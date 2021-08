Românii sunt cei mai mari consumatori de pâine ai Uniunii Europene. Cât a consumat un cetățean în ultimii 5 ani

Pâinea şi produsele de panificație reprezintă alimentele de bază pentru toate categoriile de români.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor Eurostat, prezentate de , România este cel mai mare consumator de pâine din Uniunea Europeană.

Consumul mediu pe cap de locuitor este de peste 90 de kilograme de pâine în ultimii 5 ani.

Românii, cei mai mari consumatori de pâine din UE. Cantitatea consumată de un român în ultimii 5 ani

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) mai arată că fabricarea a fost cea mai mare piață din industria alimentară din 2020.

În prezent sunt peste 6.500 de companii care produc pâine şi prăjituri, iar cifra lor de afaceri totală a ajuns la 7 miliarde lei în 2020.

ADVERTISEMENT

Mai mult industria pâinii este cel mai mare angajator din industria alimentară, cu 50.000 de locuri de muncă susţinute, scrie sursa citată.

Eurostat: Prețul la pâine din România, cel mai mic din UE

Informațiile Eurostat indică faptul că preţurile la pâine în România erau anul trecut cele mai mici din Uniunea Europeană, fiind aproape la jumătate faţă de media din UE, arată datele publicate vineri.

Conform acestor date, preţul pâinii şi al cerealelor era cel mai ridicat în Danemarca, 53% peste nivelul din UE, urmată de Austria, 35% peste nivelul din UE, Luxemburg, Suedia şi Finlanda, toate cu 27% peste nivelul din UE.

ADVERTISEMENT

La polul opus, cele mai mici preţuri la pâine şi cereale în 2020 au fost înregistrate în România, cu 44% sub nivelul din UE, urmată de Bulgaria, 33% sub nivelul din UE, şi Polonia, cu 30% sub nivelul din UE.

Raportul statistic mai arată că preţurile la pâine în România sunt mai mici şi decât în alte state din Balcani care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum Macedonia de Nord, Albania, Serbia şi Bosnia Herţegovina.

Dacă analizăm poza de moment, vedem că România are cele mai mici preţuri la pâine din toate cele 37 de state analizate de Eurostat, cu excepţia Turciei (49% sub nivelul din UE).

ADVERTISEMENT

În urmă cu un an de zile, preţul pâinii şi al cerealelor în Uniunea Europeană a fost de aproximativ două ori şi jumătate de ori mai ridicat în cel mai scump stat membru decât în cel mai ieftin, scrie .