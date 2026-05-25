Românul campion în Ungaria a semnat și merge la o echipă de mare tradiție!

Campionatul a adus o mare surpriză și anume triumful lui Gyor în fața celor de la Ferencvaros în lupta pentru prima poziție. Formația maghiară care este noua campioană a avut în lot mai mulți fotbaliști români, precum Deian Boldor, fundașul central care a trecut în startul carierei și pe la AS Roma.

Deian Boldor a devenit campion în Ungaria și a semnat cu o rivală din campionatul maghiar

Pentru fundașul central de 31 de ani sezonul următor o să reprezinte o nouă provocare. Aflat la finalul angajamentului cu Gyor, acesta a semnat cu o rivală din campionatul Ungariei, Honved, anunță informațiile FANATIK. Durata înțelegerii dintre jucătorul român și clubul maghiar va fi de 2 ani. Mutarea a fost intermediată de agentul jucătorului, Marius Avram.

Astfel, Boldor se va lupta chiar cu echipa la care a jucat din 2023, Gyor, și cu care a produs marea surpriză în stagiunea recent încheiată, câștigarea campionatului. Fundașul central a evoluat în 56 de meciuri pentru trupa maghiară, timp în care a punctat de 4 ori și a oferit 4 pase decisive.

Honved a reușit promovarea. Echipa de aur pe care maghiarii au avut-o

Honved, formație care a jucat în sezonul recent încheiat în eșalonul secund din Ungaria, a reușit promovarea după ce a terminat pe locul 2, cu 59 de puncte, fiind întrecută doar de Vassas, cu 64 de puncte. Astfel, noua echipă a lui Deian Boldor o să fie din nou în prim-planul fotbalului maghiar după 3 ani petrecuți în liga secundă.

De-a lungul istoriei sale, Honved a avut în lot unii dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Cel mai celebru nume este fără îndoială Ferenc Puskas, legenda care a făcut parte din celebra „Echipă de Aur” a Ungariei din anii ’50 și care ulterior a devenit simbol la Real Madrid. Alături de el au evoluat alți jucători uriași precum Sandor Kocsis, Jozsef Bozsik și Zoltan Czibor, fotbaliști care au contribuit atât la gloria clubului, cât și la performanțele istorice ale naționalei Ungariei.

