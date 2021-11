Romanița Iovan a trecut de-a lungul vieții prin multe momente grele.

Aceasta a povestit care a fost cea mai dificilă perioadă și cum a reușit să treacă mai departe.

În urmă cu mulți ani, creatoarea de modă primea scrisori de amenințare de la oameni aflați în pușcărie.

Romanița Iovan, dezvăluiri cutremurătoare. A primit “scrisori cu amenințări din pușcării”

Cunoscuta creatoare de modă a trecut prin clipe extrem de grele în momentul în care fostul său soț, Adrian Iovan, a împușcat un bărbat care intrase în casă. Regretatul pilot l-a surprins pe hoț în vilă în timp ce fura diferite bunuri și l-a omorât cu o armă de vânătoare.

Incidentul a fost extrem de mediatizat în presă. Romanița Iovan a evitat să vorbească mult timp despre acea perioadă pe care o consideră cea mai neagră din viața ei. Aceasta recunoaște că au fost zile în care își dorea ca cei care îi atacau familia să treacă prin clipe asemănătoare.

I-a fost cu atât mai greu cu cât la acel moment vedeta era însărcinată.

“Am primit sute de scrisori. Unele erau de susținere și alte erau cu amenințări din pușcării. La un moment dat, aproape că ajunsesem să-mi doresc ca cei care au denigrat familia mea să pățească ce am pățit eu.

Atât de greu încercată am fost. Dar… eu am pierdut o sarcină în acele zile. Albert știe povestea, că i-am povestit-o. Este o experiență prin care au trecut părinții lui, eu cu Adrian, și nu aveam cum să nu-i povestesc”, a dezvăluit Romanița Iovan în emisiunea lui

La doar câteva luni, Romanița Iovan a aflat că este din nou însărcinată.

“Eu descoperisem că sunt însărcinată chiar la începutul lui octombrie, iar chestia asta s-a întâmplat undeva pe 5 octombrie. Practic, eu am rămas însărcinată după aceea destul de repede. În octombrie am pierdut o sarcină, iar în ianuarie am rămas însărcinată”, a mai dezvăluit vedeta.

Romanița și Adrian Iovan au divorțat în anul 2008, după cinci ani în care au trăit o frumoasă poveste de dragoste. La acel moment,

la vârsta de 55 de ani. Avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în Munții Apuseni.