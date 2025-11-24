Retrageri masive din Pilonul II. Românii își scot banii de pensii înainte de decizia CCR. Cifre oficiale

ADVERTISEMENT

Plățile lunare din Pilonul II au crescut aproape de trei ori în ultimele luni, ajungând la peste 400 de milioane de lei, pe fondul temerilor legate de viitoarea lege. Curtea Constituțională se va pronunța asupra modului de plată a pensiilor private, o decizie care ar putea schimba tot ce știm despre economiile românilor.

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II? CCR decide!

Finalul de an vine cu o nouă decizie importantă, mâine, 25 noiembrie fiind programată o nouă ședință la Curtea Constituțională a României, unde judecătorii vor analiza legea privind modul de plată a pensiilor private și vor stabili dacă aceasta respectă sau nu Constituția.

ADVERTISEMENT

Până la verdictul CCR, cifrele arată o evoluție fără precedent: plățile către beneficiarii Pilonului II au ajuns la niveluri record, iar profitabilitatea fondurilor este, de asemenea, la cel mai ridicat nivel de la înființarea sistemului conform site-ului .

FANATIK l-a contactat pe George Moț, fondatorul platformei și fost angajat al Autorității de Supraveghere Financiară timp de 12 ani. Acesta a explicat că plățile către românii care au ajuns la momentul retragerii din Pilonul II au crescut într-un ritm spectaculos.

ADVERTISEMENT

Plăți record pe fondul temerilor privind viitoarea lege

Astfel, se poate observa din graficul de mai sus că doar în ultimele trei luni, fondurile de pensii au virat către beneficiari 943 de milioane de lei, mai mult decât totalul plătit în primele șase luni ale acestui an, care s-a ridicat la 861 de milioane de lei. Ritmul de plată s-a accelerat puternic pe fondul unui număr tot mai mare de pensionari care solicită accesarea economiilor acumulate.

ADVERTISEMENT

În acest context tensionat, în care se așteaptă decizia CCR privind legea de plată a pensiilor private, Moț spune, pentru FANATIK: „Creșterea taxării și controversele legate de viitoarea lege de plată a pensiilor private au avut două efecte. Primul este creșterea solicitărilor de plată a pensiei private. Plățile lunare au ajuns să fie aproape de 3 ori mai mari decât în prima jumătate a acestui an.

Al doilea efect este că din ce în ce mai mulți români aleg plata eșalonată în locul plății unice, astfel încât să scape de plata unor taxe prea mari către stat”.

ADVERTISEMENT

Septembrie, luna în care românii și-au schimbat strategia de retragere

De asemenea, pe baza datelor relevate, constatăm că luna septembrie a fost una de cotitură, cu o creștere de 49% față de august. În același timp, vedem că s-a schimbat și modul în care oamenii aleg să își primească banii. Tot mai mulți români preferă plata eșalonată, în rate lunare, nu într-o singură tranșă. Plățile în rate au crescut cu 62% față de luna precedentă, în timp ce plățile unice au avansat cu 43%.

Motivul este simplu: , retragerea întregii sume dintr-o singură tranșă a devenit mai costisitoare. Așa cum explică și George Moț, expert în domeniul financiar, tot mai mulți români preferă plata eșalonată, pentru că astfel pot reduce taxele datorate statului și păstrează mai mulți bani din economiile acumulate.

De exemplu, un român care ar fi retras 60.000 de lei din Pilonul II într-o singură tranșă ar plăti peste 3.000 de lei taxe. Dacă alege plata eșalonată pe 12 luni, ar plăti doar aproximativ 2.200 de lei, economisind astfel 800 de lei, doar că ar primi banii mai lent, pierzând dobânda sau utilizarea imediată a sumei totale.

Ce prevede legea care se judecă la CCR

Legea aflată acum pe masa Curții Constituționale reglementează modul în care românii își pot retrage economiile din pensiile private, adică Pilonul II și Pilonul III. Practic, legea stabilește regulile prin care banii acumulați în acești piloni pot ajunge la beneficiari și ce obligații fiscale trebuie respectate.

Mai exact, legea prevede:

dacă banii pot fi retrași într-o singură tranșă sau doar eșalonat, pe mai multe luni sau ani;

ce taxe și contribuții se aplică la retragerea pensiei, inclusiv CASS (contribuția la sănătate) și impozitul pe venit;

alte reguli privind eligibilitatea beneficiarilor și procedura de solicitare a pensiei, pentru a asigura transparență și corectitudine în proces.

Curtea Constituțională are rolul de a verifica dacă aceste reguli respectă Constituția. Cu alte cuvinte, judecătorii vor decide dacă statul poate stabili aceste condiții fără a încălca dreptul românilor de a-și accesa și folosi banii pe care i-au economisit pentru pensie.

Ce sunt pensiile private Pilon II și III

Pilonul II: (CAS) merge într-un fond privat administrat de o companie specializată. Banii tăi se investesc și cresc în timp, iar la vârsta pensionării îi poți retrage sub formă de pensie.

Pilonul III: este pensia privată facultativă. Aici contribuie cine vrea, cu sume suplimentare, pentru a avea o pensie mai mare. Este 100% voluntar și beneficiile depind de cât pui și cum se investesc banii.

Ambele piloni sunt complementari sistemului public (Pilonul I) și sunt investiții pe termen lung.