Românii pot primi până la 600 de euro compensații pentru un zbor anulat. Cum trebuie procedat. Sfaturi oficiale de la ANPC

În această perioadă, traficul aerian este afectat de numărul mare de călători. Probleme au apărut după ce în pandemie foarte mulţi angajaţi din domeniu au fost concediaţi.

Zeci de mii de zboruri anulate în Europa. Românii pot primi compensații de 600 de euro

Numai în ultimele două săptămâni, în Europa, au fost anulate, iar altele sunt în pericol de a nu fi efectuate.

În România, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a primit sute de reclamaţii pentru curse anulate sau întârziate care au afectat concediul sau diferite deplasări ale turiştilor.

Preşedintele instituției, Horia Constantinescu, a declarat că multe companii aeriene au curse programate pentru perioada următoare şi nu sunt convinse că le pot onora.

Șeful de la Proiecția Consumatorului mai spune că românii au dreptul să ceară compensații de până la 600 de euro pentru un zbor anulat.

Sfaturi oficiale de la ANPC pentru cei care vor să obțină compensații

Celor care se află în această situație de a fi avut zboruri anulate, ANPC le transmite să se adreseze, în primă instanță, operatorilor economici de transport aerian sau agențiilor de turism intermediare, pentru soluționări amiabile.

În situația în care drepturile pasagerilor sunt încălcate, cetățenii trebuie să se adreseze autorităților. ”În conformitate cu Regulamentul European nr. 261, consumatorii au dreptul să solicite compensații de până la 600 de euro, pentru un zbor anulat”, notează ANPC.

Acest lucru este valabil chiar și în situația în care compania aeriană a asigurat un zbor alternativ.

Recuperarea compensațiilor se poate face fie amiabil, la operatorul economic, fie prin intermediul ANPC și ECC România, care realizează acest lucru, cu titlu gratuit.

Cum și-a recuperat banii un român de la o companie low cost

Un cetățean din România a explicat, pas cu pas, cum a procedat pentru a-și recupera banii de la o .

”Am fost și eu în situația în care zborul mi-a fost anulat de către Blue Air și am reușit să îmi recuperez banii.

După anularea zborului primești un mail cu un link, pe care, dacă îl urmezi, ai de ales între a-ți transfera suma în ‘wallet’ sau în contul bancar. Am ales contul bancar. Atenție, ei nu trimit nicio confirmare pe email ca ați făcut cererea. Trebuie să obțineți o confirmare scrisă a acestui lucru. Scrieți la ei pe site folosind formularul de contact și cereți să vi se confirme că ați cerut returnarea banilor în contul bancar.

După câteva zile am început telefoanele către ei. Sfatul meu este sa instalați o aplicație de înregistrat convorbirea și să îi informați când răspund că și voi înregistrați ca și ei. De fiecare dată mi s-a dat același răspuns: ‘nu vă putem oferi o dată la care vă vom returna banii din cauza, numărului foarte mare de cereri de procesat’. Mi s-a închis și telefonul în nas. Se așteaptă la telefon între 5 minute și 1 oră.

Am sunat la bancă și am spus că vreau să fac un chargeback. Mi s-au cerut detalii și câteva zile mai târziu am primit un email la care am răspuns precizând și atașând toate dovezile care mi s-au cerut (Rezervarea/confirmarea rezervării, dovada anulării, confirmarea înregistrării unei solicitări de refund, înregistrările convorbirilor telefonice, etc.), povestește un internaut, potrivit .

Pasagerul și-a primit banii înapoi după o lună

Finalul acestui caz este unul fericit pentru pasagerul păgubit. După o lună, acesta și-a primit banii.

(…) Dacă te apuci și cauți în termenii și condițiile Blue Air când cumperi un bilet, găsești aici, unde este specificat foarte clar la punctul 2.2 că ‘rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului’.

În aproximativ o lună am primit mail de la bancă că au câștigat disputa cu Blue Air și am primit banii înapoi”, mai spune cetățeanul care și-a recuperat banii