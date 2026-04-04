Românii, pe val în campionatul Chinei! Performanțe incredibile obținute de Stanciu, Burcă și Ioniță. Video

Campionatul Chinei a atras mai mulți jucători români în ultimii ani. În prezent, în Chinese Super League evoluează nu mai puțin de 5 fotbaliști români: Alexandru Mitriță, Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Alex Ioniță și Alex Cîmpanu. Jucătorii sub „tricolor” impresionează în competiția din Asia, iar acest lucru a fost dovedit în ultima rundă.

Nicolae Stanciu, decisiv pentru Dalian Yingbo

După o perioadă de jumătate de sezon petrecută în Italia, la Genoa patronată de Dan Șucu, Nicolae Stanciu a decis să revină în campionatul Chinei, acolo unde a mai evoluat la Wuhan Three Towns, echipă alături de care a cucerit titlul și Supercupa. Ei bine, de această dată căpitanul naționalei a semnat cu Dalian Yingbo.

Mijlocașul nu a avut nevoie de prea multă adaptare și deja impresionează. Dalian Yingbo s-a impus în ultimul meci disputat în campionat, contra Shandong Taishan, scor 2-1. Nicolae Stanciu a fost decisiv la ultimul gol al partidei, acesta centrând ideal către Cephas Malele, în minutul 62, .

Burcă, gol din pasa lui Ioniță în ultima etapă din China

Yunnan Yukun are nu mai puțini de doi jucători români legitimați, Andrei Burcă și Alex Ioniță. Dacă fundașul central se află la primul sezon în campionatul chinez, Ioniță are deja doi ani și jumătate în competiția din Asia. Mai mult decât atât, fostul mijlocaș de la Rapid a contribuit decisiv la promovarea în prima ligă.

În etapa a 4-a din campionat, echipa românilor a dat peste cea mai titrată echipă din ultimii ani, Shanghai Port. Cei doi au făcut o echipă perfectă la golul marcat de Yunnan Yukun, Ioniță centrând perfect din corner, iar Burcă, cu o lovitură de cap, a reușit să îl învingă pe portarul advers. Din nefericire, Shanghai a marcat încă o dată pe final și s-a impus cu scorul de 2-1.

Jucătorii români sunt extrem de apreciați în campionatul chinez, astfel că este de așteptat ca în viitorul apropiat mai mulți fotbaliști din SuperLiga și nu numai să facă pasul în competiția din Asia, reclama făcută de Mitriță, Stanciu, Burcă, Ioniță sau .