Fiul lui Adrian Iovan, acuzații pentru medicii care nu i-au putut salva tatăl. „Niciunul nu a fost în stare”. Video

Romanița Iovan și-a deschis sufletul și a vorbit, din nou, despre tragedia în care fostul ei soț, Adrian Iovan, și-a pierdut viața. În 2014, avionul pilotat de Adrian Iovan și copilotul său, Răzvan Petrescu, s-a prăbușit de la o altitudine de 1600 de metri, în munții Apuseni. Avionul transporta atunci un echipaj medical, format din cinci membri.

În accident și-au pierdut viața comandantul Adrian Iovan și o studentă la medicină, Aura Ion. Romanița Iovan, fosta soție a pilotului, a oferit noi detalii despre acel eveniment. Marți, în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, ea a povestit cum a primit Albert, fiul ei și al lui Adrian Iovan, vestea morții tatălui său.

Romanița Iovan a făcut dezvăluiri copleșitoare despre accidentul din Munții Apuseni

Creatoarea de modă a recunoscut că nu știe de unde a găsit puterea să treacă peste tragedie și că cel mai greu i-a fost să-i explice fiului său ca Adrian Iovan nu se mai întoarce acasă.

„Deci am fost atunci cea mai puternică femeie din lume, așa m-am considerat”, a mărturisit Romanița.

Romanița a declarat că atitudinea statului român din momentul producerii accidentului a pus-o într-o mare încurcătură.

„A fost un moment foarte, foarte complicat pentru mine. Mai ales că am fost cumva dusă și în eroare de bulibășeala aia îngrozitoare în care s-a aflat, din păcate, statul român. Albert s-a culcat cu gândul că tatăl lui e ok și bine și că nu e decât distanța din pădure până acasă.

Mi-am găsit o forță pe care nici măcar nu știam că o am. Când i-am spus că e un erou și că tatăl lui a murit ca un erou, am observat, de fapt că el are o putere și o forță mai mare decât a mea și a altor persoane.” , a spus fosta soție a lui Adrian Iovan.

Ce a spus Albert despre medicii care nu i-au putut salva tatăl?

După moartea tatălui său, , a refuzat diploma pe care Colegiul Medicilor i-a oferit-o. Cel mic a motivat că nu își dorește un premiu din partea unor medici care nu l-au putut salva pe tatăl lui. Pe certificatul de deces a lui Adrian Iovan, motivul morții este hipotermia.

„Albert mi-a zis ‘Mama, nu îmi trebuie nicio diplomă, pentru că nu înțeleg cum, dintr-un avion plin de medici, nu a fost niciunul în stare să-l ajute pe tata și punct!’ Șapte ani, esența, tristețea și haosul.”, a spus, printre lacrimi, Romanița Iovan.

Care a fost cel mai greu moment din căsnicia cu Adrian Iovan?

Din , Romanița mărturisește că cel mai greu i-a fost în 2005, când pilotul a fost acuzat și condamnat pentru crimă. Adrian Iovan a împușcat atunci un hoț care i-a intrat noaptea în casă. Femeia abia descoperise că este însărcinată, iar șocul i-a provocat un avort.

”Practic eu am pierdut o sarcină în acele zile. Eu descoperisem că sunt însărcinată chiar la începutul lui octombrie și pe 5 s-a întâmplat chestia asta. Dacă nu se întâmpla, Albert nu se năștea.”, a declarat Romanița Iovan.

Romanița Iovan a mărturisit că nu și-a dorit copii până când nu l-a cunoscut pe Adrian Iovan, care i-a schimbat percepția asupra vieții. Încă din tinerețe ea s-a axat pe carieră și pe casa de modă pe care și-a deschis-o când avea 26 de ani.