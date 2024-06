Românii “zboară” la EURO 2024! Fotbalistul lui Edi Iordănescu este cel mai rapid de la turneul final

“Tricolorii” au făcut un meci memorabil împotriva Ucrainei, demonstrând un atac letal și o defensivă impenetrabilă, reușind să neutralizeze orice încercare a adversarilor de a pătrunde în careul lui Florin Niță.

Un român, pe locul 1 în topul celor mai rapizi fotbaliști de la EURO

Toți jucătorii care au intrat pe teren în meciul cu Ucraina au evoluat impecabil, lucru reflectat atât de scorul de pe tabelă, 3-0 pentru România, cât și de statisticile impresionante ale elevilor lui Edi Iordănescu. Valentin Mihăilă s-a remarcat în mod deosebit, ocupând primul loc la un capitol important dintre toți fotbaliștii care au evoluat până acum la EURO.

ADVERTISEMENT

Atacantul celor de la Parma a înregistrat viteza de 35,9 kilometri pe oră, fiind cel mai rapid jucător de la Campionatul European din Germania. Internaționalul român a surclasat fotbaliști cunoscuți pentru viteza lor precum Kylian Mbappé, Rasmus Højlund sau Jérémy Doku. Și Andrei Rațiu e în topul realizat de UEFA.

Valentin Mihăilă – 35,9 (km/h) Jeremy Doku – 35,3 (km/h) Rasmus Højlund – 35,3 (km/h) Kylian Mbappé – 35,2 (km/h) Jeremie Frimpong – 34,7 (km/h) Kyle Walker – 34,6 (km/h) Andrei Rațiu – 34,6 (km/h) N’Golo Kante – 34,5 (km/h) Barış Alper Yılmaz – 34,5 (km/h) Rafael Leão – 34,5 (km/h)

ADVERTISEMENT

. Fundașul celor de la Tottenham a plecat pe contraatac pe finalul meciului cu Ucraina și a atins viteza de 33,7 km pe oră. Este un lucru impresionant pentru un apărător central, mai ales unul de statura lui Drăgușin.

România, pe locul 2 întru-un clasament al celor mai bune naționale de la turneul final după prima etapă

“Tricolorii” au impresionat toată Europa cu jocul spectaculos în debutul de la EURO. Jurnaliștii britanici de la au alcătuit un top al celor mai bune echipe naționale în funcție de notele primite de fotbaliști în primul meci de la turneul final.

ADVERTISEMENT

România se clasează pe locul 2 în acest top, cu o medie de 6,94. Surprinzător, pe locul 1 se situează tot o echipă din grupa E. Naționala Slovaciei a fost notată cu 7,94 după victoria răsunătoare împotriva Belgiei. Ucraina a primit 4,61, în timp ce belgienii au fost notați cu 5,19.

Edi Iordănescu, realist înainte de duelul cu Belgia

“Tricolorii” speră să își păstreze ritmul de joc și în duelul cu Belgia. “Diavolii roșii” au nevoie disperată de o victorie pentru a mai spera la o calificare în fazele superioare. În cazul în care România scoate măcar un egal, mai mult ca sigur naționala lui Edi Iordănescu va juca în optimi.

ADVERTISEMENT

. Edi Iordănescu a transmis că “tricolorii” vor întâlni un adversar rănit și e nevoie de precauție maximă pentru a reuși un nou rezultat fabulos. El a declarat:

“Tot ce am obținut împreună până acum s-a făcut plecând de la realism. Am fost realiști cu limitele noastre, ni le-am asumat curajos ca să ni le putem depăși. Și am făcut-o! O dată în calificări, încă o dată cu Ucraina.E un apel personal: acum, trebuie să fim iarăși realiști. Ca să le depășim din nou, în fața unui adversar extrem de valoros și rănit după 0-1 cu Slovacia.

Și am convingerea că le vom depăși iar! Prin echilibru, prin disciplina muncii și sacrificiul care ne caracterizează, prin spiritul de luptă neîncetată pentru fiecare bucată de teren, din prima secundă și până la capăt!”.