Romanița Iovan, dezvăluiri sincere despre vicii: “Am suferit din punctul ăsta de vedere”

Romanița Iovan a vorbit despre vicii și despre stilul său de viață. Creatoarea de modă se menține în formă maximă și are grijă să respecte câteva reguli de bază.

Romanița Iovan, dezvăluiri sincere despre vicii

La 58 de ani, , fiind considerată huna dintre cele mai frumoase femei din România. Vedeta reușește să se mențină în formă maximă, fiind ajutată de faptul că duce un stil de viață sănătos.

Pentru a arăta bine, Romanița Iovan are niște “reguli” la care ține foarte mult. De exemplu, vedeta nu are vicii precum fumatul sau consumul de băuturi alcoolice și nici nu a pierdut nopțile.

“Este foarte importantă sănătatea. De exemplu: nu beau alcool, nu am băut niciodată. Am gustat și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu am fumat, nu fumez și nici nu am pierdut nopțile. Este important, într-adevăr”, a declarat creatoarea de modă pentru .

Vedeta a recunoscut că a avut momente în care a adormit mai târziu, dat a încercat să recupereze acele ore. În plus, mănâncă sănătos și are grijă de ea încă din tinerețe, după cum a precizat în cadrul aceluiași interviu.

“Dacă am adormit la ora 12 sau la ora 1 noaptea, într-o anumită seară, am suferit din punctul ăsta de vedere și am zis că trebuie să recuperez, cumva, acele ore nedormite. Sunt importante toate mișcările astea.

Mănânc și sănătos, mă îngrijesc. E ceva ce fac de mică. Nu s-a întâmplat acum doi ani sau ceva de genul. Mă întrețin și mă preocupă lucrul asta!”, a continuat Romanița Iovan.

Cum arată dieta Romaniței Iovan

De asemenea, vedeta a mai spus că nu consumă preparate fast-food, în afară de cartofi prăjiți, pe care îi mănâncă foarte rar. intră foarte multe salate, iar carnea o consumă foarte rar și preferă peștele, în schimb.

“Nu mănânc Fast-Food, poate foarte rar niște cartofi prăjiți. Nu am un regim de mâncare, ci un regim de viață. Mănânc mai mult salate și verzituri.

Am zis întotdeauna că, dacă mănânci verde, rămâi verde. Asta e părerea mea! Mănânc foarte puțină carne, mai mult mănânc pește”, a adăugat creatoarea de modă.