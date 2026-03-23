Românul care a adunat zeci de meciuri în Turcia, tranșant înaintea barajului: „Fără asta, nu ai nicio șansă!”. Cu cine ar juca în centrul apărării

Doar trei zile ne despart de momentul adevărului! România întâlnește Turcia pe 26 martie, ora 19:00, în primul baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară, iar Giani Kiriță, fost fotbalist cu peste 100 de meciuri în Superliga Turciei, la echipe precum Bursaspor, Ankaragucu, Gaziantepspor sau Samsunspor, a explicat ce îi trebuie României pentru a învinge Turcia în meciul de la Istanbul.

De ce are nevoie România pentru a câștiga meciul cu Turcia

Giani Kiriță are zeci de meciuri în Superliga Turciei și cunoaște presiunea pe care fanii din „Țara Semilunii” o pot pune asupra jucătorilor. Fostul campion cu Dinamo a dezvăluit că acest lucru nu reprezenta o problemă pentru el pe vremea când juca în campionatul lor, însă Mircea Lucescu ar trebui să pregătească o formulă de start alcătuită din „11 bărbați”.

Partida se va disputa la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș, iar „tricolorii” trebuie să demonstreze că merită să joace la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. a abordat și subiectul barajelor de la finalul acestei luni: „Va fi un meci infernal, din toate punctele de vedere. Nu vorbim doar de atmosferă, vorbim și de faptul că jucătorii turci pun mare presiune în teren. Trebuie să intrăm 11 bărbați și să avem și puțină șansă. Dacă nu avem 11 bărbați până la ora meciului, trebuie să-i fabricăm, altfel nu avem nicio șansă”, a spus Giani Kiriță la FANATIK Dinamo.

Cu cine ar juca Giani Kiriță în centrul defensivei la meciul Turcia – România

Mircea Lucescu are o misiune destul de dificilă înaintea meciului și anume aceea de a alege stoperii pentru partida de la Istanbul. Radu Drăgușin pare punct fix, după ce a acumulat câteva sute de minute pentru Tottenham în ultima perioadă, însă jucătorul cu care va face echipă în centrul apărării rămâne sub semnul întrebării.

Mircea Lucescu ar putea alege să joace cu Andrei Burcă, deși fostul campion cu CFR Cluj joacă în campionatul Chinei, care abia a început, iar internaționalul român va avea doar câteva meciuri în picioare la ora barajului. Adrian Rus (Universitatea Craiova), toți titulari la echipele lor de club

„Când ai intrat acolo trebuie să fii montat. Să vedem cu cine jucăm în centrul apărării. Cu Radu Drăgușin și cu Andrei Burcă, să zicem. Aș vrea să merg și eu la meci, dar nu am mai prins bilete. Acolo va fi o nebunie totală. M-am simțit foarte bine ca adversar în Turcia. Eu n-am avut nicio problemă cu a fi înjurat și pus presiune pe mine, eu aveam probleme când nu eram înjurat. Când se punea presiune și duduia stadionul, mă hrăneam cu așa ceva”, a mai declarat Giani Kiriță.