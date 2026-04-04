Sport

Românii, pe val în campionatul Chinei! Performanțe incredibile obținute de Stanciu, Burcă și Ioniță. Video

Jucătorii români sunt pe val în campionatul Chinei! Ce au reușit să facă Stanciu, Burcă și Ioniță în ultima etapă din Chinese Super League. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
04.04.2026 | 17:29
Romanii pe val in campionatul Chinei Performante incredibile obtinute de Stanciu Burca si Ionita Video
ULTIMA ORĂ
Românii, pe val în campionatul chinez! Performanțe incredibile obținute de Stanciu, Burcă și Ioniță.
ADVERTISEMENT

Campionatul Chinei a atras mai mulți jucători români în ultimii ani. În prezent, în Chinese Super League evoluează nu mai puțin de 5 fotbaliști români: Alexandru Mitriță, Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Alex Ioniță și Alex Cîmpanu. Jucătorii sub „tricolor” impresionează în competiția din Asia, iar acest lucru a fost dovedit în ultima rundă.

Nicolae Stanciu, decisiv pentru Dalian Yingbo

După o perioadă de jumătate de sezon petrecută în Italia, la Genoa patronată de Dan Șucu, Nicolae Stanciu a decis să revină în campionatul Chinei, acolo unde a mai evoluat la Wuhan Three Towns, echipă alături de care a cucerit titlul și Supercupa. Ei bine, de această dată căpitanul naționalei a semnat cu Dalian Yingbo.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul nu a avut nevoie de prea multă adaptare și deja impresionează. Dalian Yingbo s-a impus în ultimul meci disputat în campionat, contra Shandong Taishan, scor 2-1. Nicolae Stanciu a fost decisiv la ultimul gol al partidei, acesta centrând ideal către Cephas Malele, în minutul 62, fostul atacant de la FC Argeș și CFR Cluj stabilind rezultatul final.

Burcă, gol din pasa lui Ioniță în ultima etapă din China

Yunnan Yukun are nu mai puțini de doi jucători români legitimați, Andrei Burcă și Alex Ioniță. Dacă fundașul central se află la primul sezon în campionatul chinez, Ioniță are deja doi ani și jumătate în competiția din Asia. Mai mult decât atât, fostul mijlocaș de la Rapid a contribuit decisiv la promovarea în prima ligă.

ADVERTISEMENT
„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte...
Digi24.ro
„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte de nuntă

În etapa a 4-a din campionat, echipa românilor a dat peste cea mai titrată echipă din ultimii ani, Shanghai Port. Cei doi au făcut o echipă perfectă la golul marcat de Yunnan Yukun, Ioniță centrând perfect din corner, iar Burcă, cu o lovitură de cap, a reușit să îl învingă pe portarul advers. Din nefericire, Shanghai a marcat încă o dată pe final și s-a impus cu scorul de 2-1.

ADVERTISEMENT
Un străin celebru, batjocorit de studenți într-un bar din România.
Digisport.ro
Un străin celebru, batjocorit de studenți într-un bar din România. "Era cu capul pe masă"

Jucătorii români sunt extrem de apreciați în campionatul chinez, astfel că este de așteptat ca în viitorul apropiat mai mulți fotbaliști din SuperLiga și nu numai să facă pasul în competiția din Asia, reclama făcută de Mitriță, Stanciu, Burcă, Ioniță sau Cîmpanu fiind una foarte bună.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu a rămas șocat când a văzut ce a putut să îi...
Fanatik
Răzvan Lucescu a rămas șocat când a văzut ce a putut să îi ceară Mircea Lucescu imediat după infarctul suferit vineri
Manchester City – Liverpool 4-0, live video pe Voyo în sferturile Cupei Angliei....
Fanatik
Manchester City – Liverpool 4-0, live video pe Voyo în sferturile Cupei Angliei. „Cetăţenii” au spulberat echipa lui Slot şi sunt în semifinale. Haaland a dat hattrick
Cristi Chivu, ruptură cu șefii lui Inter? Anunț-șoc înaintea meciului cu AS Roma:...
Fanatik
Cristi Chivu, ruptură cu șefii lui Inter? Anunț-șoc înaintea meciului cu AS Roma: „E atât de multă incertitudine”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Spaniolii i-au făcut portretul lui Gigi Becali: 'Magnatul haosului! Își sabotează de ani...
iamsport.ro
Spaniolii i-au făcut portretul lui Gigi Becali: 'Magnatul haosului! Își sabotează de ani de zile cel mai mare rival'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!