod extrem de surprinzător, de islandezii de la Vikingur Reykjavik, după 2-3 la general, 0-1 în turul din deplasare și 2-2 în returul de pe teren propriu.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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