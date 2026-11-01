Românul care a alergat 225 de kilometri timp de 30 de ore. Competiția în care nu există o linie de sosire obișnuită

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Originar din Slatina, Nicu Daniel Constantin a dezvoltat o pasiune aparte pentru alergarea de anduranță. În urmă cu aproximativ două săptămâni, el a fost selecționat în premieră la echipa națională a României de Backyard Ultra, iar recent și-a doborât recordul personal, reușind a 10-a cea mai bună performanță din lotul format din 15 alergători.

Nicu Daniel Constantin și-a depășit recordul personal. Care erau cele mai relevante rezultate înaintea cursei din luna octombrie

Nicu Constantin locuiește în Sibiu și face parte din Clubul Sportiv Comunitar Sibiu. A petrecut foarte mulți ani antrenându-se pentru astfel de momente și a participat la numeroase competiții, timp în care a parcurs mai mulți kilometri decât unele mașini pe care le vedem zi de zi pe stradă.

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iar în luna octombrie a fost convocat în premieră la naționala României de Backyard Ultra. Până acum, cele mai importante rezultate ale sale erau 182 kilometri în 24 de ore, la Ultramaraton Galați, unde a obținut și locul al 3-lea, 175 de kilometri în 26 de ore, la TTR Backyard Ultra Chiajna, și 163 de kilometri în 24 de ore la Tulcea Backyard Ultra. De această dată, în cadrul Campionatului Mondial pe Echipe, el și-a depășit recordul și a alergat 225 de kilometri în 30 de ore, având al 10-lea cel mai bun rezultat din lotul național.

„Participarea mea la Campionatul Mondial de Backyard Ultra pe echipe s-a terminat. Am reușit să stau în concurs timp de 30 de ore, timp în care am alergat 225 de km, ceea ce reprezintă un nou record personal. De asemenea, am terminat al 10-lea din echipa națională, de 15 membri, așadar, sunt foarte bucuros să știu că sunt în top 10 cei mai buni alergători de anduranță din țară”, a declarat Nicu Constantin, conform

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Care sunt regulile Campionatului Mondial pe Echipe de Backyard Ultra

Toți cei selecționați au trebuit să alerge într-o buclă pe o distanță de 6,7 km, în fiecare oră, până la epuizare. Traseul trebuie terminat în maximum o oră, iar sportivii care reușesc să termine mai rapid pot folosi timpul rămas pentru odihnă, hrană sau mers la toaletă. La astfel de competiții este strict interzis să pornești în cursă mai târziu decât trebuie, iar în cazul în care ajungi în 59 de minute la finish nu-ți mai rămâne timp de aproape nimic, așa că ești nevoit să continui să alergi. Cursele continuă până când doar un singur alergător reușește să finalizeze o buclă.

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Cum a primit Nicu Daniel vestea selecției la Campionatul Mondial și cui i-a dedicat reușita

Înainte de startul competiției, Nicu Daniel s-a arătat entuziasmat de ceea ce îl așteaptă. El se consideră norocos pentru că a avut ocazia să concureze contra unor sportivi de top și să facă echipă cu cei mai buni alergători de anduranță din România. „Să concurez împotriva celor mai puternici sportivi din lume va fi un privilegiu. Să fiu alături de cei mai buni alergători de anduranță din țară va fi o onoare. Dar știu că, în cele din urmă, cursa se va rezuma la aceleași lucruri pe care Backyard Ultra m-a învățat: răbdare, disciplină, consecvență și capacitatea de a merge mai departe atunci când mintea îmi va spune că am ajuns la limită”, spunea Nicu Daniel.

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De asemenea, după ce a reușit un nou rezultat notabil, Nicu a ținut să-i mulțumească soției sale, care a înțeles toate orele de muncă, toate diminețile în care s-a trezit singură în pat, dar și toate nopțile în care a adormit singură: „Bineînțeles, niciunul dintre rezultatele despre care v-am spus în mail-ul anterior, precum și nici cel din acest weekend, nu ar fi fost posibil fără soția mea. Care mi-a înțeles nebunia și care mi-a fost alături la toate performanțele, ajutându-mă să le obțin”, a transmis sportivul.