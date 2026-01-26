Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul MAGA într-o distopie de acum câteva decenii

ADVERTISEMENT

Un colaps major care debutează cu un incendiu uriaș de vegetație (incendiile din California s-au produs în ianuarie 2025), violență sistematică și o prăpastie uriașă între bogați și săraci – așa este descrisă Marea Criză (The Pox) de autoarea de culoare Octavia Butler.

Autoarea seriei a prevăzut incendiul din California, pe care l-a poziționat ca începutul unei mari crize

Parabola Semănătorului (1993) și Parabola Talentelor (1998) sunt două volume încadrate în stilul SF care descriu un univers american distopic, însă care seamănă tot mai mult cu realitatea de astăzi din Statele Unite. Acțiunea primei cărți începe în anul 2024, într-o Californie devastată de secetă, inflație și haos social.

Protagonista, Lauren Olamina, este o tânără de 15 ani, care suferă de ”hiper-empatie”, adică simte fizic durerea celorlalți. Lauren începe să scrie un set de idei numit Earthseed, pregătindu-se de momentul când va trebui să fugă spre nord, pentru a supraviețui.

Deși este un roman de ficțiune, realismul este unul brutal. Pe fondul secetei severe, Los Angeles și Pasadena (California) sunt mistuite de flăcări și evacuate. În carte, pompierii și apa sunt servicii de lux, accesibile doar celor bogați.

De aici, America intră într-o perioadă de colaps gradual (The Pox), care durează între anii 2025 și 2030. Nu este un eveniment brusc, apocaliptic, cu o erodare lentă și dureroasă a civilizației. Haosul climatic, instabilitatea economică și negarea politică transformă societatea în ceva de nerecunoscut: oamenii se retrag în comunități fortificate, iar poliția devine o forță de taxare și control, nu de protecție.

Președintele populist care a câștigat alegerile cu sloganul ”Make America Great Again” și evenimentele din Minneapolis

Acțiunea continuă în a doua carte, ”Parabola talentelor”, cu apariția unui președinte carismatic, de tip populist-teocrat. Andrew Steele Jarret câștigă alegerile cu sloganul ”Make America Great Again” și susține o mișcare numită Christian America. Deși el personal pare uneori moderat, retorica sa dezlănțuie grupuri de fanatici care încep să ”purifice țara de minorități, necredincioși și ”imorali”.

În paralel, sunt create tabere de reeducare, femeile pierd drepturi fundamentale iar libertatea presei este suprimată în numele siguranței naționale.

(ianuarie 2026) par desprinse din capitolele de început ale Parabolei Semănătorului. În cartea lui Butler, guvernul federal devine o forță de ocupație care ignoră nevoile locale. În realitate, primarul din Mineapollis, Jacob Frey, a declarat neconstituțională desfășurarea trupelor federale, exact cum în roman, orașele mici încearcă fără succes să-și păstreze independența față de administrația Jarret.

În timpul ”Marii Crize”, armata patrulează străzile pentru a ”menține ordinea”, dar în realitate doar exacerbează violența. În Minneapolis, mobilizarea sub pretextul siguranței naționale a dus la confruntări violente cu civilii, alimentând sentimentul de ”stat polițienesc” descris de Butler.

A fost Octavia Butler adevărata sursă de inspirație a MAGA?

De asemenea, naționalismul religios promovat în seria de romane scrise acum 30 de ani sunt comparate de publicații precum cu mișcarea MAGA. Nostaligia unui trecut idealizat (Great America), atitudinea ostilă față de minorități și suspendarea unor legi ”prea restrictive” privind mediul, salariul minim pentru contractori federali și protecția angajaților sunt elemente comune regăsite atât în realitate cât și în ficțiunea autoarei americane. vede în romanele Octaviei Butler ”adevărata sursă a MAGA”: în mod paradoxal, cea care ar fi inspirat mișcarea este o autoare de culoare.

Până și ”hiper-empatia” de care suferă personajul central al seriei este văzută ca , considerată prea fragilă într-o lume brutală.

Octavia Butler a murit în 2006, înainte să apuce să lanseze cel de-al treilea volum din serie, intitulat (Parable of The Trickster), în care SUA ajung să colonizeze o altă planetă. Butler a lucrat timp de 15 ani la acest roman, însă nu a reușit niciodată să-l finalizeze. În arhivele bibliotecii sale au fost găsite ”zeci de începuturi false”, fragmente de 20-30 de pagini, fără ca acestea să se dezvolte într-o narațiune completă, potrivit .

Scene desprinse din ”Povestea slujitoarei”, pe străzile din Minneapolis. Cine sunt activistele Handmaid Army?

America distopică a zilelor noastre mai are o componentă inspirată din literatura SF. În ianuarie 2026, după incidentul tragic în care o femeie a fost împușcată mortal în timpul unei operațiuni ICE, în Minneapolis, grupuri de activiste cunoscute sub numele de Handmaid Army, inspirate din romanul ”Povestea slujitoarei” a autoarei Margaret Atwood (și din serialul de televiziune de mare succes inspirat din roman) au fost văzute pe străzi.

Protestatarele au purtat celebrele robe roșii și bonete albe, transformând ținuta slujitoarei într-un simbol al rezistenței. Demonstrațiile , începute încă de acum câțiva ani, au vizat politicile de imigrație, drepturile femeilor (politica avorturilor) și riscul căderii în autotarism.

Deși scris în 1985, ”Povestea slujitoarei” este mai mult decât un roman distopic, fiind considerat un semnal de alarmă despre cât de ușor se pot prăbuși drepturile fundamentare sub presiunea unui regim totalitar. a declarat că nu a inclus în carte ”nicio atrocitate care să nu se fi întâmplat deja în istorie”.