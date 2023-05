Românii refuză și salarii de 5.000 de lei net pe lună. „Ai găsit proști?”. ”Încearcă prin Africa”

Deși în România angajatorii se confruntă cu o criză acută de personal, mulți români nu se înghesuie să se angajeze, desi se plâng de sărăcie, de prețurile care cresc zilnic, la fel și facturile. La nivel national (luna aprilie) erau peste 50.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe pentru muncitori necalificați, urmate de cele pentru cei cu studii superioare și de cele pentru studii liceale, postliceale și cele pentru studii profesionale.

Faianțari, 5.000 lei net

Deși unul din cele mai căutate din România este cel de șofer, există un mare interes al angajatorilor în sectorul construcțiilor. Totuși, mulți potențiali angajați în domeniul construcțiilor sunt reticenți. Astfel un anunțul postat pe un grup Facebook, „Constructori și meseriași în construcții” a stârnit polemici în privința salariilor oferite lunar de către patron.

Anunțul începe așa: „Avem nevoie de următorii colegi, doar din București sau Ilfov pentru proiecte în București, județul Ilfov și în țară”. În continuare, postarea specifică meseriile de care firma este interesată precum și salariul lunar pentru fiecare categorie: „Faianțari – net/lună: 5.000 lei ( 6.400 lei brut/lună; Rigipsari/Zugravi – 5.000 lei net/lună ( 6.400 lei brut/lună); Muncitori necalificați – 3.500 lei net/lună ( 4.450 lei brut/lună)”.

Postarea specifică că aceste retribuții sunt pentru început, ele putând să crească în funcție de competențele fiecăruia.„Grila de salarizare este pentru început și se va negocia în funcție de competențele fiecăruia! Programul de lucru este următorul: Luni – Vineri, 8 ore/zi + o oră pauză de masă, 9:00 – 18:00. Sâmbătă (opțional) – 9:00 – 16:00. Duminică (opțional) – plata dublă, 9:00 – 18:00”.

”Orele suplimentare se plătesc separat. Perioada de proba este de 30 zile! Se asigură toate formele legale de angajare, inclusiv în perioada de probă.Pentru deplasarea în țară (în afară Bucureștiului sau a jud. Ilfov) se asigura diurnă + cazare + transport”, mai precizează angajatorul.

„Ai găsit proști?”

Comentariile nu au lipsit, multe fiind defavorabile sau chiar ironice: „Ai găsit proști?”, „Ce taxe pe salariu nu plătiți?”, „Brut lucrează tu”, „La banii ăștia lucram acum doi ani”, ”Într-o firmă unde sunt muncitori serioși și buni în meserie normal ar fi ca sâmbăta să se lucreze jumătate de zi cu plata întreagă iar duminica dacă chiar este urgență ar trebui triplu. Cel puțin așa se întâmplă într-o țară civilizată și cu respect pentru muncitori”.

„Încearcă prin Africa”

”Încearcă prin Africa, ăia vin și pe mai puțin”, Un meserias super bun din România nu mai vine fără 70/100€ la zi”, ”O singură chestie nu o înțeleg eu . 5000 net și 6400 brut . Oare cu ce calcule v-a dat acei bani ? Din 6400 brut îți revine 3743 net , diferența e la negru ? Nu văd cum sa fie altfel”, ”Ce perioada de proba e aia de 30 de zile? Unde s-a mai pomenit asa ceva?”. ”Nu cred că îți trebuie 30 de zile să-ți dai seama ce poate fiecare dintre meseriași…asta dacă nu sunt alte interese cu 30 zile de probă..probabil că un meseriași care se respectă nu va accepta niciodată asa ceva”.

„Proști nu găsim. În schimb găsim leneși și incompetenți”

„Proști nu găsim. În schimb găsim leneși și incompetenți”, a replicat patronul. La fel ca acesta, mulți se plâng de lipsa de interes și, spun ei, de pretențiile nejustificate ale celor care caută un loc de muncă. Alții sunt mai direcți și afirmă că mulți pur și simplu vor un salariu dar nu vor să muncească. De altfel, conflictul angajator-angajat este de lungă durată în România. La începutul acestui an, meseriile de șofer, inginer, asistent medical, contabil dar și locurile de muncă „work remote” au fost cele mai căutate la nivel național.

53.401 locuri de muncă vacante la nivel naţional

”Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 53.401 locuri de muncă la nivel naţional”, se arată într-un comunicat al ANOFM”. ”Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (6.422); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (3.195); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (2.847); curier (2.413); lucrător comercial (2.169); manipulant mărfuri (1.968); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.396); muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.129); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (980); ambalator manual (901); femeie de serviciu (830).

30.839 locuri de muncă pentru cei fără studii

”Din cele 53.401 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 3.371 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; asistent medical generalist; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; contabil etc.), 8.979 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; casier; curier; conducător auto transport rutier de mărfuri; vânzător etc), 10.212 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; confecţioner asamblor articole din textile; sudor; fierar betonist etc.), restul de 30.839 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; femeie de serviciu etc).