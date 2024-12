Românii vor avea parte de cea mai scumpă masă de Crăciun din ultimii circa 20 de ani. „Sărbători la suta de grame sau la bucată”

Analizele recente arată că românii vor avea parte de cel mai scump Crăciun din ultimele aproape două decenii, iar viitorul nu arată deloc mai bine, după cum explică specialiștii în finanțe.

Crăciun pe sărăcie în 2024

Inflația a făcut ca produsele alimentare, în special cele tradiționale, la mare căutare de români în perioada sărbătorilor, să se scumpească cu până la 50% în ultimii doi ani.

ADVERTISEMENT

„Vor fi, din păcate, cele mai scumpe sărbători de Crăciun din ultimii 10, chiar 15 ani, în condițiile în care prețurile vor continua să crească în perioada următoare. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, cele mai ample creșteri de prețuri, iar acest lucru se vede concret la raft, acolo unde produsele speciale de sărbători sunt mult mai scumpe decât în anii trecuți”, susține analistul economic Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

Acest lucru este îngrijorător, dar fiind faptul că mulți comercianți de frică să nu rămână fără clienți. Printre produsele la care prețul afișat este la 100 de grame se numără șoriciul, cozonacul, brânza și cârnații, toate produse în mod tradițional românesc. Aceste exemple se găsesc în piețele din Vitan, Obor și chiar și în afara Bucureștiului, cum ar fi Galați sau Brăila.

ADVERTISEMENT

„Cum am ajuns aici? Creșteri de prețuri la energie, gaze, carburanți, creșterea de trei ori a salariului minim pe economie și presiunea legată de scăderea vânzărilor care au determinat mulți comercianți să crească prețurile în speranța că își vor acoperi găurile din vânzări. Trăim un paradox economic. Cu toate că avem o ofertă mai bogată de produse alimentare de sărbători, în condițiile în care românii vor avea din ce în ce mai puțini bani pentru a face aceste achiziții clasice pentru masa de Crăciun. Probabil mulți români vor avea un Crăciun la suta de grame sau la bucată, pentru ca măcar să guste din farmecul sărbătorilor dacă nu își vor putea permite să aibă o masă îmbelșugată”, mai susține analistul financiar.

Românii au tot mai puțini bani

Cumpărătorii, pe de altă parte, sunt la fel de speriați, căci veniturile lor nu se mai ridică la suma necesară asigurării unei mese complete de Crăciun. Adrian Negrescu este de părere că este posibil ca mulți români să se uite „ca la muzeu” la produsele de sărbători: „Probabil mulți dintre români vor petrece sărbătorile pe Facebook sau pe TikTok, admirând produsele specifice la ceilalți utilizatori, la prietenii de pe social media, pentru că nu își vor putea permite să își cumpere specialitățile culinare specifice sărbătorilor.

ADVERTISEMENT

E o situație fără precedent în ultimii 15 ani, dovadă că puterea de cumpărare a scăzut foarte mult, iar vânzările, mai ales de produse specifice sărbătorilor, vor fi la un minim al ultimilor 5 ani. Mă aștept ca mulți dintre români să meargă de sărbători în hipermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite, în condițiile în care carnea, brânzeturile, cozonacul, produsele de patiserie specifice sărbătorilor au cel mai mare preț din ultimii trei ani”.

Potrivit unei analize , o mare parte dintre români se vor limita la a-și cumpăra alimentele principale pentru sărbători, adică strictul necesar, astfel încât să nu mai existe nici problema risipei alimentare de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Scumpirile îngenunchează populația

Adrian Negrescu a făcut o paralelă cu veniturile necesare unei familii cu doi copii sau chiar unei singure persoane, bani care, de multe ori, nu ajung pentru o lună nici într-o perioadă obișnuită a anului, dar minte de sărbători.

„O familie cu doi copii are nevoie, în acest an, pentru o viață decentă, de cel puțin 10.000 de lei pe lună, ne spune Institutul Național de Statistică. Un singur om are nevoie de un venit net de aproape 3.500 de lei, bani pe care foarte puțini români îi câștigă în momentul de față pentru a avea un trai decent, adică a-și permite să își cumpere de mâncare, să își plătească facturile și cam atât. Pentru o viață mai bună, din păcate, cu sub 1.000 de euro pe lună nu ai cum să înregistrezi un plus la acest capitol”, explică expertul.

Analiza citată anterior mai arată că, în luna octombrie a anului 2024, alimentele s-au scumpit, în medie, cu 4,75% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Față de septembrie 2024, fructele proaspete, mai exact cu 7,88%, unele legume și conservele de legume, cu 4.02%, și unele fructe și conservele din fructe, cu 2,94%, potrivit datelor puse la dispoziție de INS.

Viitorul arată sumbru

Experții susțin că, cu cât perioada sărbătorilor se apropie, cu atât și prețurile se vor majora, fenomen bine cunoscut de români în perioada sărbătorilor de iarnă și cele pascale. În ceea ce privește viitorul, specialiștii în economie spun că lucrurile se vor înrăutăți, mai ales în lipsa unor măsuri eficiente care să combată fenomenul scumpirilor.

„Mi-e teamă că inflația va continua să reprezinte principala provocare și în 2025, creșterile de prețuri care vor eroda puterea de cumpărare a românilor, ne vor eroda salariile, veniturile noastre, în condițiile în care, probabil, statul nu va face nimic pentru a tempera creșterile de prețuri în tentativa de a-și acoperi golurile din buget. Deci ne așteaptă, din păcate, un an 2025 de austeritate pentru noi toți, în care va trebui să găsim soluții.

Ori să căutăm încă o sursă de venit ori să reducem cheltuielile. Românii, din punctul meu e vedere, s-au învățat cu perioadele de austeritate, s-au învățat să ia măsuri atunci când vremurile sunt tulburi și, din această perspectivă, nu mă aștept la evoluții negative semnificative în ceea ce privește nivelul de trai al românilor”, a conchis Negrescu.