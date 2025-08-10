Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni. „Trei-patru dughene care vând o felie de pizza cu 11 Euro”

Experiențele negative, în ceea ce înseamnă condiții și servicii, dar mai ales prețurile, ale românilor pe Aeroportul Otopeni au ajuns un fapt comun, mai ales în perioada concediilor. Lucru cu atât mai șocant cu cât compania de stat, Aeroporturi București, care a

Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni

În urmă cu doar câteva săptămâni la sosirile în țară. Cei mai mulți s-au declarat șocați de cât de murdare erau toaletele și ce servicii slabe oferă cel mai mare aeroport. Asta în condițiile în care CNAB, compania care administrează aeroportul finanțează construirea unui nou terminal.

În condițiile în care Otopeniul figurează constant pe ultimele locuri în clasamentele aeroporturilor din Europa, românii care au ajuns în această vară s-au plâns din nou de calitatea serviciilor și mai ales de prețurile practicate pe Aeroportul Henri Coandă.

„E inadmisibilă mizeria internalizată care se întîmplă la Aeroportul Otopeni și sincer încă nu-mi revin, la o săptămînă după ce am plecat. O harababură totală și şocul prețurilor de la cele trei-patru dughene care vînd o felie de pizza cu aproape 11 euro sau unde dai pe două sandwich-uri obosite, fade și fără gust, 24 de euro. Băi moderne şi aparent curate, unde însă pute a urină iar ușile nu se pot închide.

Lipsa prizelor unde să-ți încarci un telefon- zeci de oameni stând câte cinci minute la o singură priză, pentru a le da voie și altora să încarce; ah, scaunele de la porțile de așteptare au posibilitatea de a încărca prin port usb but guess what? evident, nu funcționează. Acreala vânzătoarelor de la Duty Free și cum îți suflă-n ceafă ca nu cumva să furi o ciocolată vândută mai scump decât în centrul Parisului”, a scris, , Mónika Vrânceanu.

Prețuri mai mari ca la Viena

Aceasta a scris apoi că prețurile de pe Otopeni sunt mult peste cele de la Viena, acolo unde călătorește des.

„E halucinant așa ceva, în 2025, să ai astfel de prețuri pentru atât de puțin confort și pentru când oferi atât de puțin în general, iar să spun despre aeroportul din Viena, unde ai inclusiv magazin Billa sau Burger King pe lângă cafenelele și restaurantele fancy, astfel încât orice om, cu orice buget, să-și poată permite să nu leșine de foame sau despre canapelele unde te poți întinde liniștit fără teamă ori despre prizele de încărcare la tot pasul ori despre cişmelele de unde poți lua apă gratuit sau despre curățenia reală, nu mai are rost și nu mai zic nimic. Știu însă că se poate și mai rău, culmea e că niciodată nu ne întrebăm cum de se poate mai bine”, a mai completat aceasta.

Peste 50 de oameni i-au răspuns la postare, cei mai mulți plângându-se și ei de condițiile de pe Otopeni. Cei mai mulți au spus că s-au obișnuit cu aceste condiții în toți acești ani în care nu a existat absolut nicio schimbare în ceea ce privește serviciile de pe aeroport.

„Prețurile din Otopeni sunt absolut nesimțite. Eu plec cu sandviș de acasă, cumpăr doar apă de la mașină, dar și aia e aproximativ 2 euro”, i-a răspuns o altă doamnă. „Pe mine m-au uimit turcii, la Istambul… La întoarcere, pe Otopeni, parcă eram.într-o haltă, la capătul lumii…”, a fost un alt răspuns primit.

De altfel, în , în care sunt incluse 250 de aeroporturi din toată lumea, Otopeniul ocupă locul 248 în ceea ce privește serviciile de mâncare și băutură.