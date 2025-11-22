Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar recunoaște dacă l-ar vedea pe stradă”

ADVERTISEMENT

Cel mai bogat sportiv din lume a fost o bună perioadă de timp un român. Cei de la Celebrity Net Worth au alcătuit un top al celor mai bogați foști și actuali sportivi și un nume se face remarcat.

Ion Țiriac a fost cel mai bogat sportiv din lume decenii întregi

Se pare că acest top a fost condus decenii la rând de Ion Țiriac. În vârstă de 86 de ani, fostul mare tenismen a adunat nu mai puțin de 2,4 miliarde de dolari. Și iată că a durat ani buni până când a fost detronat.

„Pentru multe decenii la rând, a fost cel mai bogat sportiv din lume”, scriu americanii de la Celebrity Net Worth, despre Ion Țiriac. Târziu, românul a fost detronat de Michael Jordan, care în prezent se află pe primul loc.

Între cei doi există o diferență destul de mare. Mai exact, Michael Jordan, legenda baschetului, are o avere estimată la 3,8 milioane de dolari, în timp ce Ion Țiriac doar 2,4 miliarde de dolari.

Ce scriu americanii despre miliardarul român

Chiar și așa, cel mai probabil Ion Țiriac nu va fi recunoscut niciodată pe stradă de străini. Fostul sportiv este cunoscut și apreciat în România, însă cei de peste hotare nu prea au auzit numele său, iar asta o spun și americanii.

„În aprilie 2020, averea lui Michael Jordan a crescut și MJ a devenit cel mai bogat sportiv din lume. (…) Din păcate, de-a lungul anilor, Michael a avut concurență puternică din partea fostului jucător de tenis din România, al cărui nume ai putea să nu-l recunoști. Cu siguranță nu l-ai recunoaște pe stradă (decât dacă ai fost un mare fan al tenisului în anii 1960 și 1970”, au mai scris .

Menționăm faptul că în locul trei în clasament a ajuns recent un alt nume celebru. , însă a devenit primul fotbalist inclus în acest top.

Ion Țiriac a luat o mulțime de decizii profitabile

Revenind la Ion Țiriac, miliardarul român a derulat o mulțime de afaceri de-a lungul anilor. Acesta are inclusiv o colecție de mașini care ajunge la o valoare uriașă și nu numai.

Iar o tranzacție extrem de discutată a avut loc în urmă cu câțiva ani. În 2022, Ion Țiriac a finalizat procesul de vânzare a turneului de la Madrid. În final, tranzacția a fost aprobată de WTA și ATP, iar suma finală a fost una uriașă.

Prin intermediul grupului Endeavour, compania americană IMG a anunțat că a încheiat întreaga tranzacție pentru 360 de milioane de euro, plus 30 de milioane, plătibile în decurs de doi ani.

Practic asta înseamnă că în total, Ion Țiriac a primit aproape 400 de milioane de euro pentru turneul de la Madrid. , acesta a hotărât că decizia sa a fost una bună la acel moment. Și iată că în final s-a dovedit a fi chiar una cât se poate de profitabilă.