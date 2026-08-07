Românul acționar la Tromso, declarații tari după 5-0 cu CFR Cluj: „La fel ca Steaua cu Silkeborg”. Video

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Originar din comuna Luna, lângă Câmpia Turzii, județul Cluj, Alexandru Cuc a povestit cum a ajuns acționar la formația norvegiană. De asemenea, mărturisește că este fan al Universității Cluj, deci nu a fost neapărat supărat pe umilința suferită de CFR Cluj, deși ca român a „suferit”.

Clujeanul care e acționar la Tromso este fan Universitatea Cluj, dar e dezamăgit de fotbalul românesc

„Am fost dezamăgit, mă așteptam la o replică mai bună de la CFR Cluj. Au un statut, meciul de aseară a fost execrabil. Nu mă așteptam la jocul cfr-iștilor, la fel nu mă așteptam la un joc atât de bun de la Tromso. I-a ajutat și CFR, au fost ca în curtea școlii.

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Ca român am fost dezamăgit de prestația românilor, ca suporter eu țin cu Universitatea Cluj, m-a bucurat înfrângerea CFR și victoria celor de la Tromso. Am mai văzut Steaua București, FCSB care e Steaua, 5-0 dublă cu Silkeborg. Ca să nu mai vorbim de jenanta prestația cu Auda. CFR cu Dudelange, adevărul e că fotbalul românesc an de an coboară mai jos, mai jos în mizerie. Nu mai reușim să facem față echipelor care tremurau doar când auzeau că joacă cu echipe românești”, a declarat Cuc în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce fac bine norvegienii și unde greșesc echipele de fotbal din România? Clujeanul de la Tromso explică

Acționarul minoritar de la Tromso a dezvăluit că în Norvegia salariile nu sunt exagerat de mari, însă mentalitatea e cu siguranță diferită. Mai mult, cei de la Tromso știu să facă selecția și sunt extrem de serioși și disciplinați, drept dovadă au măturat pe jos cu CFR Cluj.

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. Nu mă mai uit la meciuri în România de câțiva ani, mă uit la meciurile importante, cum a fost cel de ieri. Steaua cu Auda am văzut 10 minute și am închis. E greu să stai să privești măcelul.

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Încă nu ne-au bătut echipe din Gibraltar și San Marino. Sper să nu ajungem acolo. Până la urmă jucătorii sunt cei mai importanți. Domnul Gigi Becali sau Varga ei au ideile lor, dar pe teren ești tu fotbalistul. Dacă tu nu ai puțin caracter, voință să demonstrezi. Dacă ești acolo la o echipă mare și românească și ești mulțumit cu salariu de 10.000 de euro, nu vrei să te ia o echipă mai bună. Cum fac norvegienii, ăștia trag tare ajung la echipe din Europa mai bine plătite.

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E puțin mai mult decât salariul unui om oarecare. Dacă ești jucător valoros și te vor mai mulți, da ești plătit mai bine. Dar Tromso în principal încearcă să racoleze jucători de la echipele din apropiere, ia pe cei mai buni. Sunt un fel de Atletico Bilbao norvegian, doar din zonă jucători pe care-i cresc, vând mai departe. Au încercat să aducă și africani, îi țin doi trei ani și îi vând”, a completat Cuc.

Cum a ajuns clujeanul Alexandru Cuc acționar minoritar la Tromso, în Norvegia

Alexandru Cuc spune că a decis să ajute pe Tromso într-un moment dificil, când echipa a făcut apel la comunitate pentru a fi salvată. A cumpărat atunci 500 de acțiuni alături de firme și alți „cetățeni”, iar acum rezultatele se văd.

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„Iubind fotbalul nu mi-a fost greu să iau decizia asta în momentul în care clubul a scos la vânzare acțiuni. Aveau mari probleme și au emis acțiuni. Au fost doar 500 de acțiuni cu 500 de euro, ideea principală a fost să fie numele unui român acolo. Mândria aia de român, când auzi multe negative despre ai tăi, vorbite de localnici. Am vrut să arăt că nu toți suntem așa, că suntem altfel decât suntem văzuți. Am avut mult feedback pozitiv de la norvegieni.

173 de persoane particulare au cumpărat de câte 500 de euro, restul până la 5 milioane au fost aduși de firme care au cumpărat restul acțiunilor. Cea mai mare firmă, care deține clubul, e sponsorul principal care apare pe tricouri. O bancă de economii din Norvegia”, a completat clujeanul de la Tromso.