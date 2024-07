„Românii vor fi din nou la putere în tribune”. Edi Iordănescu, mesaj războinic înainte de România – Olanda!

Echipa națională a României este într-un moment istoric, chiar înaintea unui meci șoc cu Olanda în optimile EURO. În cazul în care se vor califica, „tricolorii“ vor deveni prima generație care a ajuns în sferturile turneului final.

Mesaj războinic al lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a discutat despre , pe care o vede favorită. Selecționerul crede că susținerea românilor din tribune este esențială și ne poate duce mai departe, unde .

„Când joci cu istoria în față e clar că e un meci la care îți dorești foarte mult, pentru care ești pregătit să pui tot ce ai mai bun în joc. Nu e un joc ușor de pregătit, nici măcar un meci amical nu îl pregătești superficial.

Cu atât mai mult un meci care poate să te ducă în sferturile de finală. Nu va fi ușor, va fi extrem de greu. Tot ce am construit, am construit cu realism. Vă spun că mâine Olanda e favorită. Are în favoarea ei palmaresul, experiență, jucători cu o valoare deosebită, cotă de piață de aproape un miliard.

Sunt lucruri pe care le știți și dumneavoastră, experiență la turneele finale. Noi avem setul nostru de atuuri. Am consolidat un grup bun, din toate punctele de vedere, și sportiv și uman. Avem în spate o țară care respiră în același timp cu echipa și o să ne motiveze”, a spus Edi Iordănescu.

Cum se inspiră de la Generația de Aur

Edi Iordănescu a spus că și trecutul este o sursă de inspirație pentru ceea ce se întâmplă acum cu naționala. Tehnicianul consideră că trecutul se repetă, dar grupurile sunt diferite, iar motivația este cu totul alta.

„Cu siguranță că ne inspirăm și din trecut. Ne place să ne uităm la trecutul nostru frumos. Au fost momente fantastice, trăind, fiind acolo. Vorbim de altă generație, de un grup fantastic, din toate punctele de vedere.

Cu mult caracter, entuziasm, spirit. Ne dorim să ne jucăm șansa, și o vom juca cu toate forțele noastre. Trebuie să fim aproape de perfecțiune pentru un rezultat bun. Nu va lăsăți înșelați de anumite momente din jocul Olandei sau un rezultat.

Jucători foarte valoroși, poate produce mult fotbal. Ei deja erau calificați meciul trecut, poate au intrat mai puțin concentrați. Echipele de nivelul ăsta au o capacitate fantastică de a se aduna. Noi trebuie să fim pregătiți.

Dacă din punct de vedere fizic ne-am dat un refresh, ne-am regerenat un pic, din punct de vedere mental trebuie să fim solizi și hotărâți. Să ne dorim cu adevărat să mergem mai departe. Există acest sentiment la nivelul grupului.

Am încredere că echipa poate să facă acest lucru. Din punct de vedere al organizării de joc trebuie să nu facem greșeli individuale, e capital“, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă de dinainte de meciul cu Olanda.

